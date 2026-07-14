Fanpage Thời Tiết Hà Nội xin lỗi sau bài đăng cảnh báo thời tiết ở Quảng Ninh

Sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đề nghị xác minh vì đăng tải thông tin thời tiết chưa được kiểm chứng, fanpage Thời Tiết Hà Nội đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Ngày 14/7, trên fanpage Thời Tiết Hà Nội, quản trị viên đã đăng tải "Thư xin lỗi gửi tới chính quyền, người dân và du khách Quảng Ninh", thừa nhận bài viết trước đó đã sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo mạnh, khiến thông tin dễ bị hiểu theo hướng tiêu cực hơn so với ý định ban đầu.

Theo nội dung thư, quản trị viên cho biết bài đăng được chia sẻ lúc 11h07 ngày 12/7 với mục đích cảnh báo để người dân và du khách chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn khi du lịch hè. Tuy nhiên, sau khi bài viết được lan truyền, người này nhận thấy cách diễn đạt đã gây lo lắng cho người dân, du khách cũng như các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Ninh.

Bài viết được đăng tải trên fanpage

"Tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn mà bài viết đã gây ra", quản trị viên fanpage viết, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người dân Quảng Ninh, các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lưu trú, lữ hành và những cá nhân có thể đã bị ảnh hưởng bởi nội dung đăng tải.

Bên cạnh đó, người này cho biết sẽ tôn trọng các cơ quan quản lý nhà nước, nghiêm túc phối hợp và giải trình nếu được yêu cầu. Fanpage cũng cam kết rà soát lại toàn bộ quy trình biên tập đối với các nội dung có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng, đồng thời lựa chọn ngôn từ cẩn trọng hơn trong quá trình truyền tải thông tin.

Cụ thể bức thư như sau:

THƯ XIN LỖI GỬI TỚI CHÍNH QUYỀN, NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH QUẢNG NINH Kính gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng, người dân Quảng Ninh cùng toàn thể du khách. Vào 11h07 ngày 12/7, tôi đã đã đăng tải một bài viết cảnh báo về diễn biến thời tiết tại Quảng Ninh trong dịp cuối tuần này trên fanpage Thời Tiết Hà Nội. Mục đích ban đầu của tôi là chia sẻ thông tin với mong muốn mọi người chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn khi đi du lịch hè. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng cách sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo mạnh đã khiến thông tin dễ bị hiểu theo hướng tiêu cực hơn so với ý định ban đầu. Sau khi bài viết được lan truyền, tôi nhận thấy nội dung và cách diễn đạt của mình đã gây nên sự lo lắng đối với người dân, du khách và các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Ninh. Tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn mà bài viết đã gây ra. Tôi đặc biệt xin lỗi người dân Quảng Ninh, các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lưu trú, lữ hành và những cá nhân có thể đã chịu ảnh hưởng từ những thông tin mà tôi đăng tải. Tôi hoàn toàn tôn trọng các cơ quan quản lý nhà nước và sẽ nghiêm túc phối hợp, giải trình nếu được yêu cầu. Đồng thời, fanpage sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình biên tập trước khi đăng tải những nội dung có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng. Đây là một bài học lớn đối với cá nhân tôi. Tôi cam kết nâng cao trách nhiệm trong việc truyền tải thông tin, lựa chọn ngôn từ cẩn trọng hơn và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu. Một lần nữa, Thời Tiết Hà Nội xin gửi lời xin lỗi chân thành tới chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh, cũng như tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi bài đăng của tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự góp ý, sự thẳng thắn của dư luận và mong nhận được sự cảm thông để tôi có cơ hội sửa sai và hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Admin Fanpage Thời Tiết Hà Nội

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp xác minh, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền đối với fanpage Thời Tiết Hà Nội sau khi trang này đăng tải thông tin thời tiết chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở cũng gửi văn bản đến Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị kịp thời ngăn chặn việc lan truyền các thông tin có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng.

Đồng thời, Sở đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp xác minh chủ quản fanpage, làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Theo kết quả rà soát của Sở, fanpage Thời Tiết Hà Nội hiện có hơn 301.000 lượt theo dõi. Vào 11h07 ngày 12/7, fanpage này đã đăng bài khuyến cáo người dân cân nhắc khi có kế hoạch đến Quảng Ninh vào cuối tuần sau, cho rằng từ chiều tối 18/7 thời tiết sẽ chuyển biến xấu. Đáng chú ý, bài viết sử dụng các cụm từ như "lang thang ra đảo, lơ mơ mất cơ hội về bờ", khiến nhiều người lo ngại về tình hình thời tiết tại địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nội dung bài đăng sử dụng ngôn từ mang tính suy diễn, cảnh báo nhưng không dẫn nguồn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này có thể khiến người dân và du khách hiểu rằng thời tiết tại Quảng Ninh sẽ diễn biến đặc biệt nguy hiểm trong thời gian nêu trên, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý du khách cũng như hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.