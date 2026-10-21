Công an khuyến cáo liên quan tới một dòng chữ trên hộ chiếu, mức phạt lên tới 40 triệu đồng

Cụ thể quy định này thế nào?

Hộ chiếu là một trong những giấy tờ quan trọng đối với mỗi người khi thực hiện các chuyến đi quốc tế. Thông thường, nhiều người có thói quen kiểm tra ngày hết hạn hộ chiếu, thông tin thị thực hoặc lịch trình bay trước khi khởi hành. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, còn một thông tin khác cần đặc biệt lưu ý, đó là thời hạn được phép tạm trú.

Thông tin này có thể được thể hiện trên dấu chứng nhận tạm trú đóng trong hộ chiếu hoặc trên giấy tờ nhập cảnh liên quan, tùy từng trường hợp. Việc không chú ý đến ngày hết hạn tạm trú có thể khiến người nước ngoài gặp rắc rối khi xuất cảnh, dù hộ chiếu vẫn còn giá trị sử dụng.

Liên quan đến vấn đề này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa ra khuyến cáo nhằm giúp hành khách quốc tế tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, tránh những ảnh hưởng không đáng có đến hành trình.

Một dòng thông tin cần đặc biệt chú ý trên hộ chiếu

Theo quy định tại Nghị định 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc thị thực rời, trừ trường hợp nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động.

Trong mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5) của Bộ Công an có trường thông tin "Được phép tạm trú đến ngày", tương ứng với tiếng Anh là "Permitted to stay until". Đây là nội dung quan trọng giúp xác định mốc thời gian người nước ngoài được phép ở lại Việt Nam.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là cách ghi trên mẫu tờ khai, không có nghĩa mọi hộ chiếu đều được đóng dấu với nguyên văn dòng chữ này. Tùy hình thức nhập cảnh và loại giấy tờ được cấp, thông tin về thời hạn tạm trú có thể được thể hiện khác nhau.

Điều đáng chú ý là thời hạn sử dụng hộ chiếu và thời hạn được phép tạm trú hoàn toàn khác nhau. Một người có hộ chiếu còn hiệu lực trong nhiều năm nhưng không đồng nghĩa với việc được ở lại Việt Nam trong toàn bộ thời gian đó.

Vì vậy, việc kiểm tra chính xác ngày hết hạn tạm trú là điều cần thiết đối với người nước ngoài đang du lịch, công tác hoặc sinh sống tại Việt Nam.

Công an cửa khẩu Nội Bài đưa ra khuyến cáo quan trọng

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị người nước ngoài chủ động kiểm tra thời hạn tạm trú, sắp xếp lịch trình phù hợp và xuất cảnh đúng quy định.

Việc quá hạn tạm trú có thể dẫn đến xử phạt và những hệ quả pháp lý liên quan. Nếu thời hạn tạm trú đã hết, người nước ngoài cần nhanh chóng liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

Trên thực tế, quy định xử phạt đối với hành vi quá hạn tạm trú đã được cụ thể hóa tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Cụ thể, người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú quá thời hạn mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép có thể bị xử phạt theo nhiều khung khác nhau.

Trường hợp quá hạn dưới 16 ngày có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nếu quá hạn từ 16 ngày đến dưới 30 ngày, mức phạt tăng lên 5–10 triệu đồng; từ 30 ngày đến dưới 60 ngày là 10–15 triệu đồng.

Đối với trường hợp quá hạn từ 60 ngày đến dưới 90 ngày, mức phạt là 15–20 triệu đồng; từ 90 ngày đến dưới 180 ngày là 20–25 triệu đồng. Nếu quá hạn từ 180 ngày đến dưới một năm, mức phạt tăng lên 25–30 triệu đồng. Đáng chú ý, trường hợp quá hạn từ một năm trở lên có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Không chỉ bị phạt tiền, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết liên quan, một số trường hợp vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất.

Thực tế đã ghi nhận trường hợp bị xử lý nghiêm. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 26/6/2026, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài trục xuất một công dân Hàn Quốc do sử dụng chứng nhận tạm trú quá hạn từ một năm trở lên mà không được phép. Người này bị xử phạt 35 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất.

Người có hộ chiếu cần lưu ý gì để tránh vi phạm?

Từ khuyến cáo của Công an cửa khẩu Nội Bài, người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến thời hạn được phép ở lại, thay vì chỉ quan tâm đến ngày hết hạn hộ chiếu.

Trước mỗi chuyến đi, hành khách nên kiểm tra đồng thời hộ chiếu, thị thực, chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú đang sử dụng. Trường hợp có kế hoạch ở lại Việt Nam lâu hơn thời hạn được cấp, cần chủ động tìm hiểu thủ tục gia hạn và thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Nếu phát hiện thời hạn tạm trú đã hết, người nước ngoài không nên chờ đến ngày ra sân bay mới tìm cách giải quyết mà cần liên hệ sớm với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền. Ngoài ra, các khách sạn, cơ sở lưu trú và tổ chức sử dụng lao động nước ngoài cũng cần kiểm tra giấy tờ cư trú, thực hiện khai báo tạm trú và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.