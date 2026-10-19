Công an kiểm tra 50 người ở công ty golf

Công an chủ động rà soát, test chất ma túy cho nhân viên Công ty Cổ phần Golf.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm test ma túy diện rộng tại các khu công nghiệp, các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hồi đầu tháng 10, Công an phường Nguyễn Úy phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Golf ... đã tổ chức tiến hành kiểm tra và test chất ma túy cho gần 50 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty.

Tại buổi làm việc, bán bộ, chiến sĩ Công an phường Nguyễn Úy đã giải thích rõ mục đích của đợt kiểm tra để người lao động nhận thức rõ sự cần thiết của việc test ma túy và tiến hành thực hiện quy trình lấy mẫu theo quy định.

Kết quả kiểm tra rất tích cực cho thấy 100% nhân viên công ty được kiểm tra đều có kết quả âm tính với các chất ma túy được sàng lọc bằng test nhanh. Qua đó góp phần đánh giá tình hình thực tế tại cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trong môi trường lao động; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoạt động kiểm tra, test nhanh ma túy tại doanh nghiệp là một trong những giải pháp nhằm chủ động nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa; góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Ninh Bình