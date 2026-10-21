Ông Phạm Nhật Vượng “âm thầm” bắt tay một ông lớn công nghệ: Sẽ làm rạp phim trải nghiệm hiếm có tại Việt Nam, hoạt động ngay quý IV/2027, tương tự mô hình Trung Quốc từng bỏ 3,5 tỷ NDT để thực hiện

Đây là một trong những dự án trọng điểm đang được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Trong kế hoạch phát triển Vinhomes Green Paradise, một trong những hạng mục đáng chú ý nhất chính là VinWonders Cần Giờ. Theo thông tin từ chủ đầu tư, VinWonders Cần Giờ có quy mô khoảng 122 ha, được tổ chức thành ba đại công viên gồm Công viên Lễ hội Toàn cầu, Công viên Lễ hội Safari và Công viên Lễ hội Nước.

Trong đó, Công viên Lễ hội Toàn cầu dự kiến khai trương vào tháng 11/2027. Tại khu vực trung tâm của đại công viên này là Quảng trường Lễ hội Thế giới, nơi không chỉ tập trung hàng loạt trò chơi và chương trình biểu diễn mà còn có “Thế giới Điện ảnh” với 20 loại hình rạp phim và trải nghiệm điện ảnh khác nhau. Đây cũng là hạng mục khiến nhiều người tò mò.

Tên gọi này cho thấy mô hình được định hướng vượt ra khỏi khái niệm rạp chiếu truyền thống. Thay vì bước vào một căn phòng, ngồi cố định trước màn hình và theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối, khách tham quan có thể được đặt vào những không gian mà màn hình, chuyển động, âm thanh và các hiệu ứng vật lý phối hợp với nhau. Khi đó, cảm giác “xem phim” dần được thay thế bằng việc trở thành một phần của chính bối cảnh phim.

"Rạp phim" đặc biệt tại VinWonders Cần Giờ đưa người xem như trực tiếp tham gia vào bộ phim (Ảnh Chủ đầu tư)

Đây cũng là xu hướng mà nhiều công viên chủ đề lớn trên thế giới đang theo đuổi trong những năm gần đây. Và đáng chú ý, đúng thời điểm VinWonders Cần Giờ chuẩn bị cho kế hoạch vận hành cuối năm 2027, VinWonders lại tiếp tục mở rộng hợp tác với Brogent Technologies - một doanh nghiệp chuyên về loại công nghệ này.

Từ xem phim đến cảm giác bị cuốn vào lốc xoáy

Ngày 11/6/2026, tại IAAPA Expo Asia, Brogent Technologies công bố hệ thống giải trí mới mang tên R-Ride. Theo doanh nghiệp này, attraction R-Ride đầu tiên dành cho VinWonders tại Việt Nam dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2027.

Mốc thời gian này đặc biệt đáng chú ý bởi Công viên Lễ hội Toàn cầu tại VinWonders Cần Giờ cũng được giới thiệu sẽ khai trương vào tháng 11/2027.

R-Ride không vận hành giống một rạp phim thông thường. Theo Brogent, hệ thống sử dụng màn hình toàn cảnh 360 độ, kết hợp ghế chuyển động và cơ cấu có khả năng xoay tròn 360 độ với tốc độ tối đa khoảng 8 vòng/phút.

Sự chân thực người xem được trải nghiệm khi có công nghệ R-Ride (Ảnh Brogent)

Khi hình ảnh và chuyển động được đồng bộ, người xem có thể có cảm giác như đang trực tiếp bị cuốn vào bối cảnh trên màn ảnh. Brogent cho biết nội dung dành cho R-Ride có thể mô phỏng những tình huống như lốc xoáy, bão cát hay cuộc tấn công của quái vật.

Điều này khiến ranh giới giữa một rạp phim và một trò chơi công nghệ cao trở nên mờ hơn. Khán giả không chỉ nhìn thấy chuyển động mà còn cảm nhận chúng bằng chính cơ thể.

R-Ride cũng không phải hệ thống duy nhất Brogent đang phát triển cho VinWonders. Theo thông tin từ doanh nghiệp này, một loạt loại hình khác cũng đang được chuẩn bị, trong đó có o-Ride Flying Theater - được Brogent giới thiệu là flying theater sử dụng màn hình LED đầu tiên tại Đông Nam Á.

Với flying theater, ghế của người chơi có thể được đưa ra phía trước màn hình lớn và chuyển động theo nội dung, tạo cảm giác đang “bay” qua các địa hình xuất hiện trong phim. Đây là một trong những công nghệ nổi bật nhất của Brogent và đã được hãng triển khai tại nhiều công viên trên thế giới.

Bên cạnh đó còn có v-Ride 360 Motion Theater lấy cảm hứng từ chuyến bay khinh khí cầu; v-Ride Vessel với sức chứa khoảng 100 người, hướng đến trải nghiệm phiêu lưu trên biển; cùng Planetarium Theater dành cho các nội dung về không gian và vũ trụ.

Ví dụ về flying theater (Ảnh Dark Ride Database)

Hiện Brogent mới công bố những hệ thống này dành cho VinWonders tại Việt Nam, chưa xác nhận toàn bộ sẽ được bố trí tại Cần Giờ. Tuy nhiên, việc lịch vận hành R-Ride rơi vào quý IV/2027, cùng thời điểm VinWonders Cần Giờ dự kiến khai trương “Thế giới Điện ảnh”, tạo nên sự liên hệ đáng chú ý giữa hai kế hoạch.

Thực tế từ năm 2021, VinWonders Phú Quốc đã đưa vào vận hành Aladdin’s Grand Palace Tour sử dụng công nghệ v-Ride360 của Brogent. Trong trải nghiệm này, người chơi đứng giữa không gian màn hình hình trụ 360 độ và được mô phỏng cảm giác cưỡi thảm thần bay qua thế giới của Aladdin.

Từ một attraction riêng lẻ tại Phú Quốc, sự xuất hiện của hàng loạt công nghệ mới cho thấy phạm vi hợp tác giữa VinWonders và Brogent đang được mở rộng đáng kể.

Brogent Technologies được thành lập năm 2001 tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Danh sách đối tác được doanh nghiệp công bố có nhiều tên tuổi lớn trong ngành vui chơi giải trí như LEGOLAND, Europa-Park, Dreamworld Australia, Fuji-Q Highland, PortAventura, Chimelong hay Niagara Parks.

Aladdin’s Grand Palace Tour sử dụng công nghệ v-Ride360 của Brogent ở Phú Quốc (Ảnh Brogent)

Trung Quốc từng bỏ 3,5 tỷ NDT làm một công viên điện ảnh

Việc tập hợp nhiều loại hình điện ảnh nhập vai trong cùng một tổ hợp không phải chưa từng xuất hiện trên thế giới. Một trường hợp nổi bật là Wanda Movie Park tại Vũ Hán, Trung Quốc, được khai trương vào tháng 12/2014.

Theo thông tin Wanda Group công bố khi đó, riêng công viên điện ảnh này có tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ NDT. Đơn vị thiết kế STUFISH cho biết công trình rộng khoảng 80.000 m2 và tập hợp 6 attraction điện ảnh đa chiều.

Điểm đáng chú ý là Wanda Movie Park không đơn thuần xây nhiều rạp giống nhau. Thay vào đó, mỗi không gian mang một cách trải nghiệm khác biệt, từ rạp 4D, 5D đến flight theater, immersive theater, interactive theater và space theater.

Chẳng hạn, Hubei in the Air mô phỏng cảm giác bay qua những cảnh quan của Hồ Bắc. Ultimate Energy kết hợp phim 3D với diễn viên thật, đạo cụ, kỹ xảo và hiệu ứng đặc biệt. Trong khi đó, Star Journey đưa khách vào một chuyến du hành giả lập ngoài không gian.

Wanda Movie Park tại Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh Wanda Movie Park)

Điểm tương đồng giữa Wanda Movie Park và “Thế giới Điện ảnh” tại VinWonders Cần Giờ nằm ở cách tiếp cận: thay vì coi điện ảnh chỉ là nội dung để ngồi xem, cả hai đều hướng tới việc biến câu chuyện trên màn ảnh thành một trải nghiệm mà cơ thể người xem cũng tham gia.

Nếu tiến độ được giữ đúng kế hoạch, từ cuối năm 2027, VinWonders Cần Giờ sẽ có thêm một loại hình giải trí hiếm có tại Việt Nam. Khi đó, một buổi “xem phim” có thể không còn bắt đầu bằng việc tìm chỗ ngồi trước màn hình, mà bằng cảm giác bay lên, xoay giữa không gian hoặc trực tiếp bước vào giữa những bối cảnh vốn trước đây chỉ xuất hiện trên màn ảnh.