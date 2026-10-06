Nhà Trắng theo dõi nghi vấn bệnh truyền nhiễm tại Nga sau cái chết của 1 nhân viên phòng thí nghiệm, 197 người bị cách ly

Nhân viên phòng thí nghiệm được cho là đã nhập viện vào ngày 29 tháng 9 với các triệu chứng viêm phổi nặng "không rõ nguyên nhân" và phải đặt máy thở, nhưng đã tử vong hai ngày sau đó.

Chính quyền Mỹ đang theo dõi một trường hợp nghi tử vong do dịch hạch thể phổi gây hoang mang tại Nga và khiến hàng trăm người phải cách ly, theo các báo cáo.

Darya Shipilova, một nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch ở Shelekhov, Irkutsk, Nga được cho là đã tiếp xúc với vi khuẩn Yersinia pestis sống khi vô tình làm vỡ một ống nghiệm chứa mầm bệnh trong lúc lấy mẫu.

Cô được cho là đã nhập viện vào ngày 29 tháng 9 với các triệu chứng viêm phổi nặng "không rõ nguyên nhân" và phải đặt máy thở, nhưng đã tử vong hai ngày sau đó.

Một quan chức được Axios trích dẫn cho biết Nhà Trắng "đã nắm được thông tin, đang theo dõi ổ dịch và đánh giá các lựa chọn."

Trong khi đó, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với CNN: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình cùng CDC và các cơ quan liên ngành đối tác."

"Nhiều chi tiết vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi khuyến khích chính quyền Nga chia sẻ thông tin chính xác một cách nhanh chóng và minh bạch."

Tờ The Independent đã liên hệ với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ để biết thêm thông tin.

Viện phòng chống dịch hạch Irkutsk dẫn đầu cuộc diễn tập ứng phó dịch hạch tại cửa khẩu biên giới Nga-Mông Cổ vào tháng 4 năm 2026. Ảnh: Viện chống dịch hạch Irkutsk/e2w

Ít nhất 197 người nghi ngờ có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nữ kỹ thuật viên quá cố đã bị cách ly y tế, theo đưa tin từ trang tin độc lập Lyudi Baikal của Nga.

Hơn 100 người trong số đó hiện đang được theo dõi tại các khoa bệnh viện, mặc dù Thống đốc tỉnh Irkutsk, ông Igor Kobzev, phát biểu trên Telegram rằng tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đã xác định của Shipilova đều chưa có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh.

Daria Shipilova, một nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch ở Shelekhov, Irkutsk, đã qua đời sau khi được cho là bị phơi nhiễm với bệnh dịch hạch thể phổi do một ống nghiệm bị vỡ. Ảnh: Mạng xã hội

Ông Kobzev chỉ gọi đây là một "trường hợp nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm".

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt trên toàn khu vực, tập trung vào Bệnh viện Quận Shelekhov, một cơ sở sản khoa lân cận và một nhà máy nhôm tại địa phương.

Theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, bệnh nhân nhiễm dịch hạch thể phổi thường có biểu hiện phát sốt nhanh, đau đầu, cơ thể suy nhược, đi kèm với suy hô hấp cấp tính như khó thở, đau ngực, ho và khạc ra đờm có nước hoặc lẫn máu.

Không giống như dịch hạch thể hạch và thể nhiễm trùng huyết (vốn thường lây sang người qua vết bọ trét cắn hoặc tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh), dịch hạch thể phổi tấn công trực tiếp vào phổi và có thể dễ dàng lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn hô hấp trong không khí.

Nguồn: The Independent