Xác minh, xử lý fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì đăng thông tin chưa kiểm chứng, gây hoang mang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đề nghị cơ quan chức năng xác minh fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì đăng thông tin thời tiết chưa được kiểm chứng, có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp xác minh, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền đối với fanpage "Thời Tiết Hà Nội" sau khi trang này đăng tải thông tin thời tiết chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cùng với văn bản gửi Công an tỉnh, đơn vị cũng đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời ngăn chặn việc lan truyền các thông tin có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng.

Đồng thời, Sở đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp xác minh chủ quản fanpage, làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Theo kết quả rà soát của Sở, fanpage "Thời Tiết Hà Nội", hiện có hơn 301.000 lượt theo dõi, đã đăng tải thông tin có dấu hiệu chưa được kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến dư luận và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vào lúc 11h07 ngày 12/7, fanpage này đăng bài viết với nội dung khuyến cáo người dân cân nhắc khi có kế hoạch đến Quảng Ninh vào cuối tuần sau. Bài viết cho rằng từ chiều tối 18/7 thời tiết sẽ chuyển biến xấu, đồng thời sử dụng các cụm từ như "lang thang ra đảo, lơ mơ mất cơ hội về bờ", khiến nhiều người lo ngại về tình hình thời tiết tại địa phương.

Bài đăng không kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nội dung bài đăng sử dụng ngôn từ mang tính suy diễn, cảnh báo nhưng không dẫn nguồn từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều này có thể khiến người dân và du khách hiểu rằng thời tiết tại Quảng Ninh sẽ diễn biến đặc biệt nguy hiểm trong thời gian nêu trên, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý du khách cũng như hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

(Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)