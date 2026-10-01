Lợi thế của người 30s chưa lấy chồng

30s chưa lấy chồng, họ nhận ra mình đang có những “đặc quyền” rất riêng.

Bước sang tuổi 30, nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định: một mối quan hệ lâu dài, một mái nhà, một gia đình riêng. Nhưng với những người vẫn đang độc thân, cuộc sống cũng không vì thế mà đứng yên.

Có người tận hưởng sự tự do khi không phải cân nhắc lịch trình của một người khác, có người thấy mình chủ động hơn về tiền bạc, thời gian, cũng có người đơn giản là hài lòng với việc được sống theo cách mình thích.

8 phụ nữ ở tuổi 30s dưới đây có những lựa chọn khác nhau, nhưng điểm chung là họ không xem việc chưa kết hôn như một “khoảng trống” cần nhanh chóng lấp đầy. Với họ, đó có thể là khoảng thời gian để sống, trải nghiệm và hiểu mình hơn.

“Nhiều tự do hơn khi được sống theo nhịp của riêng mình”

Ở tuổi 32, Lý Chân Hành (Quảng Châu, Trung Quốc) từng rất sợ bước sang tuổi 30. Nhưng khi thực sự bước vào giai đoạn này, cô lại nhận ra mình đang tận hưởng cuộc sống hơn trước.

Rời quê nhà, cô không còn phải thường xuyên nghe những lời giục kết hôn từ họ hàng. Thay vào đó, cô có thể đi leo những ngọn núi mình thích, ngắm những cảnh đẹp mình muốn và tận hưởng không khí trong lành.

Ảnh: Xiaohongshu NV.

Lý Chân Hành dành thời gian di du lịch, tận huởng cuộc sống. Ảnh: Xiaohongshu NV.

Cuộc sống hiện tại của cô có thể là những buổi tập gym đều đặn, những chuyến đi bộ đường dài, đôi khi là một buổi vận động ngoài trời cùng vài người bạn, cũng có lúc uống chút rượu vào đêm khuya và say thật thoải mái. Có những ngày, cô chỉ ở nhà ngẩn người cả ngày.

“Tôi có thể chịu trách nhiệm cho bản thân và cho những lựa chọn của mình. Tôi cũng ngày càng trở nên tốt hơn”, Lý Chân Hành chia sẻ.

Còn với Fufu, một cô gái 30 tuổi sống một mình ở Tứ Xuyên, sự thoải mái ấy nằm trong những khoảnh khắc rất nhỏ: tan làm về nhà, xem chương trình giải trí, ăn đồ ăn vặt, uống một lon bia lạnh cùng khoai tây chiên và mặc kệ những mệt mỏi trong ngày tan biến.

30 tuổi, cô không yêu đương, không kết hôn và tận hưởng việc được sống cho chính mình. Fufu cho rằng khi không phải để cảm xúc của một người khác chi phối, cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ảnh: Xiaohongshu NV.

Fufu tự do làm điều mình thích khi ở nhà. Ảnh: Xiaohongshu NV.

“Quan trọng nhất là được lựa chọn cách sống khiến mình cảm thấy thoải mái”, cô viết.

Với những người phụ nữ này, “tự do” không nhất thiết phải là một chuyến du lịch xa hay những quyết định lớn. Đôi khi, đó chỉ là muốn đi đâu thì đi, muốn ở nhà thì ở nhà, muốn im lặng sau một ngày dài cũng không cần giải thích với ai.

“Không cần vội ổn định về cả vật chất lẫn cảm xúc”

Ở tuổi 33, Hao Duo Yu, một blogger nội dung về nhà cửa tại Tứ Xuyên, nhìn thấy một lợi thế khá thực tế của cuộc sống độc thân: cô có thể tự quyết định cách mình kiếm tiền, sử dụng tiền và tận hưởng thành quả lao động của mình.

Cô từng đọc một câu: “30 tuổi độc thân gần như tương đương với 20 tuổi nhưng có tiền”. Với Hao Duo Yu, điều này phần nào phản ánh cuộc sống hiện tại: cô có một khoản tiết kiệm, độc lập về kinh tế, vẫn có sức trẻ và sức khỏe. Sau vài năm đi làm, cô cũng tích lũy được kinh nghiệm để lựa chọn cách sống mình muốn.

Cô tóm tắt cuộc sống độc thân bằng một chuỗi rất rõ ràng: tự mình nỗ lực kiếm tiền, tự kiếm tiền để tận hưởng, tự tận hưởng rồi tự thanh toán, tự thanh toán và tự chịu trách nhiệm.

Hao Duo Yu hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có ý định kết hôn. Ảnh: Xiaohongshu NV.

Những lúc rảnh, cô hẹn bạn bè đi siêu thị, tìm những món đồ mới, thử những sản phẩm chưa từng dùng. Với cô, những trải nghiệm nhỏ như vậy cũng là cách tự thưởng cho bản thân sau những ngày bận rộn.

Nhưng sự “ổn định” mà cô nói đến không chỉ nằm ở tiền bạc. Hao Duo Yu không xem việc độc thân là một trạng thái thiếu hụt tình cảm hay nhất thiết phải nhanh chóng thay đổi. Với cô, kết hôn là để hạnh phúc, độc thân cũng là để hạnh phúc. Cách yêu thương bản thân chưa bao giờ chỉ có một.

