Qua thời “đi ở thuê có gì dùng nấy”, hội ở thuê dài hạn chi 30 - 70 triệu mua sofa, đèn chùm: Ai nói phí tiền là chưa thử!

Chưa thử nằm trên sofa 10 triệu ở phòng trọ hay ngủ trên chiếc giường màu hồng, nấu ăn trong khu bếp hello kitty.

Ngày trước, chuyện bỏ tiền mua sofa, bàn ăn, thảm, đèn hay đủ loại đồ trang trí thường được mặc định là việc chỉ nên làm khi đã có nhà riêng. Với nhà thuê, nhiều người chọn phương án “có gì dùng nấy”, bởi sớm muộn cũng chuyển đi, đầu tư nhiều lại sợ phí.

Nhưng trên Xiaohongshu, ngày càng có nhiều người trẻ chọn cách sống khác: thuê nhà nhưng không sống tạm. Họ không đập phá hay sửa chữa lớn, thay vào đó dùng nội thất mềm, đồ gia dụng, cây xanh, đèn và những món đồ đúng gu để biến căn nhà thuê thành không gian sống thực sự của mình.

Có người bỏ hơn 20.000 NDT (hơn 77 triệu đồng) để cải tạo căn hộ 21m2, người chi khoảng 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) cho căn nhà thuê 120m2, người khác cũng mạnh tay hơn 10.000 NDT để biến căn nhà trống thành tổ ấm. Với họ, tiền không chỉ mua đồ đạc mà còn mua cảm giác mỗi ngày trở về nhà đều thấy dễ chịu.

Chi chục triệu decor, sắm nội thất cho những căn nhà đi thuê

Chi hơn 70 triệu decor căn hộ 21m2 đi thuê, thay cả sofa và tủ lạnh để sống cùng 2 chú chó

Một trong những trường hợp đáng chú ý là cô gái đứng sau tài khoản chị Sữa, một người sinh sau năm 2000 đang sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Cô thuê một căn hộ loft chỉ 21m2, sống cùng một người khác và 2 chú chó. Dù đây chỉ là nhà thuê, cô vẫn dành tới hơn 20.000 NDT trong suốt 2 năm để từng bước biến không gian này thành nơi ở đúng với sở thích.

Thay vì nghĩ “nhà thuê thì không cần đầu tư”, Sữa lựa chọn thay đổi những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Chiếc sofa cứng của chủ nhà được thay bằng sofa mới, để cô có thể thoải mái nằm nghỉ hoặc cuộn tròn cùng những chú chó. Chiếc tủ lạnh cũ khó sử dụng cũng được thay, giúp cô thoải mái trữ những món ăn yêu thích.

Khu vực sofa ở phòng khách.

Căn bếp vốn có màu xám trầm được cô dán giấy giả gạch màu trắng, khiến không gian sáng và sạch mắt hơn. Những chiếc kệ trống được lấp đầy bằng ly cốc, đồ uống và những món đồ cô yêu thích. Dưới sàn, cô trải thêm thảm mềm để 2 chú chó có thể chạy nhảy, chơi đùa mà không gây quá nhiều tiếng động cho hàng xóm.

Vì diện tích chỉ 21m2, cô cũng phải tính toán kỹ chuyện sắp xếp đồ đạc. Chị Sữa chia sẻ nguyên tắc của mình: “Có thể treo lên tường thì không để trên mặt bàn; đồ thường dùng đặt ở nơi tiện tay, đồ ít dùng thì cất đi.” Nhờ vậy, căn hộ nhỏ vẫn giữ được sự gọn gàng dù đồ đạc ngày càng nhiều.

Căn bếp.

Với Sữa, việc bỏ tiền vào một căn nhà thuê không có nghĩa là lãng phí. Cô thuê căn nhà, nhưng những gì cô mua thêm lại phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của mình trong từng ngày. Như chính cô viết: “Ngày tháng là đi thuê, nhưng những ký ức và cảm nhận đẹp đẽ của cuộc sống thì không. Từng thay đổi nhỏ tích lại sẽ trở thành một mái nhà ấm áp.”

Cô họa sĩ chi 36 triệu để biến nhà thuê thành “vùng chữa lành”

Với cô Mang, việc đầu tư cho nhà thuê còn là cách tạo ra một không gian đủ thoải mái để sống một mình và tận hưởng những khoảng thời gian riêng.

Mang, 30 tuổi, làm họa sĩ minh họa, sống một mình cùng 3 chú mèo tại Hàng Châu, Trung Quốc. Căn nhà cô thuê rộng tới 120m2 nhưng ban đầu gần như là một không gian trống. Sau hơn một năm, cô từng bước biến nơi này thành căn nhà mang phong cách “kem ngọt pha dopamine” đúng với sở thích.

Khu vực phòng khách.

