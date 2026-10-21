Ngay tháng sau, đại gia Xuân Thiện sẽ làm dự án thủy điện 28.000 tỷ đồng tại tỉnh rộng nhất miền Bắc

Ngày 20/10, UBND tỉnh Sơn La đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về kế hoạch triển khai, chuẩn bị khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên, công suất 1.200 MW. Tại cuộc làm việc, hai bên thống nhất ký cam kết đồng hành, phối hợp, phấn đấu tổ chức khởi công Dự án vào ngày 15/11/2026 tại xã Mường Bang...

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Mường Bang và xã Mường Cơi. Dự án có tổng công suất 1.200 MW, chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt 900 MW, giai đoạn 2 đạt 300 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 27.870 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất theo thông tin dự án là 425 ha, cùng khu tái định cư khoảng 15 ha tại bản Lằn, xã Mường Bang.

Đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực điều tiết hệ thống điện, hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, đến ngày 20/10, chủ đầu tư đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình Cục Điện lực, Bộ Công Thương trước ngày 25/10/2026. Hồ sơ tổng mặt bằng đã được gửi Sở Xây dựng. Chủ đầu tư đồng thời đề nghị cập nhật dự án vào quy hoạch chung xây dựng xã, phấn đấu hoàn thành các thủ tục liên quan trước ngày 1/11/2026. Đối với công tác đất đai, công ty đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất 440,04 ha. UBND các xã Mường Bang và Mường Cơi đã trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất thực hiện dự án. Đơn vị tư vấn đang triển khai trích đo bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới phục vụ công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

Song song với việc hoàn thiện hồ sơ, chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Mường Bang tuyên truyền, vận động Nhân dân, rà soát hiện trạng các tuyến đường và xây dựng phương án nâng cấp, sửa chữa phục vụ thi công. Đến nay, đơn vị đã thông tuyến 1,6 km đường công vụ, đang hoàn thiện nền, mặt đường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 14/11/2026; đồng thời chuẩn bị mặt bằng tổ chức lễ khởi công.

Thông tin về kế hoạch tổ chức lễ khởi công, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm hoàn thành nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, thiết kế, tổng mặt bằng và giải phóng mặt bằng…

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện, khẳng định tập đoàn sẽ chỉ đạo Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình bố trí đầy đủ vốn, nhân lực, thiết bị, tư vấn và các nguồn lực cần thiết để triển khai dự án; chủ động hoàn thiện thủ tục, bảo đảm kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và duy trì thi công liên tục sau khởi công. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng, môi trường, tài nguyên nước và các nội dung liên quan theo quy định. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trách nhiệm đối với cộng đồng; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Tập đoàn cũng cam kết tập trung nguồn lực để đưa dự án vào vận hành đúng hoặc sớm hơn tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm: “Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh; hiệu quả của dự án là động lực phát triển của địa phương”. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng và vận hành dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã Mường Bang, Mường Cơi tập trung phối hợp, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; chủ động xử lý đồng thời những công việc được pháp luật cho phép, kịp thời tổ chức phối hợp liên ngành, kiểm tra thực địa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hướng dẫn chuyên môn về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công dự án theo kế hoạch.

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh Sơn La và Tập đoàn Xuân Thiện thống nhất cam kết phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, quyết định chấp thuận đầu tư và các quy định của pháp luật; hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân địa phương. Hai bên quyết tâm tập trung hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết, phấn đấu tổ chức khởi công dự án vào ngày 15/11/2026 tại xã Mường Bang.