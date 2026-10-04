Bắt tay Elon Musk, máy bay Việt Nam tiến thẳng vào "câu lạc bộ siêu sao": Đứng ngang đẳng cấp Mỹ, Pháp, Nhật

Dù là công nghệ tiện dụng nhưng trên thế giới chỉ có khoảng một chục hãng bay phân khúc cao cấp hiện có Starlink Aviation, tiêu biểu như Hawaiian Airlines, Air France (Pháp), Qatar Airways (Qatar)...

Ngành hàng không toàn cầu đang trải qua một bước ngoặt lớn khi khái niệm "mất kết nối khi cất cánh" đã không còn.

Việc triển khai hạ tầng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp trên không đang biến máy bay từ những "khoang sắt cách ly" với thế giới thành không gian kết nối internet liên tục, giúp hành khách không còn "buồn bực" trên những chuyến bay dài mà không có gì giải trí.

Tại Việt Nam, sự kiện hãng hàng không Vietjet hợp tác chiến lược với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk để tích hợp dịch vụ Wi-Fi Starlink trên toàn đội bay đã đưa Việt Nam gia nhập nhóm số ít các quốc gia tiên phong áp dụng công nghệ kết nối hàng không thế hệ mới.

Việt Nam gia nhập "câu lạc bộ Starlink Wi-Fi"

Thỏa thuận hợp tác giữa Vietjet và SpaceX ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc đưa ứng dụng công nghệ không gian vào hạ tầng dân dụng.

Kế hoạch triển khai được chia thành nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tập trung lắp đặt thiết bị đầu cuối của Starlink trên 120 tàu bay, bao gồm 100 máy bay thân hẹp Airbus A321 / Boeing 737 và 20 máy bay thân rộng Airbus A330.

Điểm đặc biệt trong chiến lược này là quyết định cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoàn toàn miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế do Vietjet vận hành.

Điều này tạo nên sự khác biệt lớn so với mô hình cung cấp Internet hàng không truyền thống, vốn thường tính phí đắt đỏ theo thời gian hoặc dung lượng truy cập.

Trước khi có sự xuất hiện của Starlink, thị trường hàng không Việt Nam đã ghi nhận những bước đi thử nghiệm đầu tiên từ Vietnam Airlines thông qua hợp tác với VNPT và Viasat trên các dòng máy bay thân rộng Airbus A350.

Tuy nhiên, hệ thống này dựa trên hạ tầng vệ tinh địa tĩnh với tốc độ còn hạn chế, chủ yếu phục vụ dịch vụ nhắn tin văn bản cơ bản và áp dụng cước phí cao, có thời điểm lên tới 25 USD mỗi chuyến hoặc gần 10 USD cho 30 phút truy cập, đồng thời không hỗ trợ gọi thoại hay phát video trực tuyến.

Sự xuất hiện của Starlink trên đội bay Vietjet tạo ra một bước ngoặt về cả chất lượng kỹ thuật lẫn mô hình thương mại, thúc đẩy toàn ngành hàng không trong nước tiến nhanh hơn vào kỷ nguyên số.

Công nghệ của Starlink có gì khác?

Để hiểu lý do Starlink Aviation được đánh giá là công nghệ hàng đầu, cần phân tích sự khác biệt bản chất giữa kiến trúc vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và hệ thống vệ tinh địa tĩnh (GEO) truyền thống.

Trước đây, các dịch vụ internet phụ thuộc chủ yếu vào các vệ tinh GEO vận hành ở độ cao khoảng 35.786 km so với bề mặt Trái Đất. Do khoảng cách vật lý cực lớn, tín hiệu vô tuyến truyền từ máy bay lên vệ tinh và hạ cánh xuống trạm mặt đất mất một khoảng thời gian dài, tạo ra độ trễ vòng lặp lên tới 600 ms – 3.000 ms.

Độ trễ này khiến việc truyền tải dữ liệu thời gian thực như gọi video, chơi game trực tuyến hay truy cập các ứng dụng điện toán đám mây trở nên bất khả thi.

Ngược lại, chòm sao vệ tinh Starlink của SpaceX vận hành ở quỹ đạo thấp, chỉ cách Trái Đất khoảng 340 km đến 570 km. Khoảng cách này ngắn hơn khoảng 60 lần so với vệ tinh GEO, giúp giảm độ trễ xuống chỉ còn 25 ms – 60 ms, mức tương đương với mạng cáp quang hoặc mạng 4G/5G trên mặt đất.

Mỗi máy bay trang bị Starlink Aviation được gắn hệ thống ăng-ten mảng pha định hình chùm sóng gọn nhẹ ở phần trần ngoài thân máy bay.

Thay vì xoay chuyển cơ học cồng kềnh để đuổi theo vị trí vệ tinh, ăng-ten mảng pha điều khiển chùm sóng bằng thuật toán điện tử, cho phép chuyển đổi kết nối liên tục giữa hàng ngàn vệ tinh di chuyển với tốc độ cao trên quỹ đạo mà không làm gián đoạn luồng dữ liệu.

Về cơ chế truyền tải, dữ liệu từ thiết bị cá nhân của hành khách được gửi qua mạng Wi-Fi trong cabin tới bộ định tuyến, truyền lên ăng-ten mảng pha trên trần máy bay, rồi phát qua tần số Ka/Ku-band tới vệ tinh Starlink gần nhất.

Nhờ hàng ngàn vệ tinh thế hệ mới tích hợp liên kết laser liên vệ tinh, dữ liệu được định tuyến trực tiếp giữa các vệ tinh trên không gian trước khi truyền xuống trạm mặt đất kết nối với hạ tầng Internet toàn cầu.

Cơ chế này loại bỏ sự phụ thuộc vào các trạm mặt đất lân cận, duy trì tốc độ tải xuống từ 100 Mbps đến 220+ Mbps ngay cả khi máy bay đang vượt đại dương hay bay qua vùng cực.

Chỉ có số ít hãng bay cao cấp áp dụng Starlink Aviation

Dù là công nghệ tiện dụng nhưng trên thế giới chỉ có khoảng một chục hãng bay phân khúc cao cấp hiện có Starlink Aviation, tiêu biểu như Hawaiian Airlines, United Airlines (Mỹ), Air France (Pháp), Qatar Airways (Qatar), Zipair Tokyo (Nhật Bản)...

Sự góp mặt của Vietjet trong danh sách này khẳng định vị thế thích ứng công nghệ nhanh chóng của Việt Nam, đưa năng lực kết nối hàng không trong nước sánh ngang với các thị trường phát triển tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa mô hình hàng không giá rẻ của Vietjet và dịch vụ cao cấp Wi-Fi Starlink miễn phí tạo ra một bước đi đột phá trong chiến lược thương mại.

Thông thường, các hãng hàng không truyền thống bán vé giá cao nhưng lại thu thêm phí Wi-Fi hoặc chỉ cung cấp băng thông rất hạn chế. Quyết định miễn phí Starlink của Vietjet buộc toàn bộ thị trường phải thay đổi góc nhìn, biến Internet trên máy bay từ một dịch vụ bổ trợ xa xỉ thành một tiêu chuẩn hạ tầng tối thiểu mà hành khách kỳ vọng.

Hành khách giờ đây có thể duy trì công việc liên tục hoặc phát trực tiếp các bộ phim độ phân giải 4K trên các nền tảng trực tuyến, chơi game online đòi hỏi phản hồi tức thì, và duy trì nhắn tin hay chia sẻ hành trình trên mạng xã hội xuyên suốt từ khi bước vào máy bay cho đến khi hạ cánh.

Giá trị lớn với an toàn bay

Một phương diện mang lại giá trị kinh tế lớn cho các hãng hàng không khi áp dụng Starlink là khả năng tối ưu hóa vận hành kỹ thuật và an toàn bay.

Hạ tầng Internet tốc độ cao kết nối khoang lái trực tiếp với trung tâm điều hành mặt đất theo thời gian thực, cho phép phi công nhận dữ liệu khí tượng và bản đồ nhiễu động không khí chính xác từng giây để chủ động điều chỉnh đường bay an toàn hơn.

Việc tối ưu hóa đường bay nhờ dữ liệu thời gian thực giúp giảm thiểu lượng tiêu thụ nhiên liệu thừa, từ đó cắt giảm chi phí vận hành và lượng phát thải carbon.

Đồng thời, dữ liệu cảm biến từ động cơ và hệ thống máy bay được truyền liên tục về mặt đất, giúp đội ngũ kỹ thuật chẩn đoán sự cố từ xa và chuẩn bị sẵn phương án bảo trì trước khi máy bay hạ cánh, giảm thiểu tối đa thời gian máy bay phải nằm chờ kỹ thuật trên mặt đất.