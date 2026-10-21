Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung xin lỗi hơn 1.000 cổ đông: "Nếu có lựa chọn tốt hơn, tôi đã không bán cổ phiếu của mình"

Hơn 1.000 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường của PNJ sáng 21/10. Ngay phần mở đầu, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã gửi lời xin lỗi tới cổ đông.

Sáng 21/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại TP.HCM. Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 8h30 có 1.128 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện hơn 315,7 triệu cổ phần, tương đương 61,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngay phần phát biểu mở đầu, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung thừa nhận PNJ đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Bà cho biết điều khiến ban lãnh đạo trăn trở trong những tháng qua không chỉ là những con số tài chính hay diễn biến cổ phiếu, mà còn là tương lai doanh nghiệp, sinh kế của hàng nghìn người lao động và niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác.

"Tôi hiểu lo lắng thất vọng của quý vị khi giá cổ phiếu giảm, khi kế hoạch lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ, cũng như những biến động chưa từng có diễn ra trên thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi cổ đông", bà Dung nói. Bà gọi đây là "thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của PNJ".

Theo thông tin được công bố tại đại hội, PNJ ghi nhận lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý III/2026. Kết quả này phản ánh những áp lực mà doanh nghiệp phải đối mặt sau các biến động liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương, chính sách thu đổi hàng hóa và sự suy giảm niềm tin của khách hàng trong những tháng gần đây.

Trước đó, riêng hai tháng 7 - 8, PNJ đã lỗ khoảng 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết biên lợi nhuận gộp giai đoạn này chỉ còn khoảng 10%, so với khoảng 18,5% cùng kỳ năm trước. Tại đại hội, ban lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh sự việc liên quan đến giám đốc P-Lab đã gây tác động lớn tới tâm lý thị trường. Theo bà Dung, cơ quan điều tra xác định số kim cương liên quan không đi vào hệ thống kinh doanh của PNJ, nhưng những thông tin lan truyền sau đó vẫn tạo ra sức ép đáng kể đối với thương hiệu.

PNJ thừa nhận những biện pháp ứng phó trong thời gian qua "chưa đủ để ngăn chặn tác động nghiêm trọng" lên kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

Cần huy động tối đa 8.000 tỷ đồng để tái thiết

Một trong những nội dung lớn nhất được đưa ra tại đại hội là kế hoạch củng cố nguồn lực tài chính. PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức nhằm phục vụ quá trình phục hồi và tái thiết trong khoảng ba năm tới. Công ty cho biết nhu cầu này được xây dựng dựa trên vốn lưu động và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đại hội, gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng cho PNJ vay để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm. Song song với đó, PNJ còn trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Đây là một trong những bước đi lớn nhất về vốn của PNJ từ trước tới nay, trong bối cảnh doanh nghiệp phải vừa xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh, vừa duy trì hoạt động kinh doanh và phục hồi niềm tin thị trường.

Liên quan tới vấn đề này, tại đại hội một cổ đông cho biết cảm thấy "thất vọng và lo ngại", đồng thời đề nghị bà Cao Thị Ngọc Dung trả lời trực tiếp về việc gia đình Chủ tịch giảm tỷ lệ sở hữu PNJ trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Bà Dung cho biết việc bán cổ phiếu của con gái là ngoài dự định ban đầu của gia đình, nhưng trong bối cảnh hiện tại, ưu tiên lớn nhất là làm sao để PNJ đứng vững, tồn tại và tiếp tục phát triển. "Nếu có lựa chọn tốt hơn, chắc chắn tôi đã không bán cổ phiếu của mình", bà nói. Chủ tịch PNJ nhấn mạnh doanh nghiệp là "tâm huyết của cuộc đời tôi", và bà chưa bao giờ làm việc với tâm thế của một người chủ chỉ nhìn vào tỷ lệ sở hữu, mà luôn nhìn PNJ từ vị trí của một người sáng lập. "Dù tuổi cao, dù ở cương vị nào, tôi vẫn mong muốn PNJ trường tồn", bà Dung chia sẻ.

Trước biến cố, PNJ từng đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 ở mức hơn 3.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó điều chỉnh kế hoạch xuống mức lỗ hơn 6.270 tỷ đồng, chủ yếu do dự kiến trích lập khoản dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa. PNJ cho biết nếu loại trừ khoản dự phòng kỹ thuật này, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn có thể tạo ra khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2026.

Theo kế hoạch phục hồi được trình bày, doanh nghiệp kỳ vọng bắt đầu quay lại trạng thái có lãi từ năm 2027 sau khi xử lý phần lớn các tác động kế toán và tài chính trong năm nay. Đây cũng là lý do ban lãnh đạo lựa chọn ghi nhận phần lớn tổn thất trong một giai đoạn thay vì kéo dài sang nhiều năm. PNJ cho rằng cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp "nhìn thẳng vào thực tế" và tạo một nền tảng mới cho chu kỳ phục hồi tiếp theo.

Tại đại hội, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng thừa nhận quá trình tái thiết PNJ và khôi phục niềm tin sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Sau gần 40 năm phát triển, công ty hiện phải cùng lúc xử lý nhiều bài toán: Sức khỏe tài chính, quản trị rủi ro, mạng lưới cửa hàng, chính sách thu đổi, cơ cấu sản phẩm và quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng cũng như cổ đông.

Trước đó, HĐQT PNJ đã chủ động giảm 50% thù lao, đồng thời rà soát cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và tối ưu mạng lưới kinh doanh như một phần của quá trình tái thiết.