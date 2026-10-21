Trước khi ngồi vào ghế phó Tổng Giám đốc, con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng âm thầm bỏ 4.000 USD làm 1 việc liên quan đến cà phê: Đích thân bà Lê Hoàng Diệp Thảo kể lại

Hành động này được thực hiện từ năm 2020, giai đoạn dịch COVID-19.

Mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập thương hiệu King Coffee, thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với người con trai vốn khá kín tiếng của gia đình doanh nhân nổi tiếng trong ngành cà phê Việt Nam.

Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998, là con trai trưởng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Trước khi được biết đến với vai trò mới trong doanh nghiệp của mẹ, anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cách đây hơn 6 năm, Trung Nguyên từng khiến bà Thảo xúc động đến rơi nước mắt vì một hành động liên quan đến cà phê. Khi ấy, anh đã quyết định sử dụng 4.000 USD tiền tiết kiệm để hỗ trợ lực lượng y tế đang chống dịch COVID-19.

Đặng Lê Trung Nguyên chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group

Tự bỏ 4.000 USD tiền tiết kiệm mua cà phê tặng y bác sĩ

Tháng 3/2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ nhân viên y tế trên cả nước phải làm việc với cường độ cao để phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Đặng Lê Trung Nguyên đã có một quyết định khiến mẹ bất ngờ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng con trai cả đã tự trích 4.000 USD, tương đương hơn 80 triệu đồng theo cách quy đổi được bà nêu lúc bấy giờ, từ khoản tiền bản thân dành dụm để mua cà phê, khẩu trang tặng các y bác sĩ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Trung Nguyên không thông báo trước với mẹ mà chủ động chia sẻ kế hoạch với người cậu. Anh nhờ cậu Trình giúp mua khẩu trang và cà phê King Coffee để gửi đến các đơn vị đang ngày đêm chống dịch.

Bà Thảo kể lại lời giải thích của con trai: "Covid-19 đang bùng nổ mạnh mẽ, y tế toàn cầu căng thẳng chống dịch. Con nghĩ tiền lúc này sẽ có ý nghĩa nhiều hơn khi dùng nó biến thành vật phẩm thiết thực để san sẻ khó khăn cùng cộng đồng".

Đoạn tin nhắn của Đặng Lê Trung Nguyên với cậu của mình về việc nhờ mua cà phê

Khi biết việc làm của con, nữ doanh nhân không giấu được xúc động. Bà cho biết đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện và cảm thấy hạnh phúc vì con trai biết quan tâm, chia sẻ với những người đang gặp khó khăn.

Theo bà Thảo, hành động này cho thấy con trai không chỉ tiếp nhận những kiến thức được gia đình truyền đạt mà còn sớm có nhận thức về trách nhiệm xã hội. Bà cho rằng biết yêu thương và quan tâm đến cộng đồng là phẩm chất quan trọng đối với những người có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong tương lai.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ của người mẹ. Những phần quà sau đó đã được chuyển đến các cơ sở y tế đang tham gia công tác phòng chống dịch.

Bệnh viện Nhi đồng 2, ngày 24/3/2020, thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, Đặng Lê Trung Nguyên đã gửi tặng đội ngũ y bác sĩ tại đây 1.080 chai cà phê, 5.000 gói cà phê sữa King Coffee và 20 hộp khẩu trang y tế.

Không chỉ riêng Bệnh viện Nhi đồng 2, Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5/4/2020 cũng ghi nhận Trung Nguyên đã gửi cà phê, nước suối và khẩu trang đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Quận 2 và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM.

Cũng trong giai đoạn này, TNI–King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo triển khai các hoạt động hỗ trợ lực lượng chống dịch. Doanh nghiệp đã trao tặng hàng hóa, vật phẩm với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai và lực lượng bộ đội biên phòng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng 2 người con trai

Dù vậy, điều khiến câu chuyện của Đặng Lê Trung Nguyên được chú ý chính là việc anh chủ động sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ cộng đồng. Với bà Thảo, đây là một dấu mốc trong quá trình trưởng thành của con trai.

Con trai cả kín tiếng và dấu mốc mới trong sự nghiệp

Đặng Lê Trung Nguyên là người con lớn nhất trong bốn người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ba người em của anh lần lượt là Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt là cả bốn anh chị em đều có chữ "Nguyên" trong tên gọi. Riêng tên Trung Nguyên còn gắn với thương hiệu cà phê nổi tiếng được cha mẹ anh xây dựng từ những năm đầu khởi nghiệp.

Dù xuất thân trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, Trung Nguyên ít xuất hiện trước công chúng. Cuối tháng 12/2021, anh cùng em trai Bình Nguyên tham dự một sự kiện liên quan đến King Coffee, thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Sau nhiều năm kín tiếng, ngày 21/10/2026, thông tin Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group tiếp tục nhận được sự chú ý.

Trong bài đăng chúc mừng con trai, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh việc kế thừa doanh nghiệp không đơn thuần là tiếp nhận một chức vụ. Người kế nghiệp cần tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị của tổ chức, học hỏi những người đi trước và chứng minh năng lực thông qua hành động, kết quả thực tế.

Bức ảnh cả gia đình hiếm hoi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

TNI Group là hệ sinh thái kinh doanh gắn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, trong đó nổi bật là thương hiệu King Coffee. Việc Trung Nguyên đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tham gia điều hành doanh nghiệp của con trai cả gia đình.

Từ câu chuyện tự dùng 4.000 USD tiền tiết kiệm để mua cà phê, khẩu trang tặng y bác sĩ năm 2020 đến vị trí lãnh đạo được công bố vào tháng 10/2026, Đặng Lê Trung Nguyên đã có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Trong đó, hành động từng khiến bà Thảo rơi nước mắt vẫn là một trong những câu chuyện hiếm hoi về đời sống và quá trình trưởng thành của người con trai cả vốn kín tiếng này.