Việt Nam có một tỷ phú sang nước đông dân nhất thế giới làm loạt dự án 9,5 tỷ USD, có đại đô thị 200.000 dân rộng gấp 4 lần Vinhomes Smart City

Từ phát triển đại đô thị, taxi điện đến năng lượng tái tạo, tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến triển khai loạt dự án có tổng vốn 9,5 tỷ USD tại Ấn Độ.

Ngày 4/8/2025, VinFast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện tại khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Tổ hợp có diện tích khoảng 162 ha, công suất thiết kế giai đoạn đầu 50.000 xe/năm, tập trung lắp ráp các mẫu SUV điện VF 6 và VF 7.

VinFast từng công bố kế hoạch đầu tư tối đa 500 triệu USD tại đây trong 5 năm kể từ năm 2024. Tháng 12/2025, doanh nghiệp tiếp tục ký thỏa thuận với chính quyền Tamil Nadu về việc nghiên cứu mở rộng cơ sở, bổ sung các lĩnh vực như xe buýt điện, xe máy điện và hạ tầng sạc.

Không chỉ phát triển sản xuất, Vingroup còn hướng tới thị trường bất động sản và dịch vụ tại Ấn Độ. Ngày 9/12/2025, tập đoàn ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Telangana về chương trình đầu tư dự kiến 3 tỷ USD trên quỹ đất khoảng 2.500 ha, triển khai theo nhiều giai đoạn.

Đáng chú ý nhất là khu đô thị thông minh Vinhomes, được đề xuất trên diện tích khoảng 1.080 ha, hướng tới quy mô khoảng 200.000 cư dân. Khu đô thị dự kiến tích hợp nhà ở, trường học, bệnh viện và các tiện ích thương mại, dịch vụ.

Danh mục tại Telangana còn có tổ hợp du lịch, giải trí và safari khoảng 350 ha, cùng dự án điện mặt trời công suất dự kiến 500 MW trên diện tích khoảng 500 ha. Tổng danh mục hợp tác được công bố bao gồm nhiều lĩnh vực, từ đô thị thông minh, giao thông điện đến y tế, giáo dục và năng lượng tái tạo.

Chỉ 4 tháng sau, ngày 10/4/2026, Vingroup tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Maharashtra về danh mục đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, mở rộng hoạt động sang phát triển đô thị, giao thông điện, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.

Trong đó, tập đoàn đề xuất nghiên cứu phát triển các khu đô thị tích hợp trên khoảng 1.000 ha, với vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD. Các khu đô thị hướng tới kết hợp nhà ở với thương mại, giáo dục, y tế và tiện ích công cộng, trong bối cảnh khu vực Mumbai đang được định hướng mở rộng không gian phát triển.

Một cấu phần đáng chú ý khác là kế hoạch phát triển dịch vụ taxi điện thông qua GSM India, với quy mô mục tiêu khoảng 60.000 xe và vốn đầu tư dự kiến 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, Vingroup thông qua VinEnergo dự kiến nghiên cứu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Như vậy, tổng giá trị các kế hoạch đầu tư được đề xuất tại hai bang Telangana và Maharashtra hiện vào khoảng 9,5 tỷ USD.