Vụ án chấn động: Thai phụ bị sát hại, thai nhi trong bụng biến mất kỳ lạ

Nạn nhân đang mang thai vào thời điểm tử vong, nhưng đứa con chưa sinh đã bị lấy ra khỏi tử cung của cô.

Một hành vi bạo lực không thể tin nổi tại Kentucky đã dẫn đến một vụ bắt giữ bất ngờ tại Tennessee (Mỹ).

Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát Pineville (PPD), cô April Barlow Celio, 41 tuổi, được phát hiện đã tử vong bên trong nhà riêng vào ngày 23 tháng 9.

Các sĩ quan PPD cùng với thành viên của Văn phòng Pháp y Hạt Bell đã xác định cái chết của Celio là một vụ giết người ngay sau khi có mặt tại nhà cô ở Pineville. Sau đó, trong quá trình khám nghiệm khám nghiệm tử thi, Văn phòng Pháp y Tiểu bang tuyên bố Celio đang mang thai vào thời điểm tử vong, nhưng đứa con chưa sinh đã bị lấy ra khỏi tử cung của cô.

Nạn nhân April Barlow Celio, 41 tuổi

Cảnh sát địa phương, các phó cảnh sát trưởng Hạt Bell và Cảnh sát Tiểu bang Kentucky sau đó đã quay trở lại nhà Celio, nơi họ phát hiện thứ mà các quan chức tin là hài nhi.

Hai ngày sau khi Celio được phát hiện tử vong, vào ngày 25 tháng 9, thẩm phán Tòa án Khu vực Hạt Bell đã phát ra hai lệnh bắt giữ DeMarcus Kenneth Johnson-Wright về tội cướp tài sản cấp độ một và bắt cóc.

Đến ngày 30 tháng 9, thêm hai lệnh bắt giữ nữa tiếp tục được ban hành đối với Johnson-Wright, lần này là nghi vấn phạm tội giết người và tiêu hủy/làm sai lệch chứng cứ.

Cùng ngày hôm đó, các quan chức ở Kentucky đã liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ để nhờ hỗ trợ truy tìm Johnson-Wright, người mà chính quyền tin rằng đang lẩn trốn ở một tiểu bang khác.

Đến 23:00 cùng ngày, lực lượng USMS đã phối hợp với giới chức tiểu bang và địa phương tại Tennessee để truy vết Johnson-Wright tại một căn nhà ở thành phố Clarksville, cách hiện trường vụ án hơn 250 dặm.

Lệnh khám xét sau đó đã được chấp thuận đối với nơi ở của hắn và "các tài liệu/vật chứng liên quan đến vụ án đã được thu hồi," theo tuyên bố từ PPD.

Nghi phạm DeMarcus Kenneth Johnson-Wright

Hồ sơ mà tạp chí PEOPLE thu thập được cho thấy Johnson-Wright đang cư trú tại Tennessee vào thời điểm Celio qua đời và hắn vốn đã có các lệnh truy nã về nghi vấn cướp có tình tiết tăng nặng, bắt cóc, tàng trữ súng bất hợp pháp đối với tội phạm đã có tiền án, và bạo lực gia đình từ các vụ việc trước đó.

Hiện vẫn chưa rõ nạn nhân và nghi phạm có quen biết nhau hay không và bằng cách nào, các quan chức cũng từ chối bình luận về điều này.

Johnson-Wright hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Tạm giam Hạt Montgomery trong lúc chờ dẫn độ về Kentucky để đối mặt với các cáo buộc. Trong khi đó, chị/em gái của Celio đã mở một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để quyên góp tiền nuôi dưỡng ba người con của nạn nhân.

Amanda de Paz viết: "Mới một phút trước chị ấy vẫn còn ở đây - một người mà chúng tôi có thể gọi điện, ôm chầm, cùng cười đùa và yêu thương - vậy mà giờ đây chúng tôi đang phải tìm cách nói lời giã biệt với chị ấy quá sớm. Chị ấy rất được gia đình yêu thương."

Nguồn: PEOPLE