Meichan tiếp tục trổ tài “ngoại giao văn hoá” khi xuất hiện cùng Đại sứ Hoa Kỳ trong tà Áo dài Việt

Xuất hiện rạng rỡ trong tà Áo dài truyền thống tại Lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN tại Hàn Quốc, Meichan ghi điểm tuyệt đối khi đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt mượt mà với 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn.

Năng lực ngoại ngữ cùng thần thái tri thức vững vàng đang dần đưa Meichan trở thành một 'đại sứ ngoại giao văn hoá' trẻ đầy tự hào.

Meichan xuất hiện đầy thần thái và trang nhã trong tà Áo dài Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 17/09 vừa qua, Lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN (전주 아세안홀) do chính phủ Hàn Quốc tổ chức đã chính thức diễn ra tại thành phố Jeonju (Hàn Quốc). Đây là sự kiện ngoại giao cấp cao có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng 11 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước ASEAN, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động kết nối và trao đổi văn hoá giữa các quốc gia thành viên.

Đảm nhận vai trò MC duy nhất đến từ 11 nước thành viên ASEAN, Meichan ghi điểm tuyệt đối nhờ tác phong chỉn chu, phong thái tự tin cùng khả năng dẫn dắt ngoại ngữ mượt mà. Đặc biệt, sự xuất hiện của cô trong tà Áo dài thướt tha đã tôn lên nét đẹp trang nhã, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự bắt nhịp ăn ý giữa hai MC nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đồng hành cùng Meichan trên sân khấu là nam MC Lee Young-rae của đài MBC. Cả hai đã có màn phối hợp cực kỳ nhịp nhàng đầy ăn ý, tạo nên không khí vừa trang trọng vừa chuyên nghiệp.

Nữ creator hào hứng trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống tại triển lãm.

Nói về cột mốc này, cô bạn tự hào chia sẻ: "Đây là một trải nghiệm mới đầy vinh dự của mình. Lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC tại một sự kiện ngoại giao quốc tế ở Hàn Quốc, đặc biệt hơn cả là được diện trọn tà Áo dài truyền thống Việt Nam để lan tỏa hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế".

Thế nhưng, điều khiến netizen trầm trồ hơn cả là tần suất "ngoại giao" liên tục của cô bạn trẻ này. Ngay sau khi hoàn thành vai trò MC tại Hàn Quốc, người hâm mộ lại thấy Meichan xuất hiện rạng rỡ bên cạnh Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong một dự án quảng bá văn hóa Tết Trung thu.

Meichan tiếp tục mang tà Áo dài truyền thống đồng hành cùng Tân Đại sứ Hoa Kỳ trong hoạt động quảng bá văn hóa Tết Trung thu.

Thực tế, đây không phải lần đầu Meichan được các cơ quan ngoại giao "chọn mặt gửi vàng". Trước đó, cô từng là đại biểu đại diện Việt Nam tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Thế giới 2023 ở Hàn Quốc, cũng như Hội nghị Nhà sáng tạo nội dung GenVisa Creator Summit tại Tokyo (2024) và Thượng Hải (2025). Không dừng lại ở đó, Meichan còn từng vinh dự được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam gửi lời mời tham gia các hoạt động đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, cũng như đón tiếp Tân Đại sứ Hàn Quốc.

Visual ngày càng thăng hạng, học thức thuộc hàng 'khủng' lại còn 'bắn' ngoại ngữ như gió tại các sự kiện ngoại giao lớn, Meichan không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn đại diện cho tinh thần của một thế hệ trẻ Việt Nam mới: Tự tin, bản lĩnh và tràn đầy khát vọng kết nối văn hóa với bạn bè quốc tế.