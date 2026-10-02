Công chúa Kako ghi điểm

Công chúa Kako vừa có chuyến thăm tại Nagoya để tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống của Nhật Bản. Xuất hiện trong trang phục xanh xám nhã nhặn, cô tiếp tục ghi điểm với phong cách kín đáo, trẻ trung.

Ngày 30/9/2026, Công chúa Kako đã có chuyến thăm Ando Shippo tại quận Minami, Nagoya để tìm hiểu về Owari Shippo, một hình thức tráng men truyền thống của Nhật Bản. Sau đó, cô tới Bảo tàng Nghệ thuật Furukawa ở quận Chikusa để tham quan Triển lãm Nghề thủ công truyền thống Nhật Bản lần thứ 73.

Trong chuyến đi, trang phục của Công chúa Kako cũng thu hút sự chú ý. Cô lựa chọn một set đồ mang bảng màu nhẹ nhàng gồm áo blouse xanh xám nhạt và chân váy xếp ly, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, phù hợp với không khí của một sự kiện văn hóa.

Công chúa Kako diện trang phục đơn giản nhưng tinh tế

Không lựa chọn những bộ trang phục quá cầu kỳ, Công chúa Kako xuất hiện với áo blouse màu xanh xám nhạt kết hợp chân váy xếp ly. Hai gam màu có sắc độ nhẹ tạo nên tổng thể hài hòa, trong khi phom váy giúp diện mạo của cô vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết khi tham gia hoạt động chính thức.

Cách lựa chọn này cũng khá phù hợp với phong cách thường thấy của Công chúa Kako trong các hoạt động công chúng: Ưu tiên những thiết kế thanh lịch, kín đáo nhưng không khiến vẻ ngoài trở nên quá nghiêm nghị. Mái tóc được để tự nhiên, trang điểm nhẹ và các phụ kiện được tiết chế, giúp sự chú ý tập trung vào biểu cảm cũng như hoạt động của cô trong chuyến thăm.

Tìm hiểu về những nghề thủ công truyền thống lâu đời của Nhật Bản

Tại Ando Shippo, Công chúa Kako được giới thiệu về Owari Shippo, một loại hình nghệ thuật tráng men truyền thống gắn với khu vực Nagoya. Đây là một trong những nội dung nằm trong chuyến thăm của cô nhằm tìm hiểu và thúc đẩy sự quan tâm đối với các giá trị thủ công truyền thống.

Sau đó, Công chúa Kako tới Bảo tàng Nghệ thuật Furukawa để tham quan Triển lãm Nghề thủ công truyền thống Nhật Bản lần thứ 73. Triển lãm do Hiệp hội Kogei Nhật Bản cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện trưng bày tổng cộng 183 tác phẩm thuộc 7 nhóm ngành, trong đó có gốm sứ và nghệ thuật dệt may. Trong quá trình tham quan, Công chúa Kako được ông Furukawa Tameyuki, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Furukawa, trực tiếp giới thiệu về các tác phẩm.

Cô cũng được nghe thuyết minh từ Junki Tsuchiya, nghệ nhân dệt may được công nhận là “Báu vật sống quốc gia” của Nhật Bản, và nghệ nhân gốm Toru Suzuki.

Chuyến thăm lần này không chỉ là một hoạt động văn hóa thông thường. Công chúa Kako hiện giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Kogei Nhật Bản, tổ chức liên quan đến việc bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống của nước này.

Bởi vậy, việc cô trực tiếp tới các triển lãm, gặp gỡ nghệ nhân và tìm hiểu quá trình chế tác giúp hình ảnh của Công chúa Kako gắn khá rõ với lĩnh vực thủ công truyền thống Nhật Bản.

Đáng chú ý, bên cạnh vai trò trong các hoạt động văn hóa, Công chúa Kako cũng thường xuyên được truyền thông Nhật Bản và quốc tế quan tâm bởi phong cách thời trang. Những lần xuất hiện của cô thường không quá phô trương, nhưng các lựa chọn về màu sắc, phom dáng và cách phối phụ kiện luôn tạo nên hình ảnh trẻ trung, trang nhã.

Trong chuyến thăm Nagoya lần này, set áo xanh xám nhạt và chân váy xếp ly tiếp tục cho thấy cách Công chúa Kako lựa chọn trang phục vừa đủ trang trọng cho một hoạt động chính thức, vừa giữ được nét mềm mại, gần gũi của một người trẻ.

*Theo newmyroyals