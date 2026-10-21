Ra quyết định truy tố vợ chồng Hoàng Thị Tập SN 1982

Phạm Văn Nguyên (sinh năm 1985) và vợ là Hoàng Thị Tập (sinh năm 1982) bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa hoàn tất các thủ tục, kết thúc điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phạm Văn Nguyên cùng đồng phạm “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, phát hiện ngày 24/02/2026 tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/02/2026, Phạm Văn Nguyên (sinh năm 1985) và vợ là Hoàng Thị Tập (sinh năm 1982) cùng trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ nhận yêu cầu của một người đàn ông tên Tuân qua ứng dụng Telegram đến khu vực gầm cầu thuộc phường Việt Hưng và khu vực cầu Tình Yêu, phường Hoành Bồ đón 17 người Trung Quốc không có giấy tờ đưa về nhà chờ bố trí xe xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Các đối tượng Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Nguyên, Lữ Đăng Thắng và Hoàng Thị Tập (từ trái qua phải). Ảnh: CA Quảng Ninh

Nguyên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Avanza màu bạc, biển kiểm soát: 14A-696.22 đến điểm hẹn đón 17 người Trung Quốc đưa về nhà. Sau khi đưa số người trên về nhà thì có 03 người Trung Quốc đã bỏ đi và được Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1990, HKTT: thôn Hải Tiến 4, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh); Lữ Đăng Thắng (sinh năm: 1983, HKTT: tổ 46, khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh) và Nguyễn Duy Hùng (sinh năm: 1988; HKTT: phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh) đưa đến nhà nghỉ Minh Hồng (địa chỉ: số 20 Tuệ Tĩnh, phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Sau khi bị phát hiện và đưa về trụ sở làm việc, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức rõ việc tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, tuy nhiên vì động cơ vụ lợi, được chi trả tiền công cao nên đã bất chấp để thực hiện hành vi vi phạm.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, ngoài lần tổ chức cho người Trung Quốc không có giấy tờ xuất cảnh trái phép ngày 24/02/2026, Phạm Văn Nguyên và Hoàng Thị Tập đã tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép vào các ngày 26/01; 10/02; 15/02; 20/02 và 22/02/2026 với tổng là 27 người Trung Quốc, hưởng lợi số tiền là 25.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trên về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự.

Từ vụ án trên, Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; không tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh trái phép. Kịp thời tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép đến cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra xử lý.