Chị Nguyễn Thị Huệ chuyển khoản 450 triệu đồng đến tài khoản của anh Lý Văn Dũng SN 1987: Công an rà soát giao dịch

Anh Lý Văn Dũng ở Thái Nguyên chủ động trình báo công an khi nhận được 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản và phối hợp hoàn trả đầy đủ cho người chuyển.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 19 giờ, ngày 15/10, anh Lý Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại xóm Thịnh Đức, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ nhận được số tiền 450 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Dũng đã chủ động trình báo Công an xã Văn Hán để xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy ca trực, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Hán đã khẩn trương xác minh, làm rõ số tiền trên là của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1987, trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) là người đã chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản của anh Dũng.

Công an xã chứng kiến anh Dũng trao trả lại số tiền cho chị Huệ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đến 7h30 ngày 16/10, Công an xã Văn Hán đã mời chị Huệ, anh Dũng đến để phối hợp thực hiện các thủ tục trao trả số tiền 450 triệu đồng, đảm bảo còn nguyên vẹn, đầy đủ.

Nhận được số tiền, chị Huệ đã vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Hán đã nhanh chóng xác minh tìm chủ sở hữu số tiền trên và sự trung thực, tự giác của anh Lý Văn Dũng.

Qua sự việc trên, Công an xã Văn Hán khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ, nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo.

Mỗi hành động trung thực, mỗi việc làm trách nhiệm góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp về nếp sống nghĩa tình, thượng tôn pháp luật và tích cực chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.