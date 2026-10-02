Cô gái từng không muốn lấy người Hoàng gia, cuối cùng gật đầu vì một câu nói: “Anh sẽ bảo vệ em cả đời”

Từng có sự nghiệp riêng, từng không muốn bước vào cuộc sống Hoàng gia và thậm chí rời Nhật Bản để tiếp tục con đường của mình, Masako cuối cùng đã nhận lời Naruhito sau một lời hứa mà ông mang theo suốt nhiều thập kỷ.

Trước khi trở thành Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản, Naruhito và Masako từng có một câu chuyện tình không hề giống những chuyện tình Hoàng gia thường được kể. Một người là Thái tử tương lai, người còn lại là nữ nhân viên ngoại giao trẻ tuổi có học vấn và sự nghiệp đầy triển vọng. Họ gặp nhau lần đầu năm 1986, nhưng phải mất nhiều năm Naruhito mới có thể thuyết phục Masako bước vào cuộc đời mình. Điều khiến câu chuyện này đặc biệt không chỉ nằm ở quãng thời gian theo đuổi, mà còn ở lời hứa Naruhito dành cho người phụ nữ ông yêu: "Anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em".

Gặp nhau khi Masako vẫn đang theo đuổi sự nghiệp riêng

Năm 1986, Masako Owada khi ấy mới 22 tuổi và đang bắt đầu gây dựng con đường riêng trong ngành ngoại giao. Bà từng theo học tại Harvard, sau đó học luật tại Đại học Tokyo và vượt qua kỳ thi tuyển ngoại giao khi còn rất trẻ. Với khả năng ngoại ngữ cùng nền tảng học vấn nổi bật, Masako được xem là một nữ nhân viên ngoại giao đầy triển vọng.

Cũng trong năm đó, bà gặp Thái tử Naruhito tại một buổi tiệc Hoàng gia. Khi ấy, Naruhito đã bị thu hút bởi sự thông minh, tự tin và cách trò chuyện của Masako. Nhưng nếu với ông, đó có thể là cuộc gặp gỡ khiến trái tim rung động, thì với Masako, hôn nhân với một thành viên Hoàng gia lại là chuyện hoàn toàn khác.

Masako khi ấy đang có sự nghiệp mà bà yêu thích. Cuộc sống của một nữ ngoại giao trẻ, từng học tập ở nước ngoài và có cơ hội tiếp tục làm việc trong môi trường quốc tế rõ ràng rất khác với những khuôn phép của Hoàng gia Nhật Bản.

Vì thế, Naruhito phải bước vào một cuộc theo đuổi kéo dài nhiều năm.

Theo những tư liệu được ELLE tổng hợp, sau khi gặp Masako, Naruhito không dễ dàng từ bỏ. Hai người có thêm những lần gặp gỡ nhưng mối quan hệ không lập tức tiến tới hôn nhân. Masako từng sang Anh học tập, trong khi Naruhito vẫn kiên trì chờ đợi. Một nguồn tư liệu đương thời cũng ghi nhận rằng chính Masako từng do dự vì hiểu rõ những giới hạn và trách nhiệm đi kèm với việc trở thành thành viên Hoàng gia.

Sáu năm theo đuổi và một lời hứa khiến Masako thay đổi quyết định

Điều khiến chuyện tình của Naruhito và Masako được nhắc lại nhiều năm sau chính là sự kiên trì của Thái tử khi ấy. Masako không phải người dễ dàng bị thuyết phục bởi danh phận. Ngược lại, bà hiểu rất rõ rằng nếu trở thành vợ của Thái tử, cuộc sống riêng, sự nghiệp và cả cách bà xuất hiện trước công chúng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Naruhito vì thế không chỉ cần một lời cầu hôn.

Ông cần khiến Masako tin rằng bước vào Hoàng gia không có nghĩa bà sẽ phải một mình đối diện với tất cả những điều đang chờ phía trước.

Cuối cùng, lời nói của Naruhito đã chạm đến sự lo lắng lớn nhất của Masako. Ông nói rằng sau khi trở thành thành viên Hoàng gia, bà chắc chắn sẽ có những bất an và lo lắng, nhưng ông sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để bảo vệ bà. Chính lời hứa ấy được xem là một trong những lý do khiến Masako thay đổi quyết định.

Năm 1993, Masako chính thức kết hôn với Naruhito và trở thành Thái tử phi Nhật Bản. Bà từ bỏ công việc ngoại giao để bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng cũng giống như chính Naruhito từng nói, đám cưới không phải là kết thúc của câu chuyện tình. Đó mới là lúc thử thách thực sự bắt đầu.

Bước vào Hoàng gia, Masako phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác

Những năm đầu trong Hoàng gia không hề dễ dàng đối với Masako.