Điểm đáng chú ý là dù thuê nhà, cô vẫn chi khoảng 10.000 NDT cho việc trang trí. Tuy nhiên, cô không sửa chữa hay thay đổi những hạng mục cố định của căn nhà mà chủ yếu mua nội thất mềm, đồ trang trí, đồ tự làm và đồ cũ. Cách này vừa giúp không gian thay đổi theo ý thích, vừa không phải bỏ quá nhiều tiền vào một căn nhà không thuộc sở hữu của mình.

Cô đầu tư hệ thống đèn chính, đèn cây và đèn tạo không khí, trải thêm thảm mềm cho phòng khách, đặt các loại tủ để tăng không gian lưu trữ, rồi bổ sung thú bông và những món đồ nhỏ xinh. Ba chú mèo cũng trở thành một phần của căn nhà, khiến không gian càng có cảm giác sống động.

Với cô Mang, những khoản tiền này không phải để biến nhà thuê thành nơi sang trọng, mà để mỗi ngày sống ở đây đều thấy thoải mái. Cô từng viết: “Chúng ta thuê một căn nhà, nhưng thứ mình đang sống là cuộc đời của chính mình.”

Mọi thứ trong nhà đều màu hồng theo sở thích của cô.

Bởi vậy, điều cô thích nhất sau khi hoàn thiện nhà cũng chẳng phải một món đồ đắt tiền. Đó là nằm trong phòng khách, không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Với cô, một căn nhà đáng sống không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu của mình, chỉ cần đủ ấm áp để có thể trút bỏ mọi lớp ngụy trang và cất giữ những cảm xúc của bản thân.

Bỏ thêm hơn 36 triệu để “quên mất” mình đang đi thuê

Nếu Sữa chọn cải tạo từng chút một trong căn hộ 21m2, cô Mang đầu tư để biến căn nhà rộng thành không gian chữa lành, thì Liu lại bắt đầu từ một bài toán khác: một căn nhà thuê gần như trống hoàn toàn. Không có sẵn nhiều nội thất để tận dụng, cô quyết định tự tay “lấp đầy” không gian bằng những món đồ có thể mang theo khi chuyển đi.

Cô thuê một căn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng khoảng 92m2 ở Quảng Châu, với giá 2.900 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng).

Khi mới chuyển vào, căn nhà gần như không có gì, thậm chí không được trang bị điều hòa. Dù vậy, cô không chọn cách sửa chữa hay cải tạo cố định. Nguyên tắc của Liulà: “Không tháo dỡ, không sửa chữa lớn, khi chuyển nhà có thể mang tất cả đi.” Vì thế, phần lớn tiền được cô dùng để mua nội thất, đồ trang trí trên mạng hoặc đồ cũ. Tổng chi phí decor hơn 10.000 NDT.

Khu vực phòng khách.

Trong đó, chiếc sofa là khoản tốn kém nhất, khoảng 2.600 NDT (gần 10 triệu đồng). Cô chi thêm 1.700 NDT (6,1 triệu đồng) cho rèm phòng ngủ, 700 NDT (2,5 triệu đồng) cho rèm phòng khách, 1.300 NDT (4,7 triệu đồng) mua một chiếc giường cũ, 800 NDT (2,9 triệu đồng) cho tủ cạnh bàn ăn và 300 NDT (hơn 1 triệu đồng) cho một chiếc gương đứng phong cách Pháp. Riêng 3 chiếc đèn trần chính đã có giá hơn 2.000 NDT (hơn 7,2 triệu đồng).

Không phải món đồ nào cũng đắt. Có những món chỉ vài NDT, thậm chí một chiếc tủ còn là đồ được người khác tặng. Nhưng bằng cách mua sắm từng chút một, căn nhà trống ban đầu dần có đủ mọi thứ cô cần.

Sau gần 2 năm, Liu cho biết cô thậm chí “thường quên mất đây là một căn nhà đi thuê”. Bởi dù không sửa chữa phần cố định, từng chiếc sofa, chiếc giường, tấm rèm hay chiếc đèn đều khiến không gian mang dấu ấn của người sống bên trong.

Các góc trong nhà đều được đầu tư, chỉn chu.

Với cô, nhà thuê không đồng nghĩa với việc phải sống tạm. Những món đồ có thể chuyển đi, còn cảm giác thoải mái và sự gắn bó với không gian sống thì được tạo ra ngay trong khoảng thời gian mình ở đó.

Vì sao xuống tiền cho nhà thuê cũng là 1 khoản đầu từ xứng đáng?

Nhìn vào 3 câu chuyện trên, có thể thấy một điểm chung: họ không xem nhà thuê chỉ là nơi ở tạm trong lúc chờ có nhà riêng. Với những người này, căn nhà dù đứng tên chủ nhà vẫn là nơi họ ăn, ngủ, nghỉ ngơi và trải qua phần lớn cuộc sống mỗi ngày.

