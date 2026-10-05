3 người đổ bệnh sau khi sang nhà mới, gia chủ sững sờ khi bóc lớp giấy dán tường

3 người trông trẻ lần lượt đổ bệnh trong thời gian ngắn ở nhà mới, gia chủ bàng hoàng khi bóc lớp giấy dán tường ra xem và phát hiện tác nhân gây bệnh ít ai ngờ.

Anh Lý ở Hàng Châu sống tại khu dân cư Zhencheng Xingfuli, quận Dư Hàng, Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), trong một ngôi nhà được bàn giao vào năm 2022. Do gia đình chào đón thành viên mới trong năm nay, mẹ vợ anh đến để phụ giúp chăm sóc em bé, nhưng bà đã lên cơn hen suyễn và phải về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó, cha mẹ ruột của anh Lý đến ở và người cha bắt đầu gặp các vấn đề về da.

Anh Lý cho biết những người lớn tuổi trong gia đình chủ yếu sinh hoạt tại căn phòng ngủ phụ hướng về phía bắc. Sau khi các vấn đề sức khỏe tái diễn, anh kiểm tra căn phòng và phát hiện tình trạng nấm mốc nghiêm trọng trên bức tường phía tây, đặc biệt là ở khu vực quanh giường ngủ và rèm cửa.

Ba người lớn tuổi giúp trông trẻ lần lượt đổ bệnh, chủ nhà sững sờ khi bóc lớp giấy dán tường trong nhà. (Ảnh chụp màn hình từ chương trình của Đài truyền hình Chiết Giang)

Anh Lý chỉ ra rằng mặt ngoài của bức tường này tiếp giáp trực tiếp với tường bao bên ngoài tòa nhà. Anh đã báo cáo sự việc cho chủ đầu tư vào tháng 8 năm ngoái; khi đó, họ cho rằng có thể do thấm nước và hứa sẽ sửa chữa mặt ngoài cũng như thay thế giấy dán tường bên trong sau khi bão tan. Tuy nhiên, đến tháng 9 vẫn không có nhân viên sửa chữa nào đến.

Khi anh Lý liên hệ lại, chủ đầu tư lại thay đổi cách giải thích, cho rằng nguyên nhân là do độ ẩm trong nhà và vấn đề này không nằm trong phạm vi trách nhiệm sửa chữa của họ. Anh Lý cho rằng tình trạng này không thể chấp nhận được và đã thuê thợ đến kiểm tra bức tường. Họ kết luận rằng khả năng cao xảy ra hiện tượng thấm nước; nước có thể đã thấm vào từ góc tường rồi chảy xuống, gây ra nấm mốc.

Anh Lý cũng cho biết thêm, ba thành viên lớn tuổi trong gia đình, bao gồm cả mẹ ông, đều gặp vấn đề về sức khỏe; thậm chí mẹ ông còn phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi. Do đó, ông mong muốn chủ đầu tư sẽ xử lý triệt để vấn đề về bức tường này.

Sau khi vụ việc được công khai, chủ đầu tư là Công ty Bất động sản Hàng Châu Runcheng (Hangzhou Runcheng Real Estate) phản hồi rằng khu vực này từ lâu đã bị che khuất bởi rèm cửa và đồ nội thất, dẫn đến lưu thông không khí kém. Ngoài ra, độ ẩm cao trong mùa mưa tại Hàng Châu cùng chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà (do sử dụng hệ thống sưởi sàn vào mùa đông) đã tạo điều kiện cho hơi nước ngưng tụ trên tường, từ đó gây ra tình trạng nấm mốc cục bộ.

Bỏ qua tranh cãi về trách nhiệm giữa anh Lý và chủ đầu tư (hiện vẫn chưa ngã ngũ), sự việc trên nhắc nhở các gia đình về một nguy cơ tiềm ẩn trong các ngôi nhà, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là nấm mốc. Nếu nó được giấu sau giấy dán tường, mối nguy càng lớn.