Từ một phụ nữ trẻ năng động, từng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao và có trải nghiệm quốc tế, bà phải thích nghi với hệ thống nghi lễ nghiêm ngặt cùng những quy tắc đặc thù của Hoàng gia Nhật Bản.

Những khác biệt trong cách ứng xử cũng từng khiến Masako nhận nhiều lời chỉ trích. ELLE dẫn lại một số tư liệu cho thấy ngay trong thời gian đính hôn, cách bà phát biểu tại một cuộc họp báo chung cũng từng trở thành đề tài tranh luận. Những lời bình phẩm về việc bà quá hiện đại, quá khác với hình ảnh truyền thống của một phụ nữ Hoàng gia tiếp tục xuất hiện.

Áp lực càng lớn khi vấn đề người thừa kế nam trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau nhiều năm chịu sức ép, Masako dần hạn chế các hoạt động công khai và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thích ứng. Cuộc sống của người phụ nữ từng có một sự nghiệp riêng dường như đã bước sang một chương hoàn toàn khác.

Trong những năm ấy, điều được nhắc đến nhiều nhất lại là cách Naruhito ở bên vợ.

Ông không chỉ im lặng đứng sau Masako mà còn nhiều lần công khai lên tiếng bảo vệ những trải nghiệm và phẩm chất của bà. Naruhito từng nói việc Masako từ bỏ sự nghiệp ngoại giao để vào Hoàng gia, trong khi những kinh nghiệm quốc tế của bà lại không được tận dụng đầy đủ, là điều khiến ông trăn trở. Ông cũng phản đối việc phủ nhận quá khứ và năng lực của vợ.

Có lẽ đó là lúc lời hứa nhiều năm trước bắt đầu được nhìn thấy rõ nhất. Không còn là câu nói trong một cuộc theo đuổi tình yêu, "anh sẽ bảo vệ em" trở thành cách Naruhito đồng hành cùng Masako trong những năm tháng khó khăn nhất.

Sau những năm tháng khó khăn, nụ cười của Masako dần trở lại

Năm 2001, tám năm sau đám cưới, Naruhito và Masako đón con gái đầu lòng, Công chúa Aiko. Hình ảnh hai vợ chồng bế cô con gái nhỏ xuất hiện trước công chúng từng để lại một khoảnh khắc rất khác với hình ảnh nghi lễ thường thấy của Hoàng gia Nhật Bản.

Masako khi ấy được nhìn thấy với vẻ dịu dàng và nụ cười nhẹ nhõm hơn.

Những năm sau đó, bà từng bước quay lại với các hoạt động công khai. Năm 2013, Masako cùng Naruhito tới Hà Lan dự lễ đăng quang của Vua Willem-Alexander, đánh dấu một trong những chuyến công du nước ngoài đáng chú ý của bà sau thời gian dài vắng bóng.

Đến năm 2019, Naruhito lên ngôi Nhật hoàng và Masako chính thức trở thành Hoàng hậu.

Trong thời điểm ấy, Naruhito một lần nữa nói về cách ông muốn đồng hành cùng vợ. Ông hiểu rằng khi trở thành Hoàng hậu, trách nhiệm của Masako sẽ tăng lên, nhưng không muốn bà phải lập tức gánh tất cả. Ông nói mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể hỗ trợ bà hết sức.

Sau gần 40 năm kể từ cuộc gặp đầu tiên, câu chuyện của Naruhito và Masako vì thế không còn đơn thuần là chuyện một Thái tử kiên trì theo đuổi người phụ nữ mình yêu.

Đó là câu chuyện về hai người từng bước đi qua những lựa chọn rất khác nhau: Một người chấp nhận từ bỏ sự nghiệp ngoại giao để bước vào Hoàng gia, một người phải chứng minh rằng lời hứa năm xưa không chỉ là những lời đẹp đẽ trước hôn nhân.

Từ lần gặp đầu tiên năm 1986 đến khi cùng nhau trở thành Nhật hoàng và Hoàng hậu, họ đã trải qua hôn nhân, những năm tháng chịu sức ép, sự vắng bóng trước công chúng, niềm vui khi con gái ra đời và rồi cùng trở lại với vai trò mới.

Có những chuyện tình được nhớ bởi một đám cưới xa hoa. Nhưng chuyện tình của Naruhito và Masako lại được nhắc đến bởi một lời hứa rất giản dị: khi em lo lắng về tương lai, anh sẽ ở bên em và bảo vệ em.

Bốn thập kỷ sau, lời hứa ấy vẫn là chi tiết được nhắc đến nhiều nhất khi người ta kể về mối quan hệ của họ.

Theo ELLE