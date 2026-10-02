MC đầu tiên dẫn Rung Chuông Vàng: Con trai duy nhất nhất của Lại Văn Sâm, tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc, gắn bó 2 thập kỷ với truyền hình

Anh cùng MC Diệp Chi là hai MC đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Rung Chuông Vàng.

Đó là Lại Bắc Hải Đăng sinh năm 1979, là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm.

Anh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó sang Melbourne (Australia) học thạc sĩ chuyên ngành truyền hình tại Monash University.

Không chỉ có người cha nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình, Hải Đăng cũng bén duyên với nghề từ khá sớm.

Lại Bắc Hải Đăng.

Nam MC đầu tiên dẫn Rung Chuông Vàng cùng MC Diệp Chi

Theo Lại Văn Sâm từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên Tiền Phong vào năm 2017 rằng con trai từng theo ông đi làm chương trình “VKT: 3 ngày ở Sài Gòn” năm 1993. Khi đó, Lại Bắc Hải Đăng, cầm đèn trong những buổi ghi hình ban đêm. Sau trải nghiệm đó, khi đang học lớp 9, Hải Đăng bắt đầu thích nghề và quyết định thi đại học ngành báo chí.

“Khi chỉ mới học lớp 9, cậu ấy đã bắt đầu thích nghề này và quyết định thi đại học ngành Báo chí. Tôi không giáo huấn con phải thế này thế kia nhưng những lúc làm chương trình như ‘SV’ hay ‘Trò chơi liên tỉnh’, tôi đều kéo nó theo. Khi nó đi cùng, tham gia thì sẽ tự động thích”, Lại Văn Sâm chia sẻ.

Những năm đầu tại VTV, Lại Bắc Hải Đăng bắt đầu công việc với vai trò MC của Vườn cổ tích.

Anh sau đó tiếp tục xuất hiện trên sóng với Rung Chuông Vàng (năm 2007) với vai trò MC. Thời điểm này, Lại Bắc Hải Đăng cùng với MC Diệp Chi là hai MC đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình này. Trong khi Diệp Chi phụ trách phần câu hỏi, Hải Đăng đảm nhận phần giao lưu, tương tác với các thí sinh.

Lại Bắc Hải Đăng được sinh viên yêu thích nhờ những màn giao lưu hóm hỉnh, giúp không khí của một cuộc thi kiến thức bớt căng thẳng.

Rung Chuông Vàng cũng là một dấu mốc trong quá trình Hải Đăng chuyển từ trước ống kính sang phía sau máy quay. Sau đó, anh dần đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn chương trình.

Từ đây, tên tuổi Hải Đăng gắn với hàng loạt chương trình quen thuộc của VTV như Đồ Rê Mí, Ai là triệu phú, Giọng hát Việt nhí, Điều ước thứ 7...

Những năm trở lại đây, công việc của anh chủ yếu nằm ở sản xuất, quản lý, và phát triển nội dung truyền hình. Năm 2023, Hải Đăng là Tổng đạo diễn kiêm tác giả format gốc Có hẹn cùng thanh xuân. Sang 2025, anh tiếp tục tham gia sản xuất nhiều chương trình lớn của VTV.

Lại Bắc Hải Đăng đã có gần 2 thập kỷ gắn bó với truyền hình.

Không chỉ đứng sau các chương trình truyền hình, Hải Đăng còn trải qua nhiều vị trí quản lý tại VTV. Năm 2015, anh từng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTV9; sau đó trở lại VTV3 và giữ vị trí quản lý tại Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

Hiện tại, Lại Bắc Hải Đăng giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đời tư kín tiếng, gọi bố là “anh”

Trái ngược với sự nghiệp gắn với nhiều chương trình quen thuộc, Lại Bắc Hải Đăng khá kín tiếng về đời tư. Theo những thông tin được công khai, anh đã lập gia đình và có hai con. Vợ của Hải Đăng cũng học báo chí và làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Bản thân anh từ sớm đã theo nghề của bố, gắn bó với công việc sản xuất các chương trình truyền hình và trở thành đạo diễn đứng sau nhiều chương trình quen thuộc với khán giả.

Cũng bởi cùng làm trong một lĩnh vực, mối quan hệ giữa Lại Bắc Hải Đăng và Lại Văn Sâm không chỉ dừng ở hai chữ “bố con” mà còn có một phần rất đặc biệt: họ là đồng nghiệp của nhau. Vì thế, khi cùng làm việc tại cơ quan, hai bố con thống nhất thay đổi cách xưng hô. Hải Đăng gọi bố là “anh Sâm”, còn ở nhà vẫn là bố con như bình thường. Anh từng chia sẻ cách làm này giúp cả hai tách bạch chuyện gia đình với công việc.

Lại Bắc Hải Đăng là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm. Hai cha con từng là đồng nghiệp của nhau tại VTV.

Sự rạch ròi ấy cũng thể hiện khá rõ trong cách hai bố con làm việc cùng nhau. Khi Hải Đăng ở vị trí đạo diễn, anh sẵn sàng nhắc nhở bố nếu MC làm chưa đúng hoặc ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình. Ngược lại, sau khi chương trình kết thúc, Lại Văn Sâm trở lại vai trò phụ trách sản xuất và đưa ra những góp ý cho con như với một đồng nghiệp trong nghề.

Thế nhưng, sự nghiêm túc ấy dường như chỉ dành cho lúc làm việc. Bởi ngoài công việc, Hải Đăng vẫn thường gọi bố bằng những cách rất thân mật. Trước đây, anh từng vui vẻ gọi Lại Văn Sâm là “anh giai” trong một bài đăng trên trang cá nhân. Còn mới đây, trong bức ảnh chụp cùng bố khi đi dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Hải Đăng lại khiến nhiều người thích thú khi viết: “Anh iu dẫn đi hội”.

Từ “anh Sâm” đầy tính công việc đến “anh giai”, rồi “anh iu” ngoài đời, cách xưng hô của Hải Đăng với bố cũng phần nào cho thấy một mối quan hệ vừa rạch ròi khi làm việc, vừa thoải mái và thân thiết khi trở về với vai trò bố con.

Từ cậu bé theo bố đi làm chương trình khi còn học lớp 9, Lại Bắc Hải Đăng đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với truyền hình. Anh từng là MC của Vườn cổ tích, Rung Chuông Vàng rồi chuyển sang sản xuất, đạo diễn và quản lý, đứng sau nhiều chương trình quen thuộc với khán giả.

Ảnh: FBNV.