Xu hướng này không phải chuyện quá mới. Một khảo sát về ngành gia dụng được 36Kr dẫn lại cho thấy 26% người mua các sản phẩm gia dụng, nội thất là người đang thuê nhà, trong khi gần 70% người thuê nhà chủ động tìm kiếm các video về nhà cửa, nội thất trên mạng xã hội. Điều này cho thấy việc thuê nhà không còn đồng nghĩa với chuyện “có gì dùng nấy”.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nội dung “cải tạo nhà thuê” cũng trở thành một xu hướng được nhiều người trẻ quan tâm. Theo nền tảng 36Kr, người thuê nhà thường không chọn cách đập tường, sửa sàn hay thay đổi phần cố định của căn hộ, mà tập trung vào nội thất mềm như rèm cửa, thảm, đèn, sofa, đồ lưu trữ, đồ trang trí... Những món này vừa giúp không gian thay đổi rõ rệt, vừa có thể mang theo khi chuyển nhà.

Và cũng chính vì vậy, cách họ tiêu tiền khá khác nhau. Món nào không cần thiết thì tiết kiệm, nhưng thứ thực sự giúp cuộc sống dễ chịu hơn thì sẵn sàng chi. Có người mua sofa vài nghìn NDT, có người mua đồ cũ, có người chỉ cần vài chục NDT cho một món trang trí. Điểm chung là họ không cố biến nhà thuê thành một căn hộ sang trọng, mà muốn biến nó thành một không gian đúng với nhu cầu và sở thích của mình. 36Kr cũng nhận định nhóm người trẻ này ngày càng chú trọng không chỉ công năng mà cả tính thẩm mỹ, cá nhân hóa và “giá trị cảm xúc” mà đồ dùng trong nhà mang lại.

Không chỉ để đẹp, mà để sống thoải mái hơn

Lý do khiến nhiều người chấp nhận bỏ tiền cho nhà thuê cũng khá đơn giản: họ phải sống ở đó mỗi ngày.

Một căn sofa đủ rộng để nằm xuống sau giờ làm, chiếc giường ngủ đúng sở thích, căn bếp có đủ những thứ mình cần, một chiếc đèn khiến phòng khách trở nên ấm áp hay một tấm thảm để thú cưng có chỗ chơi... đều là những thứ được sử dụng liên tục, chứ không phải món đồ mua về chỉ để chụp ảnh.

Với những người sống một mình hoặc dành nhiều thời gian ở nhà, điều này càng rõ ràng. Không gian sống có thể trở thành nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nấu một bữa ăn, chơi với thú cưng, đọc sách, xem phim hoặc đơn giản là nằm im chẳng làm gì.

Cũng vì thế, những cô gái trong câu chuyện trên không chỉ kể về việc mình đã mua chiếc sofa bao nhiêu tiền hay căn nhà được trang trí đẹp thế nào. Điều họ nhắc đến nhiều hơn là cảm giác khi sống trong căn nhà ấy.

Ảnh minh họa.

Chị Sữa có thể nằm trên sofa cùng những chú chó, cô Mang thích nhất là nằm trong phòng khách và chẳng làm gì cả, còn Liu thậm chí nói rằng sau gần 2 năm, cô thường quên mất mình đang sống trong một căn nhà đi thuê.

Đây cũng là lý do quan niệm “nhà thuê thì không nên đầu tư” đang dần thay đổi. Nếu người trẻ dành phần lớn thời gian ở một không gian, tại sao họ phải chấp nhận sống trong đó một cách tạm bợ chỉ vì căn nhà không thuộc quyền sở hữu? Những người theo đuổi việc cải tạo nhà thuê xem đây như một cách để tìm kiếm sự thoải mái và cảm giác thuộc về trong chính không gian mình đang sống.

Tất nhiên, chi tiền cho nhà thuê không đồng nghĩa với việc phải chi thật nhiều. Có người bỏ hơn 70 triệu đồng trong 2 năm, có người chỉ khoảng hơn 30 triệu đồng, cũng có người tận dụng đồ cũ, đồ tự làm và những món giá rẻ. Quan trọng hơn cả số tiền là cách họ lựa chọn: không nhất thiết phải sở hữu căn nhà mới được quyền sống theo cách mình muốn.

Bởi căn nhà có thể một ngày nào đó phải trả lại cho chủ. Nhưng khoảng thời gian đã sống ở đó, những bữa ăn bên chiếc bàn mình chọn, những tối nằm trên chiếc sofa yêu thích hay cảm giác bước qua cửa và thấy “đây là không gian của mình” thì vẫn thuộc về người sống trong căn nhà ấy.

Thuê nhà là thuê một không gian. Còn biến không gian đó thành nơi mình muốn trở về mỗi ngày lại là một câu chuyện khác.

Nguồn: Xiaohongshu.