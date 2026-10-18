Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ giờ ra sao?

4 năm trước, chàng trai sở hữu cái tên trùng với tên 1 doanh nhân nổi tiếng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với điểm số thuyết phục.

Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 2005) là một trong những gương mặt từng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Đường lên đỉnh Olympia. Năm 2022, nam sinh đến từ Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), xuất sắc giành chức vô địch chương trình năm thứ 22 với 205 điểm, trở thành người đầu tiên mang vòng nguyệt quế Olympia về quê hương. Thêm vào đó, cái tên của quán quân này cũng vô tình trùng với 1 doanh nhân nổi tiếng - ông Đặng Lê Nguyên Vũ của Tập đoàn Trung Nguyên.

Sau chiến thắng, Nguyên Vũ tiếp tục hoàn thành chương trình THPT trước khi lên đường sang Australia du học. Gần 4 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của nam quán quân đã có nhiều thay đổi, từ việc học tập trong môi trường quốc tế đến trải nghiệm làm thêm và tự lập nơi đất khách.

Du học Australia, theo đuổi ngành trí tuệ nhân tạo

Cập nhật hồi tháng 2/2026, ở tuổi 21, Đặng Lê Nguyên Vũ đã hoàn thành năm học thứ hai ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, Australia.

Lựa chọn này cũng phần nào tiếp nối niềm đam mê công nghệ mà nam sinh từng bày tỏ sau khi giành chức vô địch Olympia. Tuy nhiên, dù sở hữu nền tảng kiến thức tốt từ thời phổ thông, Nguyên Vũ vẫn phải đối mặt với không ít thử thách trong môi trường học tập mới.

Vũ từng cho biết chương trình đại học tại Australia có nhịp độ khá nhanh, thời lượng học lý thuyết trên lớp ngắn. Các môn học thường đòi hỏi sinh viên phải vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ nắm chắc nội dung được giảng viên cung cấp.

Dù vậy, Nguyên Vũ vẫn duy trì sự quan tâm đến việc học và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, nam sinh khuyên các sĩ tử nên xây dựng chiến lược ôn tập hợp lý, nắm vững kiến thức nền tảng và không tạo áp lực quá lớn cho bản thân trước những kỳ thi quan trọng.

Không chỉ tập trung vào chương trình học, Nguyên Vũ còn dành thời gian làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và từng bước thích nghi với cuộc sống tại Australia. Dù nhận được học bổng Olympia hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, nam sinh vẫn chủ động tìm kiếm công việc. Tuy nhiên, việc làm thêm không dễ dàng như dự tính, nhất là khi lượng du học sinh tại Australia ngày càng đông.

Trong thời gian đầu, Nguyên Vũ chấp nhận làm những công việc đơn giản, chưa mang lại nhiều kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến ngành học. Sau đó, nam sinh tìm được cơ hội làm việc ngay tại trường đại học.

Nguyên Vũ từng đảm nhiệm vị trí đại sứ sinh viên quốc tế tại Swinburne. Công việc của nam sinh là hỗ trợ các tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học, làm quen với môi trường giáo dục mới và thích nghi với cuộc sống tại Australia.

Vũ cho biết công việc giúp bản thân làm quen với môi trường chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Từng được gọi là “vua tốc độ”, vô địch Olympia nhờ câu hỏi cuối cùng

Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu hành trình chinh phục chương trình vào tháng 9/2021, khi đang học lớp 11. Ở cuộc thi tuần, Vũ giành chiến thắng với 250 điểm, chỉ hơn người xếp thứ hai 10 điểm. Tiếp đó, nam sinh tiếp tục đứng đầu cuộc thi tháng với cùng số điểm.

Đặc biệt, tại cuộc thi Quý I phát sóng ngày 26/12/2021, Nguyên Vũ trả lời nhanh nhất và chính xác cả 4 câu hỏi trong phần thi Tăng tốc, giành trọn 160 điểm. Với tổng cộng 300 điểm, nam sinh xuất sắc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết năm và được nhiều khán giả gọi là “vua tốc độ”.

Trận chung kết diễn ra ngày 2/10/2022 chứng kiến màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính giữa Nguyên Vũ và Vũ Nguyên Sơn, thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Có thời điểm, Nguyên Vũ bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng thuộc lĩnh vực Toán học, nam sinh Thái Bình quyết định bấm chuông giành quyền trả lời, ghi thêm 30 điểm và nâng tổng điểm lên 205, qua đó giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 40.000 USD.

Sau chiến thắng Olympia, Nguyên Vũ tiếp tục ghi dấu ấn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Nam sinh đạt 28,95 điểm tổ hợp A01, gồm 9,4 điểm Toán, 9,75 điểm Vật lý và 9,8 điểm Tiếng Anh. Kết quả này giúp Vũ trở thành thủ khoa tổ hợp A01 của tỉnh Thái Bình, đồng thời đứng đồng hạng 11 toàn quốc.