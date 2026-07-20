Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng đến 397 người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 4847/TB-NAN về việc công khai danh sách người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký và người nộp thuế đang thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông báo, Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1 công khai tổng cộng 397 người nộp thuế.

Trong đó, 98 người nộp thuế đang thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, được liệt kê tại Phụ lục 01.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng công khai 299 người nộp thuế được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, danh sách chi tiết được nêu tại Phụ lục 02 kèm theo thông báo.

Việc công khai danh sách được thực hiện căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 10/12/2025; Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, hoạt động này nằm trong quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 và Công điện số 18/CĐ-CT ngày 13/7/2026 của Cục Thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An đã thông báo công khai danh sách trên đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Sau đây là danh sách 98 người nộp thuế đang thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế được Thuế Nghệ An công khai:



Nguồn: Thuế tỉnh Nghệ An

Danh sách 299 người nộp thuế được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được Thuế Nghệ An công khai:

Nguồn: Thuế tỉnh Nghệ An

“Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”

Trước đó, Cục Thuế đã ban hành Công điện số 18, yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố huy động tối đa nguồn lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và minh bạch môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngày 3/7/2026, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn số 9409/BTC-CT, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai đồng bộ chiến dịch theo Quyết định số 595/QĐ-CT.

Theo yêu cầu của Cục Thuế, các địa phương phải tiếp tục xử lý những trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đối với 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể trước ngày 15/7. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế xác nhận và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và đang có nợ thuế, cơ quan thuế phải đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp ngừng hoạt động từ một năm trở lên nhưng không thông báo theo quy định. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/7.

Với những trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, cơ quan thuế đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 17/7. Sau khi có quyết định thu hồi, cơ quan thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý, yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cục Thuế cũng yêu cầu trước ngày 17/7, cơ quan thuế các địa phương phải công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Danh sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, niêm yết tại trụ sở và công khai bằng các hình thức khác theo quy định.