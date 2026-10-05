Lối sống kỳ quặc của Elon Musk

Người giàu nhất thế giới làm việc 120 giờ/tuần, đi ngủ lúc 3 giờ sáng và bỏ bữa trưa.

Elon Musk là một người bận rộn.

Ông là CEO của SpaceX, Tesla và nền tảng mạng xã hội X - đồng thời là cha của ít nhất 14 đứa trẻ.

Theo Forbes, ông sở hữu khối tài sản trị giá 981 tỷ USD (tháng 10/2026), giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới. Musk từng chia sẻ rằng ông không đạt được vị trí này bằng một tuần làm việc 40 giờ tiêu chuẩn, mà nổi tiếng với lịch trình làm việc khắc nghiệt mà ông cho biết từng lên tới 120 giờ một tuần.

Dù vậy, ông trùm gốc Nam Phi này vẫn có những nét tương đồng với một người bình thường trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Giống như nhiều người trong chúng ta, Elon Musk thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng và dành thời gian lướt mạng xã hội.

Dưới đây là diễn biến một ngày thông thường của ông, theo các cuộc phỏng vấn và bài đăng do chính Musk chia sẻ qua nhiều năm.

Musk thức dậy lúc 9 giờ sáng và bắt đầu mỗi buổi sáng với bít tết và trứng

Musk nói với tờ The Wall Street Journal vào năm 2023 rằng ông thường đi ngủ lúc 3 giờ sáng và ngủ khoảng 6 tiếng. Vì vậy, ông thường thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày.

Có thể ông chỉ đang trêu đùa khi trả lời một bác sĩ trên X vào cùng năm đó rằng ông ăn "một chiếc bánh rán mỗi sáng", nhưng một thao tác tìm kiếm nhanh các bài đăng của Musk cho thấy ông thực sự là một người rất thích bánh ngọt.

Phát biểu trên "The Katie Miller Podcast" vào tháng 12 năm 2025, ông đã cập nhật thêm về thói quen buổi sáng của mình khi chia sẻ rằng bữa sáng điển hình của ông là "bít tết, trứng và cà phê."

Buổi sáng của ông thường bắt đầu với chiếc điện thoại trên tay

Musk từng nói vào năm 2022 rằng ông đang cố gắng bỏ thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức dậy. Trong chương trình Full Send Podcast, tỷ phú mô tả đây là "một thói quen tồi tệ" mà ông hy vọng có thể từ bỏ.

Tuy nhiên, tính đến năm 2023, ông vẫn thức dậy và nhìn vào điện thoại ngay lập tức để kiểm tra các trường hợp khẩn cấp, theo báo cáo của Journal.

Nếu các bài đăng trên X là một dấu hiệu nhận biết, thì thói quen này vẫn tiếp diễn. Ông đã hoạt động tích cực trên nền tảng này từ trước khi mua lại nó trong một thương vụ trị giá 44 tỷ USD vào năm 2022, thường xuyên đăng bài vào những giờ giấc kỳ lạ và giữa đêm.

Không rõ Musk có xếp lịch trình cố định để đăng bài và phản hồi người khác mỗi ngày hay không, nhưng dường như ông hiếm khi nghỉ ngơi khỏi ứng dụng này.

"Có những ngày tôi thức dậy và mở Twitter ra chỉ để xem nó có còn hoạt động hay không," Musk chia sẻ với Walter Isaacson trong cuốn tiểu sử "Elon Musk".

Tắm rửa là một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày

Musk từng đánh giá việc tắm rửa là yếu tố mang lại tác động tích cực lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày của ông.

Trong một buổi giao lưu AMA (Hỏi tôi bất cứ điều gì) trên Reddit vào năm 2015, một người dùng đã hỏi thói quen hàng ngày nào ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của ông.

"Tắm," Musk trả lời ngắn gọn.

Ông quyết định chọn chiếc xe Tesla nào để đi làm

Là CEO của một trong những công ty sản xuất xe điện hàng đầu tại Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi Musk có nhiều hơn một lựa chọn cho quãng đường đi làm hàng ngày.

Khi một người dùng X đăng bức ảnh chế về việc cân nhắc giữa việc lái chiếc Cybertruck không có chế độ tự lái hay chiếc Tesla Model S với công nghệ tự lái hoàn toàn, Elon Musk đã phản hồi rằng đó là sự lựa chọn mà ông phải đối mặt "mỗi ngày."

Chiếc Cybertruck đã xuất hiện trong nhiều bức ảnh paparazzi và các bài đăng Instagram của giới nghệ sĩ kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 11.

Chưa rõ Musk có còn duy trì thói quen tập thể hình hàng ngày như năm 2023 hay không

Giống như nhiều người, Musk dường như có những giai đoạn trồi sụt trong mối quan hệ với việc tập thể dục. Năm 2021, ông nói với Joe Rogan rằng ông sẽ né tránh nó hoàn toàn nếu có thể.

"Tôi gần như không bao giờ tập thể dục, ngoại trừ việc bế các con lên và tung chúng lên không trung," ông viết trên X vào tháng 6 năm 2023.

Nhưng chưa đầy hai tháng sau, ông lại nói rằng mình đang "tập tạ nặng gần như mỗi ngày." Cùng thời điểm đó, những tin đồn về một trận đấu tay đôi giữa Musk và CEO Meta Mark Zuckerberg đã lan truyền rầm rộ trên mạng.

Ông bỏ bữa trưa nhưng là một người sành ăn và thường ăn ngoài vào buổi tối

Elon Musk chia sẻ với Miller trong lần xuất hiện trên podcast vào tháng 12 năm 2025 rằng ông thường bỏ bữa trưa hoặc chỉ ăn món gì đó thật "nhỏ gọn" cho bữa giữa ngày.

Tuy nhiên, bữa tối có thể diễn ra "ở bất cứ đâu," ông nói với người dẫn chương trình podcast.

"Tôi thích sự đa dạng trong ẩm thực," Musk nói, đồng thời cho biết các món ăn "kiểu Mỹ" như bánh burger phô mai và pizza là những món yêu thích của ông.

Ông nói thêm: "Nếu phải chọn chỉ một món duy nhất để ăn trong suốt phần đời còn lại - dù thú nhận rằng điều đó sẽ có chút đơn điệu - thì đó có lẽ sẽ là burger phô mai, vì burger phô mai thực sự rất tuyệt vời. Đó là một phát minh thiên tài."

Không có gì ngạc nhiên khi nhà hàng Tesla Diner của ông ở Hollywood đặt các món burger ở vị trí nổi bật trên thực đơn.

Đôi khi, ngày làm việc của ông kéo dài xuyên đêm

Musk đã nhiều lần thừa nhận rằng việc điều hành nhiều hơn một công ty là điều không hề dễ dàng. Ông chia sẻ vào năm 2021 rằng mình phân chia thời gian giữa các công ty tùy thuộc vào "khủng hoảng của thời điểm đó."

Một người dùng X đã chỉ ra vào tháng 1 năm 2023 rằng Musk đã ra tòa làm chứng trong một vụ kiện vào buổi sáng, tham dự một sự kiện tại nhà máy Tesla ở Nevada vào buổi chiều, và làm việc với đội ngũ AI của Tesla vào buổi tối - tất cả chỉ trong một ngày.

Musk đã đáp lại rằng ông cũng đã dành thời gian tại "Trụ sở Twitter qua cả nửa đêm."

"Tôi đi ngủ, thức dậy, làm việc, đi ngủ, thức dậy, làm việc - làm điều đó 7 ngày một tuần," Musk nói với tờ Journal vào năm 2023. "Tôi sẽ phải làm vậy trong một thời gian - không còn lựa chọn nào khác - nhưng tôi nghĩ một khi X đi đúng hướng, việc quản lý nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với SpaceX hay Tesla."

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla vào tháng 4 năm 2024, Musk cho biết: "Tesla chiếm phần lớn thời gian làm việc của tôi, và tôi làm việc hầu như mọi ngày trong tuần. Rất hiếm khi tôi nghỉ một chiều Chủ Nhật."

Elon Musk đi ngủ vào khoảng 3 giờ sáng và ngủ khoảng 6 tiếng mỗi đêm

Mặc dù không ngủ đủ 8 tiếng một đêm, Musk đã cải thiện lịch trình ngủ của mình so với việc gần như không ngủ trong quá khứ.

Vào tháng 5 năm 2023, Musk chia sẻ với CNBC rằng ông không còn thức trắng đêm nữa. Thay vào đó, ông cố gắng ngủ ít nhất 6 tiếng.

Theo cuốn tiểu sử về Musk của Isaacson, vị tỷ phú này từng trải qua nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ về các vấn đề mà các công ty của ông gặp phải. Bạn đời cũ của ông, Claire Boucher (được biết đến với nghệ danh Grimes), cũng từng kể với Isaacson rằng Musk có lần đã thức cả đêm để chơi tựa game "Elden Ring" khi nó mới ra mắt.

Ông cũng có lịch sử từng ngủ ngay trên sàn văn phòng và nhà máy Tesla.

Sau khi mua Twitter vào năm 2022, Musk gần như chuyển đến sống tại trụ sở chính ở San Francisco. Ông cho biết có một chiếc ghế sofa trong thư viện mà thỉnh thoảng ông vẫn chợp mắt ở đó.

Nguồn: Business Insider