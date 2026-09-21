Nga phát hiện thứ cả thế giới chưa từng biết đến

Các nhà khoa học Nga vừa xác định điều chưa từng được biết đến trước đây tại Bắc Cực.

Nga đã phát hiện một dòng hải lưu trước đây chưa từng được biết đến tại Bắc Cực. Dòng chảy dài khoảng 1.000 km, mang lượng lớn nước ấm và mặn từ Đại Tây Dương về phía đông qua các vùng biển của Nga.

Phát hiện bắt nguồn từ một câu hỏi tồn tại trong nhiều năm. Trong các chuyến khảo sát trước đây, các nhà khoa học liên tục ghi nhận những khu vực có nước bề mặt ấm và mặn bất thường, nhưng chưa xác định được nguồn gốc.

Sau đó, các nhà khoa học tổng hợp dữ liệu từ gần 30 năm nghiên cứu tại biển Barents và biển Kara. Họ phân tích sự thay đổi nhiệt độ và độ mặn của nước ở nhiều độ sâu khác nhau.

Kết quả cho thấy tồn tại một dòng chảy gần bề mặt dày khoảng 50-100 m, vận chuyển nước ấm từ Đại Tây Dương qua biển Barents và Kara.

Dòng hải lưu mới được đặt tên là Keldysh, theo tàu nghiên cứu Akademik Mstislav Keldysh của Nga. Đây là một trong những tàu được sử dụng để thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu.

Theo tính toán, dòng hải lưu này dài khoảng 1.000 km, rộng từ 50-100 km. Quy mô lớn khiến Keldysh có thể ảnh hưởng đáng kể tới quá trình hình thành và tan chảy theo mùa của băng biển, đặc biệt tại khu vực phía bắc rãnh St. Anna.

Đáng chú ý, những bất thường liên quan đến dòng nước này được quan sát quanh năm, chứ không chỉ xuất hiện theo mùa.

"Điều bất ngờ nhất là một phần dòng nước Đại Tây Dương, trái với những gì chúng tôi từng nghĩ, không chìm xuống sâu ở phía bắc Novaya Zemlya. Nó vẫn ở bề mặt và tạo thành một dòng chảy kéo dài", Trưởng nhóm nghiên cứu Alexander Osadchiev tại Viện Vật lý và Công nghệ Moscow (MIPT) cho biết.

Các nhà khoa học cho rằng sự tồn tại của dòng Keldysh là đáng lưu tâm khi đánh giá những thay đổi của lớp băng biển tại Bắc Cực trong tương lai.

Theo TASS