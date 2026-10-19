Xuất hiện siêu bão có thể mạnh nhất 2026, đang giật tới 215 km/h: Đường đi "không thể lường trước được"

Siêu bão Champi đã mạnh lên thành bão Cấp 5 ở Tây Thái Bình Dương.

Siêu bão Champi đã mạnh lên thành bão Cấp 5 ở Tây Thái Bình Dương sau khi quét qua đảo Guam (Mỹ). Cơn bão dữ dội này đang hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Trung Quốc vào cuối tuần này, sau khi đi qua vùng biển của Philippines.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Champi đã mạnh lên từ một cơn bão rất mạnh thành siêu bão vào tối ngày 17/10. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 18, sức gió tối đa gần tâm bão đã đạt 62 m/s và có thể tiếp tục tăng lên 68 m/s trong tương lai, có thể trở thành cơn bão mạnh nhất khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo Champi vẫn còn dư địa để mạnh thêm.

Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự báo sẽ mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Vùng Trách nhiệm Philippines (PAR) vào thứ Ba (20/10), theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA).

Ảnh: Ventusky

Sự suy yếu này được cho là do quá trình thay thế thành mắt bão, trong đó một thành mắt bão mới được hình thành xung quanh thành mắt bão hiện tại. Thành mắt bão ban đầu của một cơn bão nhiệt đới cường độ mạnh sẽ thu nhỏ lại và bị thay thế bởi thành mắt bão mới do tốc độ xoáy rất nhanh của gió quanh mắt bão.

Một khi chu kỳ này hoàn tất, cơn bão nhiệt đới có thể lấy lại sức mạnh và tiếp tục gia tăng cường độ.

Ảnh vệ tinh mắt bão ngày 19/10

Vào lúc 3 giờ sáng thứ Hai (19/10), bão Champi nằm cách phía đông đông nam đảo Luzon (Philippines) 1.720 km.

Bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 175 km/h, giật lên tới 215 km/h và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Khi đi vào khu vực PAR, bão Champi sẽ được đặt tên nội địa Philippines là Rosal.

Dự báo bão Rosal sẽ di chuyển theo hướng tây bắc qua biển Philippines và có thể duy trì cường độ siêu bão cho đến thứ Năm (22/10), trước khi suy yếu thành bão thường khi tiến gần vùng Cực Bắc Luzon.

Bão có khả năng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Sáu (23/10) và rời khỏi khu vực PAR vào thứ Bảy (24/10).

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc chỉ ra rằng, khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 22/10 sẽ là thời điểm quyết định quỹ đạo cuối cùng của Champi. Khi đó, không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống có thể làm suy yếu áp cao cận nhiệt đới, từ đó làm thay đổi dòng dẫn đường của bão. Nếu áp cao cận nhiệt đới vẫn duy trì thế lực mạnh, Champi có thể tiếp tục di chuyển về phía tây; ngược lại, nếu áp cao suy yếu đáng kể, bão có thể chuyển hướng bắc sớm hơn và tiến về phía Nhật Bản.

Nguồn: Philstar, ETtoday