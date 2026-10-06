Cụ ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện tài khoản lương hưu có hơn 1,6 tỷ đồng sau 21 năm

Khi đưa thẻ ngân hàng cho cụ ông này, một nhân viên xã hội khuyên ông nên giữ gìn cẩn thận, chi tiêu hợp lý và cảnh giác với các vụ lừa đảo qua điện thoại.

Một người đàn ông 71 tuổi ở miền Trung Trung Quốc, sau 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, bất ngờ phát hiện tài khoản lương hưu của mình có hơn 420.000 NDT.

Cuối tháng 9, ông Ru nhận được thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản lương hưu và phát hiện số dư 424.204 NDT (1,65 tỷ VNĐ), theo tờ Changde Daily.

Không biết mình có quyền nhận lương hưu trong nhiều thập kỷ, ông Ru bật khóc khi trả lời truyền thông.

“Đương nhiên là tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra. Tôi biết ơn sự hỗ trợ của cơ quan trợ giúp xã hội và các ban ngành liên quan của chính quyền”, ông nói.

Trong 21 năm qua, ông Ru nhặt phế liệu để kiếm sống tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Đầu những năm 2000, ông bị cho thôi việc tại một cửa hàng quốc doanh ở thành phố Chu Châu, cũng thuộc Hồ Nam, và nhận một khoản tiền bồi thường không được tiết lộ. Trước đó, ông đã làm việc tại cửa hàng này 30 năm sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật.

Ông nhanh chóng tiêu hết tiền bồi thường vì bản thân “thích hưởng thụ cuộc sống”. Khi tiền cạn, ông rơi vào cảnh nợ nần và xảy ra mâu thuẫn với người thân. Những biến cố này khiến ông bắt đầu đi nhặt rác.

Sau đó, ông chuyển đến Thường Đức và sống tại đây cho đến nay.

Mùa đông năm 2024, Wu Jinhui cùng các đồng nghiệp tại một cơ sở trợ giúp xã hội ở Thường Đức phát hiện ông Ru đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang.

Ban đầu, ông từ chối đề nghị chuyển đến nơi tạm trú dành cho người cần hỗ trợ vì có lòng tự trọng cao, ông Wu cho biết.

Các nhân viên xã hội thường xuyên cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu và cam kết hỗ trợ ông. Cuối cùng, ông đồng ý chuyển đến nơi tạm trú và cung cấp thông tin cá nhân.

Ông Wu giải thích rằng theo chính sách hưu trí của Trung Quốc, ông Ru đã đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2015 và đủ điều kiện nhận lương hưu từ thời điểm đó.

Khoản lương hưu của ông hiện khoảng 3.700 NDT (550 USD) mỗi tháng, tương đương hơn 420.000 NDT trong 10 năm qua.

Ông Ru cho biết sau khi bị cho thôi việc tại cửa hàng quốc doanh, ông nghĩ mình phải tiếp tục tự đóng bảo hiểm hưu trí trong nhiều năm mới đủ điều kiện nhận lương hưu. Do khó khăn tài chính, ông đã không đóng khoản bảo hiểm này.

Không có điện thoại di động, ông gần như tách biệt với những thay đổi trong xã hội và không biết về các quy định hưu trí của Trung Quốc. Ông chưa từng kết hôn.

Theo luật Trung Quốc, những người đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu đối với nam giới Trung Quốc, vốn là 60 tuổi vào năm 2015, hiện đang được nâng dần lên 63 tuổi.

Ông Wu cho biết ông Ru từng làm việc tại cửa hàng quốc doanh 30 năm. Trong thời gian này, một phần tiền lương của ông đã được đơn vị sử dụng lao động khấu trừ để đóng các khoản bảo hiểm.

Khi trao thẻ ngân hàng cho ông Ru, ông Wu nhắc ông bảo quản cẩn thận, sử dụng số tiền hợp lý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo viễn thông.

Ông Ru cho biết ưu tiên trước mắt là thuê một căn hộ ở Thường Đức. Sau đó, ông dự định trở về thăm quê tại Chu Châu.

(Theo SCMP)