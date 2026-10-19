Mẹ đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho con trai, hôm sau người thân đi tìm thì chứng kiến cảnh tang thương

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi xót xa cho số phận bi thảm của người phụ nữ.

Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Thái Lan đi đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho con trai rồi không may thiệt mạng đã khiến nhiều người xót xa thương cảm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào đêm muộn ngày 11 tháng 10 vừa qua. Cảnh sát tỉnh Ratchaburi đã đưa ra thông tin cập nhật về vụ việc vào ngày thứ Ba, 13 tháng 10.

Người phụ nữ này là bà Patchana, 58 tuổi, cư dân tại Ban Kha. Bà đến đồn cảnh sát sau khi con trai mình bị bắt giữ tại một chốt kiểm soát vào tối cùng ngày. Bà đến đây để làm thủ tục bảo lãnh cho con trai sau khi anh này bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Bà Patchana đã hỏi một sĩ quan trực tại sảnh về nơi con trai đang bị giữ và được chỉ dẫn đến phòng nghiệp vụ phòng chống tội phạm nằm cạnh tòa nhà chính. Bà đi về hướng đó rồi mất dấu.

Sau đó, người thân đi tìm bà và phát hiện đôi giày của bà nổi trên mặt một cái ao nằm cạnh đồn cảnh sát, gần khu vực phòng nghiệp vụ.

Đội cứu hộ đã được điều động đến, tiến hành bơm nước từ cái ao sâu khoảng bốn mét này rồi thực hiện tìm kiếm. Thi thể bà Patchana được tìm thấy bên dưới và đã được chuyển đi để khám nghiệm pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi hơn sau khi con trai của nạn nhân đăng bài trên Facebook kêu gọi công lý. Anh cho biết cảnh sát đã không hỗ trợ tìm kiếm mẹ mình, trong khi chính người dân địa phương mới là những người giúp đỡ anh.

Anh cũng cho rằng cái ao nằm cạnh đồn cảnh sát không có rào chắn và khu vực xung quanh đó cũng không có đèn chiếu sáng và đây chính là một mối nguy cho cộng đồng.

Trước những phản ánh này, cảnh sát tỉnh Ratchaburi đã ra lệnh điều tra các tình tiết liên quan đến cái chết của bà Patchana, bao gồm việc xem xét lại hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) và hệ thống chiếu sáng quanh đồn cảnh sát.

Chỉ huy cảnh sát tỉnh thừa nhận rằng hệ thống chiếu sáng tại khu vực này có thể chưa đầy đủ. Ông dự kiến sẽ trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vào thứ Tư, ngày 14 tháng 10 vừa qua.

Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát cũng dự định sẽ gặp gỡ người thân của bà Patchana.

Gia Linh (Theo The Thaiger)