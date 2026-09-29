Meghan Markle được bạn thân hé lộ cuộc sống mới ở Anh

Cuộc sống mới của vợ chồng Meghan Markle và Hoàng tử Harry tại Anh đang dần được hé lộ qua những hình ảnh rất đời thường. Lần này, người chia sẻ lại những khoảnh khắc hiếm hoi ấy không phải Harry hay Meghan, mà là Kelly McKee Zajfen, một người bạn thân của Meghan.

Theo Page Six, Kelly đã đăng tải một số hình ảnh ghi lại khoảng thời gian bên Meghan và gia đình tại Anh, mang đến cái nhìn khá khác với những lần xuất hiện trước công chúng của nữ công tước. Thay vì những sự kiện trang trọng hay những lần xuất hiện trước ống kính, hình ảnh được chia sẻ chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc riêng tư, thân mật giữa những người bạn.

Đáng chú ý, đây là thời điểm gia đình Sussex đang bắt đầu làm quen trở lại với cuộc sống tại Anh sau khi chuyển từ California về đây hồi tháng 8/2026. Harry từng tiết lộ rằng hai con Archie và Lilibet đang dần làm quen với những trải nghiệm rất “Anh”, từ đi bộ đường dài cho tới thưởng thức Marmite trên bánh crumpet. Riêng món beans on toast thì xem ra chưa chinh phục được hai cô cậu nhóc.

Meghan cũng đang có những bước hòa nhập khá tự nhiên với cuộc sống mới. Cô từng được nhìn thấy tại Soho Farmhouse và sau đó xuất hiện tại một quán pub ở Cotswolds cùng Ellen DeGeneres và Portia de Rossi. Đây cũng là lần đầu tiên Meghan được chụp ảnh công khai tại Anh kể từ khi cả gia đình chuyển về nước.

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là cuộc sống của Meghan tại Anh dường như đang được hé lộ từng chút một thông qua những người xung quanh cô, thay vì chính nữ công tước chủ động chia sẻ. Trong khi Harry liên tục xuất hiện tại các sự kiện và nói về việc trở lại quê nhà, Meghan lại giữ hình ảnh khá kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Dẫu vậy, hành trình trở về Anh của gia đình Sussex cũng không hoàn toàn yên ả. Truyền thông Anh và Mỹ từng đưa tin số điện thoại cá nhân của Meghan bị lộ trong một nhóm WhatsApp liên quan đến trường học, sau đó Archie và Lilibet được rút khỏi trường vì những lo ngại về an ninh. Harry mới đây xác nhận hai con đã đi học trở lại.

Có lẽ vì thế, những bức ảnh do bạn thân Meghan chia sẻ càng gây chú ý: không có thảm đỏ, không có nghi lễ Hoàng gia, cũng chẳng cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ là những khoảnh khắc riêng tư của một gia đình đang bắt đầu xây dựng lại nhịp sống ở nơi từng là quê hương của Harry.

Và sau nhiều năm sống tại California, có vẻ như cuộc sống ở Anh của nhà Sussex đang được kể theo một cách khá khác: ít ồn ào hơn trên sân khấu, nhưng lại khiến người ta tò mò hơn qua những lát cắt rất đời thường.

*Theo Page Six