Phát hiện 6 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong chiếc ví ở chân cầu Tham Lương, người đàn ông ở TP.HCM nhanh chóng báo công an

Một người dân nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền USD cùng giấy tờ quan trọng tại khu vực cầu Tham Lương đã lập tức mang đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự để tìm chủ sở hữu. Chỉ ít phút sau, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) đã xác minh và trao trả nguyên vẹn tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 20/7, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp cùng các đơn vị vừa kịp thời trao trả ví chứa nhiều tiền USD cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/7, tại Văn phòng Khu phố 1, anh Lê Văn Tài cùng 2 người khác đang làm nhiệm vụ trực chốt đảm bảo an ninh trật tự thì có một người đàn ông chạy xe đến, gửi lại một chiếc ví. Người này cho biết vừa nhặt được tại khu vực chân cầu Tham Lương nhờ gửi cho Công an phường để tìm người trả lại.

Chiếc ví và số tài sản người đàn ông đánh rơi.

Nhận chiếc ví, anh Lê Văn Tài và tổ công tác báo cáo ngay sự việc về Công an phường và được hướng dẫn kiểm tra thông tin giấy tờ bên trong để phục vụ công tác xác minh, tuyên truyền tìm chủ sở hữu. Qua kiểm tra, bên trong ví có 6 tờ tiền mệnh giá 100 USD, căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác.

Công an phường sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, liên hệ với người có thông tin để trả lại Ít phút sau, một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng chạy xe máy đến nói việc mình vừa đánh rơi chiếc ví. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này cung cấp thông tin về tài sản và giấy tờ bị đánh rơi, sau đó thì được đưa về Công an phường để xác minh theo quy định.

Qua xác minh, chủ sở hữu chiếc ví được xác định là anh Đ.D.H. (SN1972), hiện là nhân viên văn phòng, sinh sống cùng gia đình tại phường Tân Sơn Nhì.

Anh H. nhận lại tài sản đã không may đánh rơi.

Anh H. cho biết, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi của một người bạn thân tại Bà Điểm nhờ mang 600 USD do một người bà con đang sinh sống tại Hoa Kỳ gửi về để chuyển cho người cô họ đang điều trị gãy xương chậu tại An Phú Đông, kịp thời có kinh phí chữa bệnh. Trên đường trở về nhà theo tuyến đường Trường Chinh, do vội vàng và để chiếc ví trong túi quần khá nông nên anh đã vô tình làm rơi mà không hề hay biết.

"Chỉ đến khi được một người đi đường nhắc nhở, anh mới quay lại tìm kiếm và biết địa điểm do nhận được điện thoại từ Công an phường. Thật may mắn, chiếc ví đã được người dân nhặt được và chuyển đến lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ gần khu vực cầu Tham Lương", anh H. chia sẻ.

Nhận lại tài sản, niềm vui như vỡ òa sau những phút giây lo lắng. Anh H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân tốt bụng đã nhặt được tài sản, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. và Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản…