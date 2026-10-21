Siêu bão Champi mạnh cấp 17 không vào Biển Đông

Trưa 21-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhập thông tin mới nhất về hướng đổ bộ của siêu bão Champi.

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ siêu bão Sinlaku.

Sáng 21-10, siêu bão Champi có vị trí khoảng 18,1 độ vĩ Bắc - 130,2 độ kinh Đông, còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Bão mạnh tới cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo số liệu phân tích vệ tinh mới nhất của Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam và các trung tâm dự báo quốc tế, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống 900hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

“Ảnh mây vệ tinh cho thấy Champi có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh, với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin.

Siêu bão Champi hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Từ ngày 22-10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão sẽ suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, bão Champi sẽ không đi vào Biển Đông. So với các phiên dự báo trong 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ cũng có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi. Theo đó, bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo, đến khoảng ngày 24-10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi có thể giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25-10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, Champi tiếp tục suy yếu, cường độ có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10.