Ở tuổi 30s, Yiqin (Hồ Bắc, Trung Quốc) cũng không quá bận tâm đến việc phải nhanh chóng hoàn thành những cột mốc quen thuộc của tuổi trưởng thành. Điều khiến cô hài lòng hơn là cảm giác bản thân đang tiến về phía trước.

Cô kể mình rất thích phiên bản đang nỗ lực vì sự nghiệp. Mỗi khi một vấn đề được giải quyết, cô có cảm giác giống như vừa vượt qua thêm một thử thách, hoàn thành thêm một “cấp độ” trong trò chơi.

Yiqin vẫn đang nâng cấp bản thân mỗi ngày. Ảnh: Xiaohongshu NV.

Không phải một chức danh mới hay một cột mốc lớn, chính cảm giác “mình đang ngày càng tốt hơn” khiến cô yêu thích cuộc sống hiện tại.

Trong khi đó, với Woo, 36 tuổi, sự ổn định về cảm xúc lại đến từ việc không vội bước vào một mối quan hệ chỉ vì mình đang ở độ tuổi được cho là cần kết hôn.

Cô chọn không vội kết hôn, không vội yêu đương và không vội sinh con. “Chịu trách nhiệm với chính mình cũng là có trách nhiệm với người khác”, Woo viết.

Woo trông trẻ hơn tuổi. Ảnh: Xiaohongshu NV.

Cô cho rằng mình có thể giữ được một cái tôi trọn vẹn, không cần trở thành “phần phụ” của bất kỳ ai. Một mình yên tĩnh cũng đã là một kiểu hạnh phúc.

Từ câu chuyện của ba người, sự ổn định ở tuổi 30+ dường như không nhất thiết phải được đo bằng việc đã có chồng, có con hay sở hữu một cuộc sống theo đúng khuôn mẫu. Với người này, đó là khả năng tự chủ về tài chính; với người khác, là được tập trung cho sự nghiệp; còn với người khác nữa, là đủ bình tĩnh để không bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ mình đang “chậm hơn” người khác.

Không cần vội ổn định theo một khuôn mẫu có sẵn, miễn là bản thân biết mình đang lựa chọn điều gì và có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

“Có nhiều điều kiện để sống tốt hơn với chính mình”

Với La Tử Tình (Thượng Hải), trạng thái đáng mong muốn nhất ở tuổi 30s không nằm ở việc mình đã có một gia đình hay chưa, mà là cơ thể và nội tâm đều đủ mạnh.

Cô đọc sách, học hỏi, tập luyện, chăm chút cho bản thân, đi du lịch và ngắm nhìn thế giới. Điều cô hướng đến là một nội tâm ổn định, bình thản đón nhận cả những điều xảy ra lẫn những điều không xảy ra.

Đó cũng là điều Woo đang cố giữ: không vội bước vào một mối quan hệ chỉ để không phải một mình. Bởi với cô, được sống như một cá thể hoàn chỉnh, không trở thành “phần phụ” của bất kỳ ai, đã là một trạng thái đáng quý.

Còn với SportyBitch - một blogger thể thao khoảng 39-40 tuổi ở Thượng Hải, việc không kết hôn và không sinh con đơn giản là một lựa chọn mà cô muốn chịu trách nhiệm đến cùng.

Cô từng nhận được nhiều bình luận cho rằng việc có vóc dáng khỏe mạnh, nhiều thời gian tập luyện, đi du lịch, thư thả tận hưởng cuộc sống hay cứu trợ động vật đều là vì cô không có con.

Ảnh: Xiaohongshu NV.

SportyBitch thừa nhận điều đó đúng ở một khía cạnh: cô có thể dành thời gian cho những điều mình lựa chọn bởi đó là cuộc sống cô muốn. Nhưng cô cũng nhấn mạnh rằng không sinh con không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ trẻ đẹp, tự do hay có một cuộc sống đáng mơ ước. Ngược lại, có con cũng không đồng nghĩa với việc một người sẽ mất đi sở thích hay không còn một cuộc sống riêng.

“Tôi chọn không kết hôn, không sinh con, nhưng tôi chưa bao giờ muốn cổ xúy quan niệm rằng không kết hôn, không sinh con thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Đây là lựa chọn của tôi, là trạng thái cuộc sống tôi mong muốn và tôi có khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn đó”, cô chia sẻ.

11 năm chạy marathon, 10 năm tập gym, hơn 10 năm ăn chay, yêu động vật và dành thời gian cứu trợ động vật... với SportyBitch, những điều ấy không phải “phần thưởng” của việc độc thân. Đó là những thứ cô đã chủ động đưa vào cuộc sống của mình.

Có lẽ đây cũng là điểm chung rõ nhất trong câu chuyện của những người phụ nữ 30+ này: họ không xem độc thân là một trạng thái chờ đợi.

Có người dùng khoảng thời gian ấy để đi đây đó, có người tập trung cho sự nghiệp, có người chăm sóc sức khỏe, có người tận hưởng căn nhà của mình sau một ngày dài. Họ có thể vẫn kết hôn trong tương lai, cũng có thể không. Nhưng ở hiện tại, họ đều đang tự lựa chọn cách sống phù hợp với mình.

Bởi sau 30, có lẽ điều đáng giá không hẳn là mình đã kịp đạt được cột mốc nào, mà là mình có đủ tự do và tự chủ để quyết định cuộc sống của mình sẽ trông như thế nào.

Ảnh: Xiaohongshu.