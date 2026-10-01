Quản lý cũ tiết lộ sự thật về Meghan

Ari Emanuel, người từng trực tiếp đại diện Meghan Markle, có phản ứng ngắn gọn khi được hỏi ông nghĩ sự nghiệp của Meghan sẽ đi về đâu.

Ari Emanuel vốn không phải cái tên xa lạ với Hollywood. Là một trong những nhân vật quyền lực của ngành giải trí Mỹ và hiện giữ vị trí Chủ tịch điều hành WME Group, ông từng đại diện cho Meghan Markle trong giai đoạn cô phát triển các hoạt động giải trí và thương mại sau khi rời vai trò thành viên Hoàng gia Anh. Vì vậy, khi được hỏi về hướng đi trong sự nghiệp của Meghan, câu trả lời của Emanuel lập tức thu hút sự chú ý.

“Tôi không còn phải nghĩ về chuyện đó nữa”

Trong cuộc phỏng vấn mới với The Times, Ari Emanuel được hỏi ông nghĩ sự nghiệp của Meghan Markle sẽ đi về đâu. Thay vì đưa ra nhận xét dài về những dự án của khách hàng cũ, Emanuel đáp khá thẳng: “Điều tuyệt vời là tôi không còn phải nghĩ về chuyện đó nữa".

Câu trả lời ngắn khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng được chú ý, đặc biệt bởi Emanuel từng là người có vai trò đáng kể trong quá trình Meghan xây dựng lại sự nghiệp tại Hollywood sau khi cùng Vương tử Harry rời các nhiệm vụ Hoàng gia vào năm 2020.

Theo PEOPLE, Meghan và Emanuel được The Times đưa tin là đã “đường ai nấy đi” vào năm ngoái. Tuy nhiên, WME cho biết công ty vẫn đại diện cho Meghan và Archewell, vì vậy câu chuyện về việc Emanuel không còn trực tiếp xử lý tài khoản của Meghan cần được phân biệt với việc WME chấm dứt quan hệ đại diện với Meghan.

Meghan đã làm gì với sự nghiệp của mình sau khi rời Hoàng gia?

Kể từ khi chuyển sang cuộc sống tại Mỹ, Meghan Markle và Vương tử Harry phát triển nhiều hoạt động riêng, từ sản xuất nội dung, hợp tác với Netflix cho tới các dự án thương mại và hoạt động xã hội.

Riêng Meghan tập trung khá nhiều vào mảng lifestyle. Series “With Love, Meghan” của cô trên Netflix đã có hai mùa cùng một chương trình đặc biệt dịp lễ. Năm 2026, chương trình còn nhận được đề cử Daytime Emmy ở hạng mục Outstanding Lifestyle Program, bên cạnh bốn chương trình khác.

Meghan cũng phát triển thương hiệu As Ever, tập trung vào nhóm sản phẩm phong cách sống và thực phẩm. PEOPLE từng đưa tin cô tự nhận mình là một doanh nhân và nhà sáng lập nữ, đồng thời mong muốn thương hiệu có ảnh hưởng lâu dài.

Bên cạnh đó, cô tiếp tục xuất hiện trong các sự kiện thời trang và truyền thông. Việc Meghan trở lại Instagram, xuất hiện tại Paris Fashion Week và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến lifestyle cho thấy hình ảnh công chúng của cô ngày càng gắn với lĩnh vực này hơn là diễn xuất như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Từng là diễn viên, giờ Meghan xây dựng một hình ảnh hoàn toàn khác

Trước khi kết hôn với Vương tử Harry, Meghan Markle được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên, đặc biệt qua bộ phim truyền hình Suits. Sau khi trở thành thành viên Hoàng gia Anh rồi rời khỏi vai trò này, con đường nghề nghiệp của cô thay đổi đáng kể.

Thay vì trở lại Hollywood theo cách truyền thống, Meghan chuyển dần sang sản xuất nội dung, lifestyle, kinh doanh và các dự án mang thương hiệu cá nhân. With Love, Meghan là một ví dụ rõ nhất cho sự chuyển hướng này.

Điều đáng chú ý là chương trình đã nhận được đề cử Daytime Emmy năm 2026 ở hạng mục chương trình lifestyle. Đây là một dấu mốc đáng kể nếu nhìn vào hướng đi mới của Meghan, dù kết quả cuối cùng của giải thưởng vẫn chưa được xác định tại thời điểm PEOPLE đưa tin.

Trong khi đó, dữ liệu Netflix được công bố trước đây cho thấy mùa 2 của With Love, Meghan đứng thứ 1.224 trong số hơn 7.000 chương trình trên nền tảng trong nửa cuối năm 2025, với khoảng 2 triệu lượt xem và 9,7 triệu giờ xem theo báo cáo Engagement Report của Netflix.

Những con số này cho thấy sự nghiệp của Meghan sau Hoàng gia không chỉ xoay quanh một lĩnh vực duy nhất. Cô đang thử nghiệm mô hình kết hợp giữa nội dung lifestyle, thương hiệu cá nhân, kinh doanh và truyền thông, một hướng đi khá khác so với hình ảnh nữ diễn viên truyền hình trước đây.

Vì thế, câu trả lời của Ari Emanuel càng gây chú ý bởi nó đến từ một người từng đứng khá gần với giai đoạn Meghan xây dựng lại vị trí của mình tại Hollywood. Tuy nhiên, một câu trả lời ngắn của ông không tự nó phản ánh đầy đủ tình hình sự nghiệp hiện tại của Meghan. Những hoạt động và dự án của cô vẫn đang tiếp tục, trong đó With Love, Meghan đã có đề cử Daytime Emmy năm nay.