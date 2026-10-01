Việt Nam sắp có tổ hợp trang trại chăn nuôi hơn 106 ha tại Gia Lai: Ông lớn Trung Quốc rót 3.600 tỷ đồng, nuôi hơn 200.000 con heo và xây nhà máy cám 360.000 tấn/năm

Tập đoàn Muyuan Foods đầu tư tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai với tổng vốn gần 3.600 tỷ đồng, gồm trang trại hơn 106 ha và nhà máy thức ăn chăn nuôi, dự kiến vận hành từ quý I/2028.

Tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao của Muyuan Foods tại Gia Lai gồm hai dự án thành phần là trang trại chăn nuôi heo và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng, tương đương khoảng 139,6 triệu USD. Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Muyuan tại Việt Nam, được tỉnh chấp thuận làm nhà đầu tư cho cả hai dự án.

Trong đó, trang trại chăn nuôi có diện tích hơn 106 ha, tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 119,7 triệu USD. Theo thiết kế, trang trại có quy mô 16.200 heo nái và 209.000 heo con mỗi chu kỳ sản xuất. Với tần suất 2,17 chu kỳ mỗi năm, dự án được xây dựng theo mô hình chăn nuôi quy mô lớn, kết hợp ứng dụng công nghệ cao.

Dự án được định hướng mở rộng công suất từ một triệu con lên hai triệu con trong vòng 5 năm. Tổ hợp tại xã Pờ Tó cũng được quy hoạch theo chuỗi sản xuất khép kín, kết nối các khâu sản xuất thức ăn, chăn nuôi, chế biến và phân phối sản phẩm.

Song song với trang trại, Muyuan đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên diện tích 6,5 ha, với tổng vốn 515 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,88 triệu USD. Nhà máy có công suất thiết kế 360.000 tấn mỗi năm, sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và các loại premix.

Hai dự án dự kiến đi vào sản xuất trong quý I/2028. Chính quyền tỉnh yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng, huy động nguồn lực để triển khai đúng tiến độ và chú trọng kiểm soát tác động môi trường. Các yêu cầu trọng tâm gồm xử lý chất thải rắn, nước thải và kiểm soát mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi.

Về phía Muyuan, lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh tiến độ, ứng dụng công nghệ tiên tiến và ưu tiên bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị địa phương hỗ trợ về đất đai, điện, nước, hạ tầng thiết yếu và thủ tục hành chính. Tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các yêu cầu môi trường phải được duy trì trong toàn bộ quá trình vận hành dự án.

Muyuan Foods là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi heo quy mô lớn của Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhân giống, nuôi heo thương phẩm và chế biến thịt.

Năm 2025, Muyuan đạt doanh thu hợp nhất 144,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 21,5 tỷ USD), tăng 4,5% so với năm trước; lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 15,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ USD), giảm 13,4%. Trong năm, doanh nghiệp cũng bán gần 78 triệu con heo thương phẩm và giết mổ khoảng 28,7 triệu con.

Ngoài tổ hợp chăn nuôi tại Gia Lai, doanh nghiệp Trung Quốc còn hợp tác với BAF Việt Nam phát triển chăn nuôi heo tại Tây Ninh.

Tại Việt Nam, Muyuan thành lập Công ty TNHH Muyuan Việt Nam vào tháng 3/2025. Đến tháng 7/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên hơn 377 tỷ đồng. Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai được thành lập tại Gia Lai trong tháng 7/2026, với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó Muyuan Việt Nam nắm 99% vốn.

Ngoài dự án tại Gia Lai, Muyuan cũng hợp tác với CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam trong kế hoạch phát triển mô hình chăn nuôi heo nhà cao tầng tại Tây Ninh. Dự án được công bố với tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng, hướng tới xây dựng trang trại 6 tầng, công suất 64.000 heo nái sinh sản và 1,6 triệu heo thương phẩm mỗi năm, đi kèm nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm.

Doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã làm việc, nghiên cứu khả năng triển khai dự án trang trại chăn nuôi hiện đại ứng dụng công nghệ xử lý môi trường tại Thái Nguyên, với tổng vốn dự kiến khoảng 150–200 triệu USD.