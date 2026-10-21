Vụ khâu nhục Lạng Sơn chỉ toàn xương, bì heo: Cơ sở sản xuất nói bị mạo danh

Cơ sở sản xuất khâu nhục Lạng Sơn đã biết thông tin sản phẩm của mình bị xâm phạm từ 1, 2 tuần trước nhưng chỉ phản ánh với xã, không báo lực lượng chức năng.

Tối 20/10, trả lời PV VTC News, ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan vụ đặc sản khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn bị người tiêu dùng trên mạng xã hội phản ánh kém chất lượng.

Theo ông Ngọc, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xác minh vụ việc ngay từ ngày 16/10, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người tiêu dùng trên mạng xã hội. Cụ thể, đơn vị yêu cầu các đội quản lý thị trường rà soát địa bàn, xác minh việc kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp nhằm phát hiện dấu hiệu làm giả. Đồng thời làm việc với cơ sở sản xuất khâu nhục tại địa phương để xác minh thông tin liên quan.

Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra sản phẩm khâu nhục đã đóng hộp.

“Qua làm việc, cơ sở khẳng định sản phẩm được bán trên mạng đang bị phản ánh kém chất lượng không phải hàng do họ sản xuất. Cơ sở này đã biết thông tin sản phẩm của mình bị xâm phạm từ 1, 2 tuần trước nhưng chỉ phản ánh với xã, không báo lực lượng chức năng.

Đây là sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh nhưng chưa đăng ký bảo hộ. Vì thế, chúng tôi đã hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đồng thời khuyến cáo họ chủ động báo cáo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện thương hiệu bị xâm phạm trên không gian mạng để kịp thời bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng”, ông Ngọc thông tin.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã gửi văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Ngọc, thông tin ban đầu từ đơn vị vận chuyển cho thấy hàng hóa bị phản ánh có hành trình gửi hàng từ khu vực Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn. Qua quá trình truy vết cùng người tiêu dùng, lực lượng chức năng xác định đầu mối liên quan tại Hà Nội và đã liên hệ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý.

“Chúng tôi đang tiếp tục xác minh trên địa bàn tỉnh, đồng thời chờ kết quả phối hợp từ Hà Nội để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, chúng tôi sẽ đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ”, ông Ngọc nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra quy cách đóng hộp khâu nhục.

Ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cũng phát đi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc khẩn trương xác minh phản ánh liên quan sản phẩm khâu nhục đóng hộp được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng. Các đơn vị phải hoàn thành xác minh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/10.

Vụ việc xuất phát từ phản ánh của người tiêu dùng trên mạng xã hội Facebook đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, cho biết đã mua sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp nhưng sau khi nhận hàng không thể liên hệ với người bán.

Một số người tiêu dùng khác cũng phản ánh việc đặt mua khâu nhục Thất Khê qua mạng nhưng khi mở hộp, sản phẩm chủ yếu gồm xương chân giò, móng giò và bì lợn, không như kỳ vọng về món đặc sản được quảng bá.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc hàng hóa và việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê để kinh doanh.

Khâu nhục là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn, có nguồn gốc từ Trung Quốc và được biến tấu phù hợp với khẩu vị địa phương.

Ông Chu Tuấn Doanh, Chủ tịch UBND xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, khẳng định, xã hoàn toàn không có cửa hàng, cơ sở nào khác sản xuất mặt hàng kém chất lượng như mạng xã hội phản ánh. “Quan điểm của địa phương là đề nghị các cơ quan chức năng nếu phát hiện vi phạm cần xử lý thật nghiêm theo quy định pháp luật để giữ gìn uy tín, thương hiệu đặc sản cho xã Thất Khê nói riêng và Lạng Sơn nói chung”, ông Doanh nhấn mạnh.