Người đàn ông nằm tử vong trên đường, nhìn thứ ở bên cạnh, nhiều người nhận xét: Là do anh ta thôi!

Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số netizen cho rằng câu chuyện cũng là bài học cho những người khác.

Mới đây, người đàn ông đã tử vong do điện giật tại thành phố Klang của Malaysia. Đáng nói, đây không phải là vụ việc bị điện giật thông thường, mà được cho là liên quan đến hành động sai trái của chính nạn nhân. Nhiều netizen đã bình luận rằng tất cả là do anh ta mà thôi, không thể oán trách ai khác.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc xảy ra ngay dưới chân một cột điện trên đường Jalan Akob, Kampung Kapar của thành phố Klang vào sáng Chủ nhật, 4/10 vừa qua.

Một người đàn ông địa phương ngoài 40 tuổi đã tử vong sau khi bị điện giật trong lúc được cho là đang cố gắng trộm dây cáp điện tại đây. Theo tờ Kosmo!, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng và được phát hiện khi người dân nhìn thấy thi thể nạn nhân rồi báo tin cho cơ quan chức năng.

Theo Trưởng Công an quận Klang Utara, Trợ lý Ủy viên Ramsay Embol, kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của hành vi phạm tội.

Ông cho biết tay của nạn nhân vẫn còn dính chặt vào dây cáp điện, cho thấy nạn nhân đã bị điện giật nghiêm trọng ngay trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp.

"Căn cứ vào vị trí của nạn nhân và bàn tay vẫn còn dính vào sợi cáp, chúng tôi đưa ra nhận định này," ACP Ramsay cho biết; ông cũng nói thêm rằng các dụng cụ cắt cáp, một chiếc ổ khóa và chiếc xe máy của nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường, khẳng định suy đoán của họ.

Ông Ramsay cho biết, qua kiểm tra của bộ phận truyền thông doanh nghiệp và các đơn vị kỹ thuật liên quan, sự việc đau lòng này được xác nhận không xảy ra tại các cơ sở hạ tầng của đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích quốc gia. Thay vào đó, tai nạn xảy ra tại một hộp đấu nối cáp (Link Box) 33kV thuộc sở hữu của một công ty tư nhân bên thứ ba.

Người thân đã xác nhận danh tính nạn nhân là một cư dân địa phương quê ở Kapar. Thi thể của nạn nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Universiti Teknologi Mara (UiTM) Puncak Alam để khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát đã phân loại vụ việc là một trường hợp tử vong đột ngột trong khi quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cơ quan chức năng kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin về vụ việc hãy liên hệ với Điều tra viên - Thượng sĩ Azhar qua số điện thoại 012-349 5921 để hỗ trợ công tác điều tra.

(Theo World Of Buzz)