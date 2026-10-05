Căn phòng lắp ghép rộng 15m2 ở công trường của nữ nhân viên ngành xây dựng SN 2001

Chia sẻ của nữ nhân viên ở công trường xây dựng này khiến nhiều người ghen tỵ.

Một cô gái sinh năm 2001 đang khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ cuộc sống một mình tại khu ký túc xá của một công trường ở Trung Quốc. Không chỉ được công ty bố trí chỗ ở miễn phí, cô còn được bao ăn, điện nước, cung cấp nhiều vật dụng sinh hoạt và thường xuyên nhận phúc lợi vào các dịp lễ, Tết.

Cô gái được gọi là Hoa, 24 tuổi, là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xây dựng tại Trung Quốc. Theo chia sẻ, Hoa vào công ty thông qua chương trình tuyển dụng tại trường dành cho sinh viên mới tốt nghiệp. Hiện cô làm việc tại một dự án công trình giao thông. Với mức thu nhập hiện tại, cô cho biết bản thân khá hài lòng, đủ để trang trải cuộc sống khi phần lớn chi phí ăn ở, điện nước tại công trường đã được đơn vị chi trả.

Hoa hiện làm nhân viên ở công trường.

Công việc hàng ngày của Hoa chủ yếu xoay quanh hồ sơ, tài liệu của dự án. Cô từng đăng bài than rằng ở công trường, ngày nào cũng có những tập tài liệu “làm mãi không hết”.

Song, điều khiến câu chuyện của Hoa được chú ý hơn trên mạng xã hội lại là nơi ở.

Cô sống một mình trong khu ký túc xá của ban điều hành dự án, thuộc dạng nhà/phòng lắp ghép tại công trường.

Trái với hình dung của nhiều người về những căn phòng tạm bợ, bẩn và thiếu thốn, Hoa liên tục khoe rằng chỗ ở của mình khá sạch sẽ, đầy đủ và sống một mình rất thoải mái, rộng khoảng 15m2. Trong một bài đăng, cô còn hào hứng chia sẻ rằng: “Niềm vui của việc sống một mình thực sự quá sướng”.

Toàn bộ căn phòng.

Theo những gì nữ nhân viên ở công trường này chia sẻ, ngoài tiền phòng 0 đồng thì cô còn được bao ăn, công ty chi trả điện nước.

Không chỉ vậy, khu phòng còn được trang bị sẵn nhiều vật dụng. Chiếc bàn trong phòng là đồ do đơn vị cung cấp; tủ quần áo cũng do đơn vị phát. Phần sàn nhà được lát đồng bộ ngay từ khi khu nhà được xây dựng, nên cô không phải tự bỏ tiền sửa sang.

Căn phòng còn có điều hòa riêng, một tiện nghi mà Hoa đặc biệt hài lòng. Khi một người từng sống trong nhà lắp ghép ở công trường kể rằng mùa đông lạnh đến mức liên tục tỉnh giấc vì rét, Hoa cho biết chỗ mình có điều hòa và mùa đông có thể bật lên, thậm chí cô còn mặc áo cộc tay trong phòng. Một cư dân mạng khác kể chỗ người yêu mình ở phải hai phòng dùng chung một điều hòa, Hoa cũng nhận xét cách bố trí như vậy khá bất tiện.

Các vật dụng sinh hoạt cơ bản cũng được công ty hỗ trợ. Hoa cho biết ga giường và vỏ chăn được phát đồng bộ, đồng thời đơn vị thường xuyên có các đợt phúc lợi dành cho nhân viên.

Vào những dịp lễ, Tết, công ty có quà/phúc lợi; mùa hè còn có chương trình “phúc lợi giải nhiệt”, phát nhiều đồ dùng sinh hoạt. Đến khi một cư dân mạng nhìn thấy chiếc tủ quần áo trong phòng và hỏi xin địa chỉ mua, cô cũng tiết lộ đó là đồ do đơn vị phát.

Như vậy, những khoản tưởng như rất cơ bản của cuộc sống hàng ngày - từ chỗ ở, ăn uống, điện nước cho đến một phần đồ dùng cá nhân - đều được đơn vị của Hoa lo liệu.

Bản thân cô chỉ phải tự mua thêm một số món như tủ lạnh và máy giặt để phục vụ nhu cầu riêng. Trong phòng, cô còn đặt một chiếc tạ tay để tập luyện và cho biết mình đang giảm cân.

Cô tự lắp thêm tủ lạnh và máy giặt phục vụ nhu cầu cá nhân.

Sau một ngày dài đi làm, không cần di chuyển một quãng đường dài mà có thể về phòng nghỉ ngơi ngay.

Hoa cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhìn qua những chia sẻ của Hoa, cuộc sống ở công trường không hoàn toàn giống hình dung “ăn ngủ tạm bợ” mà nhiều người thường nghĩ. Với một nữ nhân viên trẻ sống một mình, việc được công ty bố trí phòng riêng ngay tại nơi làm việc giúp cô gần như không phải trả tiền thuê nhà hay lo các hóa đơn điện nước hàng tháng.

Tuy nhiên, cuộc sống này cũng có mặt trái. Hoa từng thừa nhận rằng sống một mình rất cô đơn, công việc nhiều hồ sơ và gần như không có nhiều ngày nghỉ. Thậm chí, cô nói rằng có lúc chỉ xin nghỉ một ngày cũng cảm thấy áy náy mà không hiểu vì sao.

Nguồn: Xiaohongshu.