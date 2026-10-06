Người đàn ông dùng máy bay riêng 2.080 tỷ để đưa vợ đi chơi

Chuyên cơ riêng này có thể bay với tốc độ gần đạt vận tốc âm thanh.

Chiếc chuyên cơ riêng sang trọng trị giá 80 triệu USD (khoảng 2.080 tỷ đồng) của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos được coi là một trong những chiếc máy bay cá nhân xa xỉ nhất thế giới hiện tại.

Mẫu Gulfstream G700 với thiết kế hiện đại và có khả năng di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Jeff Bezos, người hiện tại giàu thứ hai thế giới với giá trị tài sản ròng 371.2 tỷ USD đã bổ sung chiếc Gulfstream này vào phi đội gồm 3 chuyên cơ riêng khác của mình vào năm 2024. Kể từ đó, ông thường xuyên được thấy sử dụng chiếc máy bay này cho các chuyến đi cá nhân và đưa vợ là Lauren Sánchez đi du ngoạn khắp nơi.

Mẫu Gulfstream G700 của Jeff Bezos

Tỷ phú Amazon thường dùng máy bay riêng đưa vợ đi chơi

G700 được đánh giá là dòng máy bay thương mại đường dài hàng đầu, có thể đạt tốc độ Mach 0,925 (khoảng 710 dặm/giờ, tương đương 1.142 km/h). Máy bay sở hữu chiều dài gần 110 feet (33,5 m) và sải cánh 103 feet (31,4 m).

Khoang nội thất rộng rãi của chiếc máy bay hạng sang này được trang bị tới 5 khu vực sinh hoạt, bao gồm một phòng ngủ riêng, khu vực ăn uống, phòng chờ và khu vực nghỉ ngơi cho phi hành đoàn. Ghế ngồi trong khoang cabin được làm bằng da cao cấp, trong khi nội thất được ốp gỗ tinh xảo cùng các chi tiết hoàn thiện tùy chỉnh.

Vợ chồng Bezos và các bạn đồng hành cũng có thể tận hưởng sự tiện nghi của phòng ngủ chính hạng sang, bao gồm một giường cố định, phòng tắm riêng đi kèm tùy chọn vòi tắm hoa sen đứng. Máy bay còn có nhà bếp và phòng vệ sinh, Wi-Fi tốc độ cao, hệ thống chiếu sáng nhịp sinh học mô phỏng bình minh và hoàng hôn, điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn không khí tươi và không gian cabin cực kỳ yên tĩnh.

Gulfstream G700 có tầm bay tối đa là 7,500 hải lý (khoảng 13.890 km).

Hình ảnh bên trong một mẫu máy bay cùng đời

Đại diện của Bezos lưu ý rằng ông sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững cho các chuyến đi và chi trả cho các khoản bù trừ carbon nhằm tài trợ cho các dự án giảm ô nhiễm khí nhà kính, bù đắp lượng khí thải phát ra từ các chuyến đi trên máy bay và siêu du thuyền của mình.

Ngoài chiếc G700 mới, Jeff Bezos được cho là còn sở hữu hai mẫu máy bay đời trước của Gulfstream là G650 và một chiếc Pilatus PC-24.

Nguồn: NYPost