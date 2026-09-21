Chưa đổ bộ, cơn bão đã khiến Nhật Bản "đình trệ": 275 chuyến bay đồng loạt bị hủy, 1,6 triệu người được khuyến cáo sơ tán, 9.000 hộ gia đình mất điện

Hàng trăm chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động và hơn 1,6 triệu người tại Tokyo cùng các khu vực lân cận được khuyến cáo sơ tán khi bão Dujuan tiến gần Nhật Bản ngày 21/9.

Bão Dujuan duy trì sức gió khoảng 144 km/h vào ngày 21/9, khi di chuyển cách thành phố Katsuura, tỉnh Chiba, khoảng 130 km về phía Nam Tokyo.

Japan Airlines hủy 135 chuyến bay, trong khi All Nippon Airways (ANA) hủy 140 chuyến. Hơn 9.000 hộ dân tại khu vực gần Tokyo cũng rơi vào cảnh mất điện. Tại sân bay Haneda ở Tokyo, nhiều hành khách phải nghỉ lại trong lúc hàng loạt chuyến bay bị hoãn và hủy do ảnh hưởng của bão.

Hành khách tại sân bay Haneda khi nhiều chuyến bay bị hoãn và hủy do vào ngày 21/9. (Ảnh: Reuters/Kim Kyung-Hoon)



Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa Nhật Bản, hơn 1,6 triệu người tại Tokyo và các khu vực xung quanh được khuyến cáo sơ tán. Đây là khuyến cáo và người dân không bắt buộc phải rời khỏi nơi ở. Cảnh báo sạt lở đất được ban hành tại Tokyo cùng các tỉnh Chiba, Kanagawa và Shizuoka. Một số tuyến đường sắt tại Tokyo và các khu vực lân cận cũng phải tạm dừng hoạt động.

Takuya Hosomi, quan chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài khi bão di chuyển về phía Bắc. Trước đó một ngày, JMA cảnh báo mưa và gió sẽ mạnh lên ngay cả trước khi tâm bão tiến vào khu vực ảnh hưởng.

"Có khả năng tổng lượng mưa từ nay đến ngày 23/9 sẽ vượt mức trung bình của cả tháng 9, dẫn đến mưa lớn kỷ lục", JMA cho biết.

Ảnh: AFP



Tính đến ngày 21/9, bão Dujuan đã khiến một người bị thương nhẹ và làm hư hại 9 ngôi nhà. Ảnh hưởng của bão cũng lan tới nhiều sự kiện lớn đang diễn ra tại Nhật Bản. Tại Đại hội Thể thao châu Á ở tỉnh Aichi, ban tổ chức phải lùi nội dung thi đấu cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật sang ngày 22/9 do thời tiết xấu.

Chuyến bay của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bị trì hoãn 4 giờ. Chính phủ Nhật Bản cho biết bà sẽ rời Tokyo vào 23h ngày 21/9 theo giờ địa phương, thay vì lịch trình ban đầu.

Trong khi đó, Tokyo Game Show, một trong những triển lãm trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm trong ngày cuối cùng của sự kiện. Một lễ hội âm nhạc ngoài trời quy mô lớn và một trận bóng chày dự kiến tổ chức tại tỉnh Chiba cũng bị hủy do ảnh hưởng của bão.

Tại Kamakura, địa điểm du lịch nổi tiếng nằm gần Tokyo, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường phía trước ga Kamakura bị ngập nước.

"Hiện có tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực trong thành phố, vì vậy việc di chuyển bằng ô tô rất nguy hiểm", ông Takashi Matsuo, Thị trưởng Kamakura, cảnh báo.

Nguồn: CNA