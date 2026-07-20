Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người cao tuổi nhận lương hưu

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ gọi điện yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ BHXH, cài ứng dụng và cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo.

Ngày 20/7, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội về việc nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm. Đối tượng thông báo công dân phải đến UBND phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Qua rà soát, Trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm liên ngành đang triển khai. Điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của Thành phố để tạo dựng lòng tin, phát tán thông tin sai sự thật và tiếp cận người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, trung tâm đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm liên ngành rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Hoạt động này được thực hiện theo đúng danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

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Trung tâm khẳng định: đơn vị không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội. Chỉ những trường hợp thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền theo Kế hoạch 271/KH-UBND mới được các cơ quan chức năng phối hợp liên hệ và hỗ trợ theo quy trình đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Cán bộ Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ Trung tâm sẽ phối hợp với UBND xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện miễn phí theo đúng quy trình của đợt cao điểm.

Trung tâm khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội khi chưa được kiểm chứng. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động xác minh thông tin thông qua Tổng đài 024 1022, nhánh phím 7 hoặc liên hệ trực tiếp Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi thông báo phải bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu của người gọi. Trước hết, người dân có thể liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền địa phương hoặc Điểm Phục vụ hành chính công nơi gần nhất để kiểm tra thông tin.