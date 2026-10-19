Một cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân vừa có thêm 1.700 tỷ sau vài ngày

Vị doanh nhân này hiện là người giàu thứ 5 Việt Nam với khối tài sản 2,3 tỷ USD.

Tuần vừa qua, cổ phiếu Hòa Phát (mã HPG) giao dịch khởi sắc khi tăng gần 4% lên mức 20.900 đồng/cp, cao nhất trong vòng 3 tuần. Nhờ đó, tài sản của các cổ đông Hòa Phát cũng tăng, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long.

“Vua thép” Trần Đình Long hiện là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát, trực tiếp nắm giữ gần 2,18 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 25,8%). Tính riêng trong tuần qua, tài sản của ông Long đã tăng hơn 1.700 tỷ đồng, lên mức gần 45.600 tỷ đồng. Theo cập nhật từ Forbes, với khối tài sản 2,3 tỷ USD, Chủ tịch Hòa Phát hiện là người giàu thứ 5 Việt Nam, xếp thứ 1.744 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Ông Trần Đình Long (SN 1961) tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, là một trong những cơ sở đào tạo kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Theo hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT Hòa Phát năm 2026, ông có bằng cử nhân kinh tế, tốt nghiệp năm 1985.

Sau khi tốt nghiệp, ông lựa chọn con đường kinh doanh và từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp. Khác với nhiều doanh nhân khởi nghiệp từ những ngành có biên lợi nhuận cao, ông Long gắn bó lâu dài với ngành thép – lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và chịu ảnh hưởng đáng kể từ chu kỳ kinh tế.

Danh xưng “vua thép” xuất phát từ vị thế của Hòa Phát trong ngành thép Việt Nam và vai trò của ông Long trong việc định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Ông Long cũng được biết đến với triết lý kinh doanh thường được ví như “xe lu”: đi thẳng, tiến lên chắc chắn và kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn.

Tại Hòa Phát, gia đình ông Long đang nắm quyền sở hữu hơn 35,4% vốn. Con số này có thể tăng thêm thời gian tới khi ông Trần Vũ Minh (SN 1996), con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.

Cơ cấu cổ đông Hòa Phát trước giao dịch của ông Trần Vũ Minh

Đây không phải lần đầu ông Trần Vũ Minh đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu HPG. Lần gần nhất là vào tháng 4/2026, vị doanh nhân 30 tuổi cũng đã đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhưng sau đó chỉ mua thành công 33,29 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 66% khối lượng đăng ký.

Một thương vụ khác diễn ra vào năm 2023 khi ông Trần Đình Long và vợ là bà Vũ Thị Hiền đã bán thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG cho ông Trần Vũ Minh, với giá trị ước tính gần 900 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 3/2020, khi thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc do COVID-19, ông Trần Vũ Minh cũng đã chi khoảng 700 tỷ đồng để mua vào 40 triệu cổ phiếu HPG.

Ngoài việc nắm giữ cổ phiếu HPG, ông Trần Vũ Minh hiện không phải là lãnh đạo trong HĐQT hay Ban điều hành tại Hòa Phát. Điều này có vẻ khá phù hợp với quan điểm mà ông Trần Đình Long từng chia sẻ “Tôi rất ghét chuyện con ông cháu cha. Con tôi muốn làm cũng phải từ nhỏ mà lên, chứ không thể nghiễm nhiên ngồi ngay vào vị trí cao cấp”.

Trở lại với Hòa Phát, về kế hoạch kinh doanh năm 2026, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu cao kỷ lục 210.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 42% so với năm trước. Cơ sở cho kế hoạch là mảng thép đạt được cột mốc mới, khi dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.