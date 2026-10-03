Thu nhập của Elon Musk cao gấp 2,52 triệu lần mức lương trung bình của một nhân viên Tesla.

Elon Musk, CEO Tesla và Space X, đã nhận tổng mức thù lao trị giá khoảng 158,3 tỷ USD trong năm 2025, tương đương khoảng 4,11 triệu tỷ đồng, theo phân tích của AFL-CIO, liên đoàn lao động lớn nhất nước Mỹ. Với mức này, thu nhập của Elon Musk cao gấp khoảng 2,52 triệu lần mức lương trung bình 57.243 USD/năm (1,4 tỷ đồng) của một nhân viên làm việc cho Tesla.

Nếu quy đổi theo thời gian, Elon Musk chỉ mất khoảng 4,23 giây để kiếm được số tiền tương đương một năm lương của một nhân viên Tesla. Trong một chuyến đi làm kéo dài 30 phút, khoản thù lao quy đổi của Elon Musk tương đương khoảng 24,36 triệu USD.

AFL-CIO cho biết đã theo dõi mức lương của các CEO tại Mỹ từ năm 1997. Brandon Rees, nhà nghiên cứu chính phụ trách mảng theo dõi lương thưởng CEO tại tổ chức này, nhận định gói thù lao mà Musk nhận được tại Tesla trong năm 2025 là trường hợp chưa từng có trong dữ liệu mà họ theo dõi.

Điểm đáng chú ý là con số 158,3 tỷ USD không phải toàn bộ tiền mặt mà Musk nhận trực tiếp. Khoản này được tính dựa trên giá trị hợp lý tại thời điểm được trao của số cổ phiếu Tesla bị hạn chế (restricted stock) trong năm 2025.

Số cổ phiếu này đi kèm các điều kiện về hiệu suất. Nếu Tesla đạt được toàn bộ những mục tiêu được đặt ra, giá trị khoản cổ phiếu mà Elon Musk có thể nhận về trong tương lai có thể lên tới 1.000 tỷ USD.

Khoản thù lao của CEO Tesla cũng tạo ra khoảng cách rất lớn so với phần còn lại của giới CEO Mỹ. Theo AFL-CIO, mức thù lao năm 2025 của Elon Musk cao gấp khoảng 14 lần tổng thù lao của tất cả CEO khác thuộc nhóm S&P 500 cộng lại.

Nếu tính cả Elon Musk, tổng thù lao của các CEO thuộc S&P 500 trong năm 2025 đạt khoảng 340 triệu USD, tăng khoảng 1.700% so với năm trước.

Tuy nhiên, khi loại ông chủ Tesla khỏi phép tính, mức thù lao trung bình của CEO tại các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng 21%, lên khoảng 22,8 triệu USD trong năm 2025.

Tỷ lệ giữa thu nhập CEO và nhân viên của Tesla cũng đứng ở mức cao nhất trong số các doanh nghiệp được AFL-CIO phân tích. Trong khi đó, mức thù lao trung bình của CEO các doanh nghiệp thuộc S&P 500 cao khoảng 312 lần mức lương của nhân viên.

Điều này khiến khoảng cách giữa vị tỷ phú này và lực lượng lao động tại Tesla trở nên đặc biệt lớn: một bên nhận khoản thù lao được định giá ở mức hàng chục tỷ USD, trong khi mức lương trung bình của nhân viên chỉ ở mức hơn 57.000 USD/năm.

Khoảng cách này cũng thể hiện rõ khi so sánh với những lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn khác.

Tim Cook, cựu CEO Apple, nhận tổng thù lao 74,6 triệu USD trong năm 2024, tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 18% so với mức 63,2 triệu USD của năm trước đó.

Theo công cụ tính toán của Resume.ai được Fortune dẫn lại, Tim Cook mất khoảng 7 giờ làm việc để kiếm được số tiền tương đương mức lương trung bình một năm của người lao động Mỹ.

Trong khi đó, cựu CEO Walmart Doug McMillon nhận khoảng 27,5 triệu USD (714 tỷ đồng) trong năm tài chính cuối cùng trước khi rời vị trí lãnh đạo tập đoàn bán lẻ này. Với tốc độ quy đổi tương ứng, ông mất chưa đến 20 giờ để đạt mức thu nhập bằng một năm lương trung bình của người lao động Mỹ.

Những con số trên cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cơ cấu thù lao của các CEO. Với Elon Musk, phần lớn giá trị không đến từ tiền lương cố định mà gắn với cổ phiếu và các mục tiêu hiệu suất của Tesla. Bên cạnh điều hành các công ty lớn, Elon Musk còn có vai trò lớn trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tỷ phú Musk từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Ban hiệu suất chính phủ (DOGE), trực tiếp chỉ đạo nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tái cấu trúc bộ máy nhân sự liên bang và hiện đại hóa hệ thống công nghệ. Ông rút khỏi vị trí này vào tháng 5/2025 sau những rạn nứt công khai với Tổng thống. Mới đây, ông được cho là đã quay trở lại cố vấn cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, lần này sẽ lãnh đạo dự án nghiên cứu quan trọng của Lầu Năm Góc.