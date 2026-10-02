Thu nhập của Lý Tử Thất

Nhiều con số liên quan đến Lý Tử Thất được truyền thông chia sẻ khiến công ty quản lý từng hợp tác với nữ YouTuber phải lên tiếng.

Dù không còn hoạt động đều đặn, Lý Tử Thất (Trung Quốc) vẫn là YouTuber nhận được sự chú ý toàn cầu. Mới đây - ngày 23/9, cô xuất hiện tại một sự kiện văn hóa và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Những thông tin xoay quanh nữ influencer Trung Quốc tiếp tục được thảo luận, đặc biệt là câu chuyện về lượng người theo dõi và doanh thu trên YouTube.

Trong gần 2 năm qua, Lý Tử Thất không tiếp tục cập nhật YouTube. Tuy nhiên, dù không đăng thêm video, các chỉ số trên kênh của cô vẫn tăng đều. Quy mô kênh hiện đã vượt xa thời điểm cô trở lại vào năm ngoái.

Lý Tử Thất trong video comeback vào cuối năm 2025

Kênh YouTube 34 triệu người đăng ký, doanh thu ước tính không phải dạng vừa

Theo Social Blade cập nhật đến ngày 2/10/2026, kênh YouTube của Lý Tử Thất được thành lập từ ngày 22/8/2017, hiện có khoảng 34 triệu người đăng ký, 3,5 tỷ lượt xem và 131 video.

Dựa trên lượng lượt xem hiện tại, Social Blade ước tính kênh có thể mang về khoảng 2.500 - 40.000 USD/tháng, tương đương khoảng 66 triệu - 1,05 tỷ đồng/tháng. Mức ước tính theo năm vào khoảng 24.000 - 377.000 USD, tương đương khoảng 630 triệu - 9,9 tỷ đồng/năm, theo tỷ giá hiện tại.

Tuy nhiên đây là mức doanh thu ước tính dựa trên dữ liệu của bên thứ ba, không phải số tiền Lý Tử Thất thực nhận. Social Blade tính toán dựa trên lượt xem và các giả định về doanh thu quảng cáo, vì vậy khoảng dao động khá rộng. Thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào tỷ lệ video được bật kiếm tiền, thị trường người xem, giá quảng cáo, tỷ lệ chia doanh thu với YouTube và nhiều yếu tố khác.

Điều khiến công chúng bất ngờ là số lượng 34 triệu người đăng ký và 3,5 tỷ lượt xem hiện tại được tích lũy mà không cần Lý Tử Thất liên tục đăng video mới. Những video cũ vẫn tiếp tục được xem, kéo theo lượng người đăng ký và lượt xem của kênh tăng theo thời gian.



Tháng 4/2025, từng xuất hiện thông tin cho rằng dù Lý Tử Thất đã ngừng đăng video trên YouTube năm, kênh của cô vẫn có thể mang về số tiền khổng lồ. Ở thời điểm đó, kênh YouTube của Lý Tử Thất có khoảng 17,4 triệu người đăng ký, 128 video và tổng cộng 2,92 tỷ lượt xem. Một ảnh chụp màn hình được lan truyền trên mạng khi đó cho thấy công cụ ước tính doanh thu YouTube đưa ra mức 785.320 NDT/ tháng (hơn 3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Tuy nhiên, phép tính này chỉ mang tính tham khảo bởi không thể xác định lượng xem của các video cũ có duy trì ổn định trong suốt khoảng thời gian đó hay không.

Từng có con số 168 triệu NDT/năm, nhưng phía Lý Tử Thất phủ nhận

Câu chuyện thu nhập của Lý Tử Thất thực tế đã được bàn luận từ nhiều năm trước.

Năm 2019, một blogger từng đăng bài viết ước tính thu nhập của Lý Tử Thất từ YouTube và doanh số cửa hàng Tmall. Sau khi áp dụng tỷ lệ 49% được cho là phần Lý Tử Thất được hưởng, bài viết đưa ra con số 168 triệu NDT/năm, tương đương khoảng 651 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện nay.

Tuy nhiên, công ty Hàng Châu Vô Niệm - đơn vị từng hợp tác với Lý Tử Thất - đã phủ nhận thông tin này. Công ty cho biết con số 168 triệu NDT/năm là sai sự thật, đồng thời người đăng tải bài viết đã xin lỗi và xóa nội dung.

Phía Lý Tử Thất cũng cho rằng không chỉ doanh thu thương hiệu bị phóng đại mà thu nhập từ thị trường nước ngoài cũng không cao như thông tin được đưa ra.

Một số dữ liệu khác từng được công bố vào cuối năm 2019 cho thấy doanh thu quảng cáo YouTube của Lý Tử Thất ước tính khoảng 1,945 - 3,907 triệu NDT/tháng, tương đương khoảng 7,5 - 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía Hàng Châu Vô Niệm khi đó cũng cho biết thu nhập từ thị trường nước ngoài của Lý Tử Thất không cao như các con số trên, bởi doanh thu còn phải chia cho nền tảng và phát sinh nhiều chi phí khác.

Đến tháng 11/2024, sau 3 năm không cập nhật video, Lý Tử Thất bất ngờ trở lại với 3 sản phẩm mới. Chỉ chưa đầy 24 giờ, 3 video trên YouTube đã đạt tổng cộng hơn 6,41 triệu lượt xem.

Dựa trên công cụ tính doanh thu YouTube của Influencer Marketing Hub, 3 video này được ước tính có thể mang về hơn 80.000 NDT (310 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) trong ngày đầu tiên.

Khi tổng lượt xem của 3 video đạt đến khoảng 17,77 triệu, một phép tính tương tự cho ra mức doanh thu hơn 220.000 NDT, tương đương khoảng 852,7 triệu đồng. Những con số này cũng chỉ là ước tính từ công cụ bên thứ ba, không phải doanh thu được Lý Tử Thất công bố.

Sau màn trở lại, Lý Tử Thất tiếp tục thu hút sự chú ý với các nội dung liên quan đến văn hóa truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể. Cô từng được trao danh hiệu “Đại sứ bảo vệ nghệ nhân” trong chương trình Weibo Làm mới Di sản văn hóa phi vật thể và thành lập Trạm Di sản văn hóa phi vật thể Lý Tử Thất.

Hình ảnh gần nhất của Lý Tử Thất vào ngày 23/9 (Ảnh: Beijing Daily)

Nguồn thu nhập từ kinh doanh

Một vấn đề khác được đặt ra sau khi Lý Tử Thất và Hàng Châu Vô Niệm kết thúc tranh chấp là mối quan hệ giữa hai bên với các sản phẩm mang thương hiệu Lý Tử Thất, đặc biệt là bún ốc và miến chua cay. Hiện cô còn được chia doanh thu từ những sản phẩm này hay không vẫn chưa được công bố cụ thể.

Tranh chấp giữa Lý Tử Thất và Hàng Châu Vô Niệm từng kéo dài trong một thời gian, xoay quanh quyền vận hành nội dung, thương hiệu và các tài sản liên quan đến thương hiệu “Lý Tử Thất”. Theo truyền thông Trung Quốc, Hàng Châu Vô Niệm từng cho biết công ty có quyền kinh doanh độc quyền thương hiệu Lý Tử Thất trong một số ngành hàng nhất định. Sau đó, các vụ việc giữa hai bên đã được giải quyết bằng thỏa thuận.

Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy Hàng Châu Vô Niệm đã chuyển nhượng nhiều nhãn hiệu “Lý Tử Thất” và “Tử Thất” cho Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tử Thất Tứ Xuyên - doanh nghiệp thuộc phía Lý Tử Thất. Trong khi đó, các nhãn hiệu “Lý Tử Thất” và “Tử Thất” còn lại của Hàng Châu Vô Niệm hiện ở trạng thái vô hiệu.

Tuy vậy, Hàng Châu Vô Niệm vẫn đang vận hành các sản phẩm thực phẩm mang thương hiệu Lý Tử Thất. Công ty từng đăng ký bản quyền thiết kế mỹ thuật cho nhiều mẫu bao bì miến chua cay, đồng thời trước đó cũng đăng ký bản quyền cho các sản phẩm như bún ốc Lý Tử Thất. Các gian hàng Lý Tử Thất trên Tmall, Douyin và JD hiện vẫn bán bún ốc, miến chua cay và thông tin người bán cho thấy đơn vị vận hành là Hàng Châu Vô Niệm.

Bún ốc Lý Tử Thất

Quy mô kinh doanh hiện tại đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao. Theo dữ liệu từ nền tảng bên thứ ba, từ tháng 11/2022 đến đầu năm 2025, doanh số thương hiệu Lý Tử Thất trên Douyin đạt khoảng 120 triệu NDT, tương đương khoảng 465 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2025, doanh thu trung bình mỗi ngày được ghi nhận dưới 100.000 NDT, tương đương dưới 388 triệu đồng, giảm khoảng 90% so với giai đoạn đỉnh cao năm 2022.

Mô hình sở hữu giữa Lý Tử Thất và Hàng Châu Vô Niệm cũng thay đổi so với trước đây. Ở giai đoạn đầu, Hàng Châu Vô Niệm và phía Lý Tử Thất từng cùng có cổ phần tại Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tử Thất Tứ Xuyên. Đến tháng 1/2023, Hàng Châu Vô Niệm rút khỏi danh sách cổ đông của Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tử Thất Tứ Xuyên. Hai bên hiện không còn quan hệ sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp này.

Khi Lý Tử Thất trở lại, phía Hàng Châu Vô Niệm cho biết cô hiện không còn hợp tác với công ty, nhưng công ty vẫn vận hành các sản phẩm Lý Tử Thất đang lưu hành trên Tmall, Douyin và hệ thống bán hàng offline.

Tổng hợp (Nguồn: Social Blade, News QQ)