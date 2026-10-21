Hai xe tải biến dạng sau tai nạn giao thông, hai tài xế mắc kẹt trong cabin

Lực lượng chức năng giải cứu thành công hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn tại xã Phù Đổng, Hà Nội sáng 20/10.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng giải cứu hai tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giữa hai xe tải tại xã Phù Đổng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (20/10), trước số 248 phố Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng. Tại hiện trường, hai xe tải bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng và dính chặt vào nhau. Hai tài xế bị thương, mắc kẹt bên trong cabin, cần lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài.

Nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 1 và khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội phối hợp triển khai công tác giải cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trấn an các nạn nhân và sử dụng phương tiện chuyên dụng để tạo lối thoát. Lực lượng cứu hộ từng bước đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi cabin hai xe tải.

Nạn nhân đầu tiên được xác định là anh N.N.T. (SN 1972, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Đến 8h35 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được nạn nhân thứ hai là anh V.V.T. (SN 1988, trú tại tỉnh Yên Bái) ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn sáng 20/10. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi được giải cứu, cả hai tài xế được bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.