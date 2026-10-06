Bắt được "quái thú" dài 5,5 m ở nước láng giềng Việt Nam: Phải đặt bẫy suốt 3 ngày mới hạ được

Một "quái thú" dài tới 5,5 m vừa bị khống chế tại Malaysia sau chiến dịch đặt bẫy kéo dài nhiều ngày, khiến người dân địa phương đặc biệt chú ý.

Tại bang Sarawak, Malaysia, một nhóm săn cá sấu được cấp phép đã bắt được "quái thú" dài tới 5,5 m trên sông Kemena, khu vực Bintulu. Không lâu sau, một cá thể khác dài khoảng 5,3 m cũng tiếp tục bị khống chế, khiến vụ việc nhanh chóng gây xôn xao.

Theo truyền thông địa phương, chiến dịch diễn ra trong khoảng 3 ngày. Nhóm tham gia phải đặt bẫy, theo dõi khu vực và chờ thời điểm thích hợp mới có thể xử lý những con cá sấu cỡ lớn.

Việc liên tiếp xuất hiện hai con cá sấu dài trên 5 m trong cùng một khu vực khiến nhiều người dân lo ngại, nhất là khi sông Kemena vẫn là nơi thường xuyên có hoạt động đi lại, đánh bắt và sinh hoạt.

Mất 3 ngày mới khống chế được "quái thú"

Với kích thước hơn 5 m, việc bắt những con cá sấu như vậy không hề đơn giản.

Nhóm săn bắt phải xác định khu vực các con vật thường xuyên xuất hiện, bố trí bẫy phù hợp rồi liên tục theo dõi trong nhiều ngày.

Sau khoảng 3 ngày, chiếc bẫy mới phát huy tác dụng.

Cá thể lớn nhất dài 5,5 m nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi được đưa lên bờ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy con vật có thân hình đồ sộ, phần đầu và hàm lớn, chiều dài vượt xa những người đứng cạnh.

Không lâu sau đó, cá thể thứ hai dài khoảng 5,3 m cũng tiếp tục bị bắt.

Theo The Borneo Post, nhóm thực hiện việc săn bắt là lực lượng được cấp phép, hoạt động trong bối cảnh cộng đồng địa phương ngày càng lo ngại về nguy cơ cá sấu lớn xuất hiện gần khu vực dân cư và những nơi người dân thường xuyên sử dụng đường sông.

Tại Sarawak, cá sấu là loài quen thuộc trong nhiều hệ thống sông lớn. Tuy nhiên, những cá thể trưởng thành có kích thước vượt 5 m luôn được xem là đặc biệt đáng chú ý do sức mạnh và mức độ nguy hiểm của chúng.

Hai cá thể trên 5 m liên tiếp xuất hiện

Điều khiến vụ việc tại sông Kemena gây chú ý không chỉ nằm ở chiều dài 5,5 m của con cá sấu lớn nhất.

Trong cùng chiến dịch, một cá thể dài 5,3 m cũng bị bắt.

Việc hai con cá sấu cực lớn xuất hiện liên tiếp trên cùng một con sông khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu khu vực này có còn những cá thể tương tự.

Sarawak vốn là vùng có mạng lưới sông ngòi dày đặc và môi trường phù hợp với cá sấu nước mặn. Loài này có thể sống ở sông, cửa sông và các vùng nước lợ, đồng thời có khả năng đạt kích thước rất lớn khi trưởng thành.

Trong những năm gần đây, truyền thông Malaysia nhiều lần ghi nhận các vụ cá sấu lớn xuất hiện gần khu dân cư hoặc khu vực đánh bắt.

Khi cá sấu tiến quá gần những nơi con người thường xuyên sinh hoạt, lực lượng chức năng có thể triển khai biện pháp kiểm soát nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột.

Với những cá thể dài trên 5 m, quá trình xử lý càng cần nhiều thận trọng.

Không chỉ có trọng lượng lớn, cá sấu trưởng thành còn có phần đuôi rất khỏe và lực hàm mạnh. Việc tiếp cận hoặc khống chế trực tiếp mà không có thiết bị và kinh nghiệm phù hợp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Bởi vậy, việc phải mất nhiều ngày đặt bẫy mới bắt được "quái thú" dài 5,5 m không phải điều khó hiểu.

Sự việc cũng cho thấy khoảng cách giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh hoạt của con người tại một số vùng ở Sarawak vẫn rất gần.

Sông Kemena đóng vai trò quan trọng đối với đời sống địa phương, từ giao thông đường thủy tới đánh bắt và các hoạt động thường ngày. Chính vì vậy, sự xuất hiện của những cá thể cá sấu cỡ lớn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sau khi hai con cá sấu bị khống chế, hình ảnh về kích thước của chúng nhanh chóng lan truyền trên truyền thông địa phương.

Trong đó, cá thể 5,5 m đặc biệt gây chú ý bởi chiều dài gần tương đương một chiếc ô tô cỡ lớn ghép thêm phần đầu xe.

Dù những con cá sấu khổng lồ không phải chưa từng xuất hiện tại Malaysia, việc liên tiếp bắt được hai cá thể dài hơn 5 m chỉ trong một chiến dịch ngắn vẫn là điều hiếm thấy.

Với người dân sống quanh sông Kemena, việc bắt được "quái thú" dài 5,5 m có thể giúp giảm bớt phần nào nỗi lo trước mắt.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cá thể thứ hai dài tới 5,3 m cũng cho thấy dưới dòng sông quen thuộc này vẫn có thể còn những con vật lớn khác chưa được phát hiện.

Theo The Borneo Post, Kosmo!, Asia News Network