Bỏ phố về quê nuôi con cá rẻ như cho nhưng được xem như "thuốc đại bổ", thanh niên 9X xây trang trại doanh thu tiền tỷ

Sau nhiều năm gắn bó với nghề sửa chữa ô tô, anh Hà Văn Toàn (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) quyết định rẽ hướng sang nuôi cá rô phi xuất khẩu.

Từng có công việc ổn định với thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng từ nghề sửa chữa ô tô, anh Hà Văn Toàn (SN 1992, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) quyết định trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu. Sau khi đầu tư hơn 250 triệu đồng cải tạo hồ và thả nuôi 170.000 con giống, anh kỳ vọng thu về gần 3 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận hơn 500 triệu đồng ngay trong vụ nuôi đầu tiên.

Giữa hồ thủy lợi rộng hơn 3 ha tại thôn 5, xã Xuân Du, đàn cá rô phi của anh Toàn đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây là lứa cá đầu tiên được nuôi theo quy trình phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Anh Toàn cho biết, cơ duyên đến với nghề nuôi cá bắt đầu từ tháng 10/2025, khi được một người quen giới thiệu về mô hình nuôi cá rô phi đơn tính phục vụ xuất khẩu. Nhận thấy tiềm năng của mô hình, anh cùng một người bạn dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, khảo sát thực tế trước khi quyết định đầu tư.

Qua quá trình khảo sát, hai người nhận thấy nhiều hồ thủy lợi tại địa phương chưa được khai thác hiệu quả, trong khi điều kiện nguồn nước khá phù hợp để nuôi cá rô phi. Từ đó, họ mạnh dạn thuê hơn 3 ha mặt nước để phát triển mô hình.

Theo anh, mô hình được triển khai theo hình thức liên kết với doanh nghiệp chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu tại Thái Bình. Doanh nghiệp hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống, thức ăn và bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch, giúp người nuôi yên tâm về đầu ra.

Sau khi nắm vững quy trình kỹ thuật, anh Toàn cùng người bạn đầu tư hơn 250 triệu đồng để cải tạo hồ, lắp đặt hệ thống điện và mua 170.000 con giống.

Để giảm chi phí nhân công, trang trại còn đầu tư sáu máy cho cá ăn tự động. Theo anh Toàn, việc chăm sóc cá không quá phức tạp, song người nuôi phải thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn cá để kịp thời phát hiện các bệnh ngoài da, đặc biệt là bệnh nấm, nhằm hạn chế thiệt hại.

Sau khoảng 5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 600-800 g/con và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Vụ đầu tiên, anh dự kiến thu hoạch khoảng 100 tấn cá thương phẩm.

Với giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt gần 3 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí về con giống, thức ăn, điện và nhân công, lợi nhuận dự kiến còn khoảng hơn 500 triệu đồng.

Theo anh Toàn, lợi thế lớn nhất của mô hình là toàn bộ sản phẩm đều được doanh nghiệp bao tiêu nên không phải lo đầu ra như nhiều mô hình nuôi thủy sản truyền thống. Đây cũng là cơ sở để anh tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Theo số liệu ngành thủy sản, năm 2025, sản lượng cá rô phi của Việt Nam đạt khoảng 420.000 tấn, tăng khoảng 33% so với năm trước. Cùng với sản lượng tăng nhanh, chuỗi sản xuất cũng ngày càng hoàn thiện.

Hiện Việt Nam có khả năng sản xuất khoảng 1,4 tỷ con giống cá rô phi mỗi năm và sở hữu khoảng 510 cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm chế biến sâu phục vụ thị trường quốc tế.

Không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu, cá rô phi còn được đánh giá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g cá rô phi nấu chín cung cấp khoảng 26g protein, 128 kcal và chỉ khoảng 2,7g chất béo, trong đó lượng chất béo bão hòa rất thấp.

Đây là nguồn protein nạc chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ tái tạo mô và tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, cá rô phi thường được khuyến nghị trong chế độ ăn của người giảm cân, người tập luyện thể thao, người cao tuổi hoặc bệnh nhân cần bổ sung đạm nhưng phải hạn chế chất béo. So với nhiều loại thịt đỏ, cá rô phi cũng dễ tiêu hóa hơn, phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.﻿