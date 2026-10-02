Nữ BTV Thời sự 19h là con gái nhà sáng chế lẫy lừng, từng làm hàng không, đóng phim truyền hình cùng Quyền Linh, Lý Hùng

Trước khi gắn bó với khung giờ vàng của VTV, cô từng làm trong lĩnh vực hàng không, marketing và thậm chí thử sức với điện ảnh.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống trí thức

Nhắc đến Hoài Anh, khán giả thường nhớ đến chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, truyền cảm cùng phong thái điềm đạm trên sóng Thời sự 19h. Thế nhưng, hành trình đến với truyền hình của nữ BTV lại không bắt đầu từ một trường báo chí hay một công việc liên quan đến truyền thông.

Hoài Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội, có mẹ là người gốc Bắc và bố là người gốc Nam. Sau này cô lớn lên tại TP.HCM, vì vậy nữ BTV từng chia sẻ mình có sự giao thoa khá tự nhiên giữa hai miền. Đây cũng là một trong những lý do giúp cô có thể sử dụng cả giọng Bắc và giọng Nam.

Gia đình Hoài Anh cũng có nền tảng học thuật đáng chú ý. Bố cô, ông Nguyễn Anh Kiệt, là một kỹ sư công nghệ thông tin. Theo những chia sẻ của Hoài Anh được báo chí dẫn lại, ông thuộc thế hệ những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam tham gia quá trình chuyển hệ thống truyền hình từ đen trắng sang màu.

Không chỉ làm công việc kỹ thuật, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo. Hoài Anh từng chia sẻ rằng bố mình nhận giải thưởng APICTA khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải Nhân tài Đất Việt với công trình phần mềm hòa âm tự động sau nhiều năm nghiên cứu. Ở tuổi 65, ông tiếp tục nhận bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ cho một phát minh liên quan đến động cơ đẩy nước cho tàu thủy bằng năng lượng điện.

Mẹ của Hoài Anh cũng từng là giảng viên đại học và công tác tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở TP.HCM.

Tuy lớn lên trong gia đình có nền tảng trí thức, Hoài Anh lại không lựa chọn con đường nghề nghiệp được định sẵn. Cô theo học ngành Đông phương học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau khi tốt nghiệp từng làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Đó mới chỉ là điểm bắt đầu cho một hành trình nhiều ngã rẽ.

Từng làm hàng không, đóng phim truyền hình

Trước khi trở thành BTV quen thuộc trên truyền hình, Hoài Anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau thời gian làm trong ngành hàng không, cô chuyển sang marketing cho một công ty liên quan đến thị trường Nhật Bản. Sau đó, cơ duyên đưa Hoài Anh đến với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM. Từ đây, công việc truyền hình dần trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài với cô.

Điều thú vị là Hoài Anh còn từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tư cách diễn viên.

Vai diễn đầu tiên của cô là Châu trong Mùa hoa nhớ, bộ phim có nhiều cảnh quay chung với Quyền Linh. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Đô la trắng năm 2003, trong đó vào vai một nhân vật phản diện liên quan đến đường dây tội phạm. Bộ phim cũng có sự góp mặt của Lý Hùng.

Những vai diễn này ngày nay trở thành một lát cắt khá thú vị trong sự nghiệp của Hoài Anh. Bởi nếu không có những hình ảnh cũ, không nhiều khán giả có thể hình dung nữ BTV vốn quen thuộc với phong cách chỉn chu, nghiêm túc của Thời sự 19h từng xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn hoàn toàn khác.

Sau thời gian thử sức với nhiều công việc, Hoài Anh cuối cùng tìm được hướng đi phù hợp nhất với mình tại VTV.

Bước ngoặt mang tên Thời sự 19h

Hoài Anh từng làm MC, dẫn talkshow tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam ở TP.HCM và đảm nhiệm nhiều chương trình trước khi được điều động ra Hà Nội vào năm 2008 để tăng cường cho đội ngũ biên tập viên, dẫn chương trình của VTV1 và VTV4. Từ các chương trình như Thời sự VTV4, Chào buổi sáng VTV1, cô dần bén duyên với bản tin Thời sự 19h. Đây cũng là dấu mốc khiến tên tuổi Hoài Anh được biết đến rộng rãi.

Thời điểm đó, việc một BTV sử dụng giọng miền Nam xuất hiện trên bản tin Thời sự 19h được xem là một thay đổi đáng chú ý. Trước đó, khung giờ quan trọng này chủ yếu được dẫn bởi những BTV có giọng Hà Nội.

Hoài Anh xuất hiện với chất giọng miền Nam rõ nét, cách dẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực cần thiết của một bản tin chính luận. Sự khác biệt ấy ban đầu cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều, nhưng theo thời gian, giọng nói của cô lại trở thành một dấu ấn riêng.

VTV từng dẫn lời Hoài Anh về công việc phía sau màn hình: những người làm truyền hình không đơn thuần là trang điểm, lên hình và đọc bản tin. Có thời điểm cô vẫn ở cơ quan để dựng phóng sự, viết kịch bản, phát triển ý tưởng trong khi đồng nghiệp chuẩn bị cho những bản tin tiếp theo. Năm 2021, một bản tin Thời sự 19h đặc biệt do Hoài Anh dẫn có thời lượng lên tới 111 phút, kéo dài đến 20h51. Theo chia sẻ của nữ BTV, kịch bản của chương trình dày tới 19 trang và hai người dẫn phải thay nhau thực hiện. Những câu chuyện hậu trường như vậy phần nào cho thấy khối lượng công việc phía sau hình ảnh vài chục phút xuất hiện trên màn hình mỗi tối.

Với những đóng góp của mình, BTV Hoài Anh từng nhận giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất do Tạp chí Truyền hình tổ chức và sau đó nhận VTV Awards 2014 ở hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng.

Cuối năm 2021, Hoài Anh dừng dẫn Thời sự 19h và từ đầu năm 2022 chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ của VTV. Việc thay đổi vị trí khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi trong hơn một thập kỷ, hình ảnh nữ BTV với giọng nói miền Nam đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình. Ở vị trí mới, cô tiếp tục xuất hiện trong các chương trình văn nghệ, sự kiện và nhiều hoạt động của VTV.

Ảnh: FBNV, VTV