Siêu bão có thể mạnh nhất 2026 thậm chí còn đang dữ dội hơn nữa: Đường đi mới nhất cho thấy xu hướng "quay ngoặt" 90 độ

Siêu bão Champi dự kiến sẽ đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 22/10 (thứ Năm).

Theo quan sát mới nhất từ Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan - Trung Quốc (CWA), siêu bão số 29 Champi trong 5 ngày tới được dự báo sẽ chuyển hướng sang phía bắc rõ rệt hơn, đồng thời có xu hướng di chuyển tăng tốc rồi giảm tốc để ngoặt hướng. Thời điểm vòng ảnh hưởng của bão tiếp cận sớm nhất dự kiến sau ngày 22/10 (thứ Năm). Xác suất bão ảnh hưởng trong 120 giờ tới tại các tỉnh thành lại có xu hướng tăng, cao nhất tại Cơ Long (Keelung) và Nghi Lan (Yilan) vượt quá 60%, trong khi Song Bắc (Đài Bắc, Tân Đài Bắc) và Hoa Liên (Hualien) cũng ghi nhận trên 50%.

Sức gió gần tâm đạt cấp 16

Căn cứ dữ liệu quan sát mới nhất của CWA vào lúc 20h tối ngày 19/10, tâm bão Champi hiện nằm trên vùng biển cách Mũi Nga Loan (Eluanbi) khoảng 1.920 km về phía đông đông nam. Bão di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc với tốc độ 22 đến 26 km/h. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 55 m/s (tương đương cấp 16), gió giật mạnh nhất 68 m/s. Bán kính vùng gió mạnh cấp 7 duy trì ở mức 250 km, nhưng bán kính vùng gió mạnh cấp 10 đã mở rộng lên 120 km. Dự báo phạm vi ảnh hưởng của bão sẽ còn tiếp tục mở rộng.

Đường đi của bão Champi đang có xu hướng tăng tốc và đổi hướng trong thời gian tới. Ảnh: Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc)

Chuyển hướng bắc rõ rệt từ ngày 22/10

Dự báo đường đi mới nhất của CWA cho thấy bão Champi sẽ bắt đầu đổi hướng lên phía bắc từ ngày 22/10 (thứ Năm), với đường kính tiềm năng có xu hướng gập góc vuông gần 90 độ. Về thời gian bão đổ bộ, dự báo có khoảng 60% khả năng bán kính bão sẽ quét qua đất liền khu vực phía Bắc và Đông Bắc Đài Loan từ tối ngày 22 đến 20h tối ngày 23/10.

CWA trước đó dự báo, dựa theo đường đi hiện tại, sớm nhất đêm ngày 21/10 (thứ Tư) sẽ phát cảnh báo bão trên biển. Tuy nhiên, sau ngày 22 đường đi vẫn còn biến số. Nếu áp cao Thái Bình Dương không suy yếu rõ rệt, bão sẽ áp sát Đài Loan hơn và không loại trừ khả năng đổ bộ. Trong hai ngày 23 và 24/10 (thứ Sáu, thứ Bảy), các khu vực sẽ có gió mạnh và mưa lớn rõ rệt.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Champi đã mạnh lên từ một cơn bão rất mạnh thành siêu bão vào tối ngày 17/10. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 18, sức gió tối đa gần tâm bão đã đạt 62 m/s và có thể tiếp tục tăng lên 68 m/s trong tương lai, có thể trở thành cơn bão mạnh nhất khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Nguồn: ETtoday