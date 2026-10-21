Đúng 21/10, VN huy động 3.400 tấn thép hợp long cây cầu 1.000 tỷ “chưa từng có trên thế giới” vượt sông Sài Gòn

Đây là cây cầu được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của TP HCM.

Vào khoảng 9h35’ ngày 21/10, lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức tại khu vực bến Bạch Đằng, TP HCM.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Trương Hùng, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, cho biết lễ hợp long là cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai dự án.

Theo ông, Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ để tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp thêm không gian công cộng cho người dân và du khách. Sau khi hợp long, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công trình, kiểm tra, cũng như kiểm định và nghiệm thu, bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Trước đó, để hợp long, khoảng 3h ngày 21/10, đơn vị thi công tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan ra giữa sông. Sau đó, 4 tàu kéo bố trí tại bốn góc phối hợp xoay ngang phương tiện, từng bước đưa vào vị trí lắp đặt giữa hai phần cầu đã thi công.

Tòan cảnh sà lan chở nhịp chính của cầu vào vị trí hợp long. Ảnh: TTXVN

Đúng 8h cùng ngày, sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng làm vòm thép đã chính thức hợp long.

Được biết, công đoạn tiếp theo các đơn vị sẽ hàn các điểm nối để cố định. Đây được coi là một nỗ lực rất lớn của tập thể nhà tài trợ Nutifood cùng Tập đoàn Đại Dũng.

Tổ hợp vòm thép nặng 3.400 tấn chính thức hợp long

Theo Nutifood, doanh nghiệp tài trợ vốn, quá trình hợp long bao gồm nhiều công đoạn, bắt đầu từ rạng sáng. Theo đó, sà lan chở nhịp chính vòm thép hình lá dừa hiện neo dọc bờ sông phía Thủ Thiêm sau khi được lai dắt từ Vũng Tàu về công trường. Tổ hợp kết cấu này có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, bao gồm nhịp chính vòm thép dài 187 m, nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn.

Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là vòm thép hình lá dừa nước. Ảnh: TTXVN

Đại diện Nutifood cho biết, hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án. Cụ thể, các đơn vị phải đưa khối kết cấu thép quy mô lớn vào vị trí lắp đặt giữa sông, đồng thời căn chỉnh với độ chính xác cao để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ.

Hơn nữa, việc lắp đặt kết cấu lớn, nặng hàng nghìn tấn càng phức tạp do chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước và thủy triều trên sông Sài Gòn.

Theo Nutifood, ngày 21/10 được lựa chọn sau khi các đơn vị tính toán thời điểm dòng chảy yếu, thuận lợi cho việc định vị, hạ tải và đấu nối nhịp cầu.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành nhằm kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Theo đó, việc căn chỉnh phải bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức mm.

Quá trình căn chỉnh vòm thép nặng 3.400 tấn được thực hiện với sai số được kiểm soát ở mức mm. ảnh: TTXVN

Sau khi hợp long thành công, nhà thầu sẽ hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, chiếu sáng và lắp đặt thang cuốn, thang máy...

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, từ đó góp thêm một không gian công cộng và điểm đến mới cho người dân, du khách TP HCM.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công vào tháng 3/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn. Cầu có tổng chiều dài 720 m, bao gồm cầu dẫn và cầu chính, mặt cầu rộng 6 - 11 m.

Trong số đó, nhịp chính là tổ hợp vòm thép dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn, được lắp ráp và thử tải tại nhà máy Đại Dũng ở Vũng Tàu trước khi được lai dắt bằng sà lan về công trường neo đậu.

Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu này là vòm thép hình lá dừa nước, lấy cảm hứng từ hình ảnh quen thuộc ở Nam Bộ.

Công trình này được kỳ vọng không chỉ tăng kết nối giữa các không gian công cộng ở hai bờ sông khu vực trung tâm TP HCM, mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố.

Phối cảnh cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Ảnh: ĐVTK