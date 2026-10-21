Trình Quốc hội bổ sung 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Chính phủ đề xuất bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam vào Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng 21/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: Duy Linh)

Về Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, nội dung này nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam.

Quốc hội đã có nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, ngày nghỉ này chưa được ghi nhận trong Bộ luật Lao động nên cần bổ sung để bảo đảm thống nhất.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất bổ sung quy định về thời hạn và trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm.

Theo dự thảo Luật, Thủ tướng tiếp tục căn cứ điều kiện thực tế để quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh hằng năm. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau trước ngày 30/9.

So với quy định hiện hành, dự thảo không thay đổi thẩm quyền quyết định ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh của Thủ tướng, mà bổ sung trách nhiệm và thời hạn thông báo lịch nghỉ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiện nay, nhiệm vụ thông báo cụ thể lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm đã được giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại nghị định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nội vụ. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động chưa quy định cụ thể nội dung này.

Cơ quan soạn thảo cho biết, việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật về phân quyền, phân cấp. Dự thảo cũng được chỉnh lý so với phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trên cơ sở quyết định của Thủ tướng.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban này cơ bản tán thành việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam và chế độ nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động.

“Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.