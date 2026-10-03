MC Khánh Vy và “aura” tri thức lên thẳng hot search

Màn thăng hạng nhan sắc của MC Khánh Vy khiến công chúng bất ngờ.

Tối 2/10, Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của dàn thí sinh sắc vóc nổi bật. Bên cạnh sự chú ý dành cho các người đẹp trên sân khấu, MC Khánh Vy cũng bất ngờ trở thành tâm điểm vì bùng nổ visual.

MC Khánh Vy và visual bùng nổ tại Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 (Ảnh: MXH)

Là một trong 3 MC của chương trình, Khánh Vy xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu bạc ánh nude, phủ kín những mảng đính kết lấp lánh. Phần vai được tạo phom rộng, kết hợp chất liệu xuyên thấu và những chi tiết tua rua ánh kim chạy dọc thân váy, tạo hiệu ứng bắt sáng rõ rệt dưới ánh đèn sân khấu.

Khi đứng trên sân khấu, bộ váy gần như hòa cùng ánh đèn, còn visual của nữ MC lại nổi bật nhờ thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ. Thậm chí trong chia sẻ ngay trên sân khấu, “ông trùm Hoa hậu” Thái Lan Nawat Itsaragrisil còn ngỏ lời đề nghị Khánh Vy nên đi thi Miss Universe năm sau.

Trên MXH, phản ứng của công chúng cũng khá tích cực. Hàng loạt từ khóa liên quan đến Khánh Vy tại Miss Universe Vietnam 2026 lọt tìm kiếm phổ biến. Nhiều bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng dành lời khen cho diện mạo mới nhất của nữ MC.

“Đẹp toát ra hào quang tri thức trời ơi”, “Khánh Vy xinh không nhận ra luôn. Đẹp quá”, “Tài sắc vẹn toàn”, “Có thể là trao vương miện cho Khánh Vy được luôn”, “Đúng là bé này vừa xinh vừa giỏi thật sự, ngưỡng mộ”, “Nhan sắc này đi thi Hoa hậu thì vô top chắc luôn”,... - là một số ý kiến từ netizen.

Loạt tìm kiếm liên quan đến MC Khánh Vy (Ảnh chụp màn hình)

Sở dĩ màn xuất hiện của Khánh Vy được chú ý nằm ở sự khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của cô. Khán giả vốn thường nhớ đến nữ MC với phong cách trẻ trung, năng động và đơn giản. Lần này, khi đứng trên sân khấu một cuộc thi sắc đẹp trong bộ váy dạ hội cầu kỳ, cô lại cho thấy một hình ảnh nữ tính và trưởng thành hơn.

Khánh Vy có tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Năm 2016, Khánh Vy là nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và bất ngờ nổi rần rần trên mạng xã hội với video nói giọng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật, Việt).

Từ đó, danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng gắn liền với cô nàng này. Cũng trong năm đó Khánh Vy tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia và chọn Học viện Ngoại giao. Đến năm 2020, cô tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung. Khán giả đại chúng biết đến Khánh Vy nhiều hơn qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, hay vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Khánh Vy phát triển song song nền tảng cá nhân trên YouTube, Facebook, TikTok với nội dung xoay quanh học tập, kỹ năng và lối sống tích cực. Đây cũng là nguồn giúp cô xây dựng tệp khán giả trẻ ổn định, đồng thời tạo ra thu nhập đáng kể.

Sau đó Khánh Vy tiếp tục ghi dấu với học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ từ Chính phủ Anh nhưng sau đó lại không đi học, tiếp tục làm MC. Hiện tại Khánh Vy đang theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Một số hình ảnh khác của Khánh Vy